 Є реальний депутат, з яким працюють правоохоронці, - Баканов відмовився назвати ім'я свідка щодо "майданчиків Яценка"

Про це заявив в інтерв'ю Главкому глава Служби безпеки України Іван Баканов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми працюємо. Я справді не можу прізвища його назвати. Є реальний депутат, з яким працюють правоохоронці - не тільки Служба безпеки", - повідомив Баканов.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, щорічно в Україні укладається приблизно 500−700 тис. угод з оцінювання майна, що приносить власникам майданчиків-оцінювачів не менше 1 млрд грн. Право на підключення до Єдиної бази оцінювачів зараз мають 4 майданчики. Це Оцінка. online, Професійна оцінка (компанія Про закупівлі), Експрес Оцінка (компанія Акцепт онлайн) і Реєстр оцінка (інформаційно-консалтинговий центр АСБОУ). Їх пов'язують з депутатом Верховної ради Антоном Яценком і екснародним депутатом Віталієм Хомутинніком. Прямий доступ продавців квартир до бази даних Фонду держмайна призведе до того, що багато оцінювачів залишаться без роботи.

Спроба ліквідувати майданчики призвела до скандалу в партії "Слуга народу". Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабаря в розмірі 30 тисяч доларів діючими народними депутатами.

За інформацією САП, у рамках розслідування кримінального провадження мають перевірити поширену в ЗМІ інформацію про те, що 11 народних обранців від партії "Слуга народу", які є членами парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нібито отримали по $30 тисяч неправомірної вигоди за голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об'єктів нерухомості на засіданні комітету.

Президент України Володимир Зеленський уже заявив, що пройти перевірку на поліграфі мають усі члени парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Результати перевірки на поліграфі можуть мати політичні наслідки. Окремо з цим працюватимуть антикорупційні органи, - Разумков

23 жовтня Арахамія заявив, що приведе в четвер на ток-шоу "Право на владу" свідка пропозиції хабаря нардепам від "Слуги народу" за відмову підтримати законопроєкт щодо ліквідації так званих "майданчиків Яценка". Але пізніше він повідомив, що правоохоронці заборонили свідкові йти на телебачення.