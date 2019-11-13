 "Україна - це держава, в якій паспорт можна купити на базарі", - Парасюк про заборону продавати землю іноземцям

Як передає Цензор.НЕТ, про це віннаписав у Фейсбуці.

Парасюк зазначив: "Ви хоч усвідомлюєте, що таке 200 тис. гектарів? Це 2000 км². Для прикладу: Яворівський район Львівської області має 1548 км².

Ви можете уявити, що така величезна територія буде у власності однієї людини?

Ніхто не каже, що непотрібно йти до ринкової моделі економіки, де продаж землі є одним з елементів, але це треба робити розумно, а не так як у нас зазвичай. Коли країна знаходиться на межі виживання, то хто цю землю зможе собі дозволити? Прості, беззахисні фермери, про яких всі так заговорили?

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Ні доступних кредитів, ні чесного судочинства і тут ринок землі. Таке відчуття, що в нашій країні припинилось рейдерство, а олігархи - зникли. Ви ще продайте ліси і тоді ми будемо ходити тонкими стежечками між полями і лісами. Дуже цікаво, хто нашому президенту вкладає все це в голову? Потрібно керуватись реальністю, а не власними відчуттями та проводити інтуїтивні експерименти над державою.

І якщо навіть відкинути всі емоції, то де в цьому законі реальні запобіжники? "Не продаємо землю тому, в кого нема українського паспорта?" Ви серйозно? На жаль, Україна - це держава, в якій паспорт можна купити на базарі!

Хто буде стояти на захисті країни, після того як буде прийняте таке важливе рішення? Хто прийде на допомогу простим людям і чесно розставить всі крапки над "і"? Може наші правоохоронні органи? Спочатку потрібно побудувати справедливу систему, а вже потім робити такі кроки як "ринок землі".

P.S. Вже одного разу дехто проголосував за реструктуризацію зовнішнього боргу, що тепер ці наслідки будуть відчувати ще наші правнуки".

Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект про ринок землі в Україні.