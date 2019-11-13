 Історії про доплати в конвертах "Слугам народу" на сьогодні не підтверджено, - Баканов

Про це заявив в інтерв'ю Главкому глава Служби безпеки України Іван Баканов, передає Цензор.НЕТ.
"Ці історії на сьогодні не підтверджені. Але якщо це правда, то це тривожний сигнал. З іншої точки зору, я вважаю, що оплату депутатам слід підняти, привести її у відповідність із заробітною платою, яка дає змогу жити, не відволікаючись на побутову економію", - зазначив він.
Журналісти нагадали, що історія з доплатами спливла через те, що депутати від "Слуги народу" стали жертвами пранкерів, які і злили інформацію в мережу. Баканов запевнив, що нікому не доручав розшукати пранкера Джокера, який листувався з нардепом Тищенком від імені Руслана Рябошапки, оскільки в його діях немає складу злочину. Саме в цьому листуванні нардеп обмовився про доплати в конвертах.
"Це питання поки не до СБУ, а до керівника фракції і самих депутатів. Я не розумію, навіщо взагалі вони переписуються з кимось особливо в залі Верховної Ради. На сьогодні настільки все діджиталізовано, що всі мають пам'ятати: там на балконі (ложа преси. - Ред.) стоїть конкретна людина з супероптикою і бачить текст на екрані. Я б запропонував заходити в зал Верховної Ради взагалі без телефонів. Це б менше відволікало від роботи", - зазначив глава СБУ.
Він підкреслив, що якщо до пранкерів запитань немає, то вони є до нардепів: "Важливіше питання до тих людей, які листувалися, а не до пранкерів. Хочу нагадати, що депутати мають статус недоторканних і ми не маємо права працювати щодо них. Але ми чекаємо 1 січня 2020 року, коли вони цей статус втратять".
Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко уникнув запитання про те, чи є справжнім опубліковане в ЗМІ нібито його листування з пранкером Джокером. Замість відповіді він спочатку посміхався і махав рукою, а пізніше виголосив тираду про роль журналістики.
по ней запроса не было... там все на мази!
А остальным людям в стране не нужно поднять зароботную плату которая позволяет жить не отвлекаясь на бытовую экономию? Ну или пенсионерам пенсии поднять чтобы они хотя бы жили как депутаты на 20 тыс, а не выживали на пару тысяч гривен. А СБУ нужно лучше работать возвращать наворованное в бюджет тогда и деньги будут на увеличение зарплат.