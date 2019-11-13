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 Політика України
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Все про:цигарки (422) Холодов (3) Седлецька (54) Слуга народу (465)

 "Слуга народу" Холодов живе з сім'єю на Кіпрі і домігся ухвалення закону Ради в інтересах своєї мережі продажу сигарет у Києві, - "Схеми". ВIДЕО

Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Холодов відстоював у комітеті Ради не державні, а власні приватні інтереси - під виглядом боротьби з тютюновими монополістами.

Про це повідомила на своїй сторінці в Фейсбук головний редактор "Схем" Наталія Седлецька, інформує Цензор.НЕТ.

"Є такий Слуга народу Андрій Холодов. Ми ще під час виборів публічно попереджали, що він - бізнесмен, до висунення в Раду в основному жив не в Україні. Кум Віктора Медведчука. Але керівництво партії на це не звернуло уваги і залишило його в списку.

Пройшовши у ВР, Холодов отримав посаду заступника голови комітету з питань фінансів і податків. І які ж законодавчі нововведення проштовхує він мало не в першу чергу через свій комітет? Лобіює зміну формули розподілу доходів між різними учасниками ланцюжка з торгівлі сигаретами. Найбільший профіт дістається роздрібним мережам. Зростає і маржа оптовиків. Монобільшість голосує "за".

Все це відбувається на тлі поширення чуток, що Холодов тримає велику мережу кіосків із продажу сигарет", - пише Седлецька.

Слуга народу Холодов живе з сімєю на Кіпрі і домігся ухвалення закону Ради в інтересах своєї мережі продажу сигарет у Києві, - Схеми 01

Оскільки сам Холодов заперечує причетність до тютюнового бізнесу, "Схеми" впродовж місяця проводили журналістське розслідування. В результаті документально доводять, що сім'я депутата Холодова має відношення до повного циклу дистрибуції сигарет: від оптової закупівлі у виробників (через фірму "Сіті Трейдинг Компані") і поширення цих партій в кіоски на транспортних зупинках (оформлені на фірму "Київ Маркет Солюшн") до роздрібного продажу в цих кіосках через дві фірми ("Віктрум" і "Інтертабако").

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"Якщо я не помиляюся, це перший випадок у цьому скликанні Ради, коли документально доведено лобіювання депутатом від "Слуги народу" кращих умов для власного бізнесу. Думаю буде дуже цікаво простежити за реакцією на це викриття керівництва фракції і президента Зеленського", - зазначає журналістка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159559
 
   
 Топ коментарі
 
Одних цигарників прикрили...
Інших, тепер зелених, тепер прилаштували.
В країні дерибан і перерозподіл.
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Ну так зебилы теперь начнут рассказывать что сигареты намного полезнее конфет .
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Уважаемые Украинцы! Я так понимаю что мы за выборы 2019 будем расплачиваться очень больно. Возможно не одно поколение. Обвинить некого, а себя обвинить мужества не хватает.
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И ни слова про российский тедис наживающийся на украинском табачном рынке,хорошо расследование продажных журнашлюшек.
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нда.... левіе чеки - єто что-то новенькое))))
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"Слуга народа" Холодов?
"Нікада такова нє било, і вот опять!" © Віктор Черномирдін, колишній прем'єр паРаші і посол паРаші в Україні
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Ну это ж не конфетные магазины с вредными тортиками и конфетками. Сигареты дело нужное, я бы даже сказал необходимое. А от этих рошенок один диабет...фу, гадость.
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Бугага, зе-********* производителей с иностранными инвестициями, которые платили миллиардные налоги в бюджет Украины, выкинули, а кипрскому барыге-офшорнику Холодову дали зеленый свет.
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интересно проследить за реакцией на это разоблачение руководства фракции и президента Зеленского

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Плюнут и разотрут - Это ж зеленые серванты
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