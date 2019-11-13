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 Суспільство
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Все про:земля (418) Парасюк (139)

 "Україна - це держава, в якій паспорт можна купити на базарі", - Парасюк про заборону продавати землю іноземцям

Екснародний депутат України Володимир Парасюк різко розкритикував законопроєкт про ринок землі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це віннаписав у Фейсбуці.

Парасюк зазначив: "Ви хоч усвідомлюєте, що таке 200 тис. гектарів? Це 2000 км². Для прикладу: Яворівський район Львівської області має 1548 км².

Ви можете уявити, що така величезна територія буде у власності однієї людини?

Ніхто не каже, що непотрібно йти до ринкової моделі економіки, де продаж землі є одним з елементів, але це треба робити розумно, а не так як у нас зазвичай. Коли країна знаходиться на межі виживання, то хто цю землю зможе собі дозволити? Прості, беззахисні фермери, про яких всі так заговорили?

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Ні доступних кредитів, ні чесного судочинства і тут ринок землі. Таке відчуття, що в нашій країні припинилось рейдерство, а олігархи - зникли. Ви ще продайте ліси і тоді ми будемо ходити тонкими стежечками між полями і лісами. Дуже цікаво, хто нашому президенту вкладає все це в голову? Потрібно керуватись реальністю, а не власними відчуттями та проводити інтуїтивні експерименти над державою.

І якщо навіть відкинути всі емоції, то де в цьому законі реальні запобіжники? "Не продаємо землю тому, в кого нема українського паспорта?" Ви серйозно? На жаль, Україна - це держава, в якій паспорт можна купити на базарі!

Хто буде стояти на захисті країни, після того як буде прийняте таке важливе рішення? Хто прийде на допомогу простим людям і чесно розставить всі крапки над "і"? Може наші правоохоронні органи? Спочатку потрібно побудувати справедливу систему, а вже потім робити такі кроки як "ринок землі".

P.S. Вже одного разу дехто проголосував за реструктуризацію зовнішнього боргу, що тепер ці наслідки будуть відчувати ще наші правнуки".

Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект про ринок землі в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159557
 
 
 Топ коментарі
 
Він правий. І без проблем.
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Землю Украины выставили на деребан. Слуги Народа продали страну

https://youtu.be/8A867ouirUk
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Це правда. В Україні відсутнє право. Суди, прокуратура, поліція корумповані. Це просто диверсія.
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Парасюк, конечно, тот ещё конь, но тут он прав.
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У этого Парасюка было почти 5 лет, но он занимался хернёй.
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о, "блуждающая повязка"
я думал он сбухался давно
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Землю Украины выставили на деребан. Слуги Народа продали страну

https://youtu.be/8A867ouirUk
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коментар відмічено як спам  
 
Откуда этот рогуль опять вылез? "Украина - это государство, в котором паспорт можно купить на базаре", - Парасюк о запрете продавать землю иностранцам - Цензор.НЕТ 4065
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Це правда. В Україні відсутнє право. Суди, прокуратура, поліція корумповані. Це просто диверсія.
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Ківі не наш.

Наш Вятрович.

А твій Бужанський ?
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5 лет кобелю под хвост, это ты его привёл?
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Я ?- Ні. І його і тих що зараз привели ви.
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дерибанить золотые батоны, бить в спину с ноги представителя спецслужб, огребать от Вилкула и т.д и т.п Авантюрный хлопец. Его призвание провокатор.
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снова пташечка запєла

...Серед багатьох часто протилежних векторів операцій розвідки Росії в Україні, дослідники Стенфорда виділили дезінформацію, спрямовану на зменшення легітимності влади у Києві; зниження рівня довіри до ЗСУ (з використанням для цього частини громадських організацій); для переконання українських громадян у тому, що у їхньої батьківщини "немає майбутнього" і тому необхідно емігрувати (в першу чергу, в Польщу)
Хоча сторінки у соцмережах, які були проаналізовані, мали різні напрямки діяльності, загальною об'єднуючою метою було знищення рівня підтримки влади та підсилення суперечок між східною та західною частинами країни.
Загалом, дослідники зі Стенфорда доходять висновку, що розвідка Росії використовувала модифіковані для інтернету методи, які відомі ще з часів Радянського Союзу: їх призначення штучно підсилювати наративи, вигідні для Росії та такі, що послаблюють її ворогів. Цікаво, що на відміну від значно більш успішного "Ольгіно" (які поширюють в першу чергу "меми", а не наративи), розвідка досягала успіху лише в обмеженій кількості випадків, особливо коли внаслідок інформаційних спецоперацій їм вдавалося використати "корисних ідіотів" у мейнстрімних західних медіа. - http://texty.org.ua/pg/news/devrand/read/97966/Pora_jihaty_v_Polshhu_Jak_rosijska_rozvidka?a_offset=
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Г. Порошенко соизволили дать п. Саакашвили гражданство и, когда п. Саакашвили "не оправдал доверия" лишили гражданства и депортировали... Но, если бы в депутаты или в президенты кто-то из паспортом, который можно купить на базаре, то КОНКУРЕНТЫ, такие как Парасюк, например, разве позволили бы?
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...На "слугу народа" напали под Верховной РадойНардепа Жана Беленюка от разъяренной толпы спасла полиция
На народного депутата из фракции "Слуга народа" Жана Беленюка у здания парламента напали протестующие. Запись инцидента опубликовал один из украинских телеканалов.
Люди, участвовавшие в акции возле Верховной Рады против открытия рынка земли, толкали депутата и кричали: "Ганьба". На помощь "слуге народа" пришли полицейские, которые вывели его из толпы.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/340865-na_slugu_naroda_napali_pod_verhovnoj_radoj
...
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Площадь сельскохозяйственных земель в Украине 42,7 млн га, т.е практически по гектару на человека.

Максимум 10 га в одни руки, остальное только в аренду!!!
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нє на того напалі, нє на того

Mr.Zorg‏ @BauldganBabukan 9 часов назад

Ох нихрена себе! Советники Зеленского Ермак и Новиков, которые показывали конгрессменам США в телефоне фото своих "убиенных" родных братьев, оказывается настолько ублюдочные твари, что ради этого фейка "похоронили" своих родственников. Братья которые были на фото живы и здоровы!
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Фракция "Европейская Солидарность" будет настаивать на учете во время второго чтения закона следующих предложений:
Защита украинцев-собственников земли.
Установление минимальной цены сельскохозяйственной земли - на уровне не ниже, чем эквивалента 2-3 тысячи долларов за гектар (в зависимости от качества и расположения участка).
Защита интересов общества. Установление высокого регистрационного сбора с купли-продажи земли, который будет поступать именно в бюджет громады.
Защита украинской земли. Предусматривание механизма изъятия земли у собственника в случае преступно халатного отношения к ней.
Ограничение возможности концентрации земель в одних руках олигархами и иностранцами.
Введение механизма тщательной проверки происхождения средств, за которые покупается сельскохозяйственная земля".
Источник: https://censor.net.ua/n3159541
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"изъятия земли
у собственника в случае преступно халатного отношения к ней" - павлики морозовы будут доносы
писать и закладывать
собственников земли? Халатное отношение - это весьма неопределенное понятие.
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Украина - это государство, в котором любой парасюк с мандатом может врезать ногой в скулу кому пожелает, и ничего ему за это не будет.
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а, тому кому он врезал, тоже ничего не будет... сколько бы он не наворовал...
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А 250 парасюков могут продать землю Украины и им ничего не будет.
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а твоя московія це НЕДОімперія виродків і вбивць, кацапам слова не давали
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Стаття 13 Конституції України "Земля, її надра....є об'єктами права власності Українського народу.

Але гої цього не знають і знати не хочуть. Втратять останнє що мають- землю і навіть власну сорочку. Бідні чо ? бо дурні. А дурні чо ? бо бідні
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Хватит повторять эту тупую *******.
Бідні, бо живуть у диктатурі "юристів".
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тупа х*ня - це мабуть стан твого розуму,
а бідні, бо хочуть бути ними у ярмі олігархів
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Парасюк: "Украина - это государство, в котором паспорт можно купить на базаре!" - вот до чего довел Украину Порошенко...
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Парасюк, возьми отряд проверенніх людей, возьми снаряжение и покажи на деле,
ане на словах, что ты не согласен.
Звиздеть - не мешки ворочать.
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Скажы на каком, есть люди готовые заплатить!
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