EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Події
  754  26
Матеріали за темою:
Все про:корупція (2662) Баканов Іван (83) Слуга народу (465) Тищенко Микола (8)

 Історії про доплати в конвертах "Слугам народу" на сьогодні не підтверджено, - Баканов

Служба безпеки України не знайшла підтверджень інформації про те, що в "Слугах народу" існує практика доплат у конвертах.

Про це заявив в інтерв'ю Главкому глава Служби безпеки України Іван Баканов, передає Цензор.НЕТ.

"Ці історії на сьогодні не підтверджені. Але якщо це правда, то це тривожний сигнал. З іншої точки зору, я вважаю, що оплату депутатам слід підняти, привести її у відповідність із заробітною платою, яка дає змогу жити, не відволікаючись на побутову економію", - зазначив він.

Журналісти нагадали, що історія з доплатами спливла через те, що депутати від "Слуги народу" стали жертвами пранкерів, які і злили інформацію в мережу. Баканов запевнив, що нікому не доручав розшукати пранкера Джокера, який листувався з нардепом Тищенком від імені Руслана Рябошапки, оскільки в його діях немає складу злочину. Саме в цьому листуванні нардеп обмовився про доплати в конвертах.

Читайте також: "Слуга народу" найме адвоката для представлення інтересів своїх депутатів у межах провадження щодо хабаря у $30 тисяч, - Арахамія

"Це питання поки не до СБУ, а до керівника фракції і самих депутатів. Я не розумію, навіщо взагалі вони переписуються з кимось особливо в залі Верховної Ради. На сьогодні настільки все діджиталізовано, що всі мають пам'ятати: там на балконі (ложа преси. - Ред.) стоїть конкретна людина з супероптикою і бачить текст на екрані. Я б запропонував заходити в зал Верховної Ради взагалі без телефонів. Це б менше відволікало від роботи", - зазначив глава СБУ.

Він підкреслив, що якщо до пранкерів запитань немає, то вони є до нардепів: "Важливіше питання до тих людей, які листувалися, а не до пранкерів. Хочу нагадати, що депутати мають статус недоторканних і ми не маємо права працювати щодо них. Але ми чекаємо 1 січня 2020 року, коли вони цей статус втратять".

Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко уникнув запитання про те, чи є справжнім опубліковане в ЗМІ нібито його листування з пранкером Джокером. Замість відповіді він спочатку посміхався і махав рукою, а пізніше виголосив тираду про роль журналістики.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159558
 
 
 Топ коментарі
 
Ну конечно нет никаких доплат кто бы сомневался, а если и найдут какие то доплаты то скажут что либо это шутка была, ну либо это Порошенко сам доплачивал. Зробымо их разом визжали ЗЕбилы!!
 показати весь коментар
 
Баклан брешет. Это мафия хуже Яныка. Верните Яныка обратно
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а то уже другая история...
по ней запроса не было... там все на мази!
 показати весь коментар
 
 
Ну конечно нет никаких доплат кто бы сомневался, а если и найдут какие то доплаты то скажут что либо это шутка была, ну либо это Порошенко сам доплачивал. Зробымо их разом визжали ЗЕбилы!!
 показати весь коментар
 
 
Слуги какие то гибридные . Или это , так сказать , "слуги под прикрытием " . И так можно думать и этак но то что это просто земрази - тут без вариантов .
 показати весь коментар
 
 
Вже років 15-18 останніх з/п депутатів біля 5 000 баксів. Це типу "голого окладу". Плюс "доплати" за виконану "роботу" - ну "правильне голосування" наприклад, або написання "правилього" законопроекту.
 показати весь коментар
 
Это на семечки. Реально там за день больше получает большинство.
 показати весь коментар
 
Врет как дышит а дишит часто такая же гнилая сила пришли бабла поднять
 показати весь коментар
 
Сказачное СБУ: "С другой точки зрения, я считаю, что плату депутатам нужно поднять, привести ее в соответствие с заработной платы, которая позволяет жить, не отвлекаясь на бытовую экономию."
А остальным людям в стране не нужно поднять зароботную плату которая позволяет жить не отвлекаясь на бытовую экономию? Ну или пенсионерам пенсии поднять чтобы они хотя бы жили как депутаты на 20 тыс, а не выживали на пару тысяч гривен. А СБУ нужно лучше работать возвращать наворованное в бюджет тогда и деньги будут на увеличение зарплат.
 показати весь коментар
 
 
Депутаты получают 62 000 а не 20 000 гривен + привилегии
 показати весь коментар
 
Ну что сказать? Вот и наступила долгожданная стабильность. Сколько не выбирай власть всё равно ворует и брешет. Истории о доплатах в конвертах "слугам народа" на сегодняшний день не подтверждены, - Баканов - Цензор.НЕТ 8416 Истории о доплатах в конвертах "слугам народа" на сегодняшний день не подтверждены, - Баканов - Цензор.НЕТ 7994
 показати весь коментар
 
Баклан брешет. Это мафия хуже Яныка. Верните Яныка обратно
 показати весь коментар
 
 
Мхха. Я сегодня над зебилами вообще потешаюсь ))
 показати весь коментар
 
 
Они искали . Честно . Но не нашли. Поверьте.
 показати весь коментар
 
а мы и не спрашивали об этом ...с чего вдруг ..как по мне СБУ вроде шпийонов опасных должно ловить особенно рускоговорящих
 показати весь коментар
 
...ну да...оно канешна нет конвертов...может ведрами носят?..или еще в какой способ, все ж бл. креативные с оксфордами да стренсфордами ДЛБ зеленые... Історії про доплати в конвертах "Слугам народу" на сьогодні не підтверджено, - Баканов - Цензор.НЕТ 5711
 показати весь коментар
 
зарплата маленькая, ничего не дает разглядеть...
 показати весь коментар
 
Они же там артисты половина, фокусничают.
Історії про доплати в конвертах "Слугам народу" на сьогодні не підтверджено, - Баканов - Цензор.НЕТ 3380
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору