 "Слуга народу" Холодов живе з сім'єю на Кіпрі і домігся ухвалення закону Ради в інтересах своєї мережі продажу сигарет у Києві, - "Схеми". ВIДЕО

Про це повідомила на своїй сторінці в Фейсбук головний редактор "Схем" Наталія Седлецька, інформує Цензор.НЕТ.

"Є такий Слуга народу Андрій Холодов. Ми ще під час виборів публічно попереджали, що він - бізнесмен, до висунення в Раду в основному жив не в Україні. Кум Віктора Медведчука. Але керівництво партії на це не звернуло уваги і залишило його в списку.

Пройшовши у ВР, Холодов отримав посаду заступника голови комітету з питань фінансів і податків. І які ж законодавчі нововведення проштовхує він мало не в першу чергу через свій комітет? Лобіює зміну формули розподілу доходів між різними учасниками ланцюжка з торгівлі сигаретами. Найбільший профіт дістається роздрібним мережам. Зростає і маржа оптовиків. Монобільшість голосує "за".

Все це відбувається на тлі поширення чуток, що Холодов тримає велику мережу кіосків із продажу сигарет", - пише Седлецька.

Оскільки сам Холодов заперечує причетність до тютюнового бізнесу, "Схеми" впродовж місяця проводили журналістське розслідування. В результаті документально доводять, що сім'я депутата Холодова має відношення до повного циклу дистрибуції сигарет: від оптової закупівлі у виробників (через фірму "Сіті Трейдинг Компані") і поширення цих партій в кіоски на транспортних зупинках (оформлені на фірму "Київ Маркет Солюшн") до роздрібного продажу в цих кіосках через дві фірми ("Віктрум" і "Інтертабако").

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"Якщо я не помиляюся, це перший випадок у цьому скликанні Ради, коли документально доведено лобіювання депутатом від "Слуги народу" кращих умов для власного бізнесу. Думаю буде дуже цікаво простежити за реакцією на це викриття керівництва фракції і президента Зеленського", - зазначає журналістка.