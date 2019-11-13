 "Ви просто закрили кадрових офіцерів з бойовим досвідом і бойовими орденами", - глава патрульної поліції Жуков про "справу Марченка"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Жуков зазначив: "Кризи немає, ви просто закрили кадрових офіцерів з бойовим досвідом і бойовими орденами!

Три відео.

Перше - це весна 2014 року. Тоді ще майор Марченко заїжджає до Криму, тримаючи телефон із включеною камерою біля вуха і знімає казаків і всякого роду бандитів, які встановили збройні блокпости на в'їзді в АРК Крим. Збір інформації та своєрідна розвідка у той час - дуже важливий крок. Оскільки всі органи управління - в ступорі і розгубленості.

Хлопці працювали.

Друге - липень 2014 р., командир розвідувально-десантної роти капітан Почтаренко з позивним "Фенікс" і командир бандитів із позивним "Рязань", після тривалого бою, обмінюються тілами полеглих у бою хлопців.

В цьому бою загинув Женя Трофимов - боєць РДР.

Хлопці працюють.

Третє - сьогодні, не зважаючи на те, що офіцери повністю співпрацюють зі слідством у темі "бракованої партії бронежилетів", були взяті на поруки, користуються авторитетом і повагою серед оточуючих.

Навіть думки не проскакувало кудись утекти, оскільки є честь і совість!

Полковник Почтаренко Сергій Віталійович був узятий під арешт із заставою майже 77 мільйонів гривень!!!

3 мільйони доларів!!!

Це якщо усіма десантними військами скинутися - не вистачить!

Хлопці відпрацювали...

Раніше був узятий під арешт генерал Марченко.

І пізніше будуть взяті ще кілька офіцерів.

Всі з 79-ї бригади.

Церковні миші!

Навіть службового житла немає.

Поневіряються по знімних квартирах і з боргами, як і належить офіцеру ЗСУ.

А за одного 3 млн доларів застави.

Без емоцій і об'єктивно звертаюся до президента України Володимира Зеленськогоз проханням звернути увагу на цю абсурдну ситуацію і вжити заходи із відновлення справедливості, - що стосується кадрових військових із бойовим досвідом і бойовими нагородами!

Це не вбивці і не ґвалтівники, не злодії і не рецидивісти!

Наркоторговців, яких затримує поліція з 300 або 600 кг важких наркотиків, суд чомусь відпускає під домашній арешт.

Слідство має розібратися і встановити істину щодо "бракованої партії бронежилетів". На це є закон і процес. Але поки йде це слідство, яке ще незрозуміло що встановить, навіщо закривати офіцерів, які все життя служили своїй країні, які своєю кров'ю заслужили довіру суспільства цієї країни!

Адекватних людей, які і не збиралися переховуватися (без будинків, літаків і машин на мамі з татом і бабусі) закривають під заставу в 3 млн доларів за одного.

Ви зробили їх разом!

Спасибі, що наші послуги більше не потрібні.

Звичайно, хлопці це пройдуть і витримають.

Але для чого таке приниження і ганьба!?

P.S. І так, з усіма ними я і вчився, і служив, і виконував бойові завдання, і збирав по шматочках поранених хлопців.

Виконував свою роботу із захисту країни і людей! І виконував її правильно разом з усіма, коли було важко, коли цілісність і незалежність нашої з вами країни була в небезпеці!

Сподіваюся на адекватну реакцію керівництва країни та особисто президента!!!"

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Нагадаємо, Марченка і його колег підозрюють в причетності до закупівлі неякісних бронежилетів. Марченку інкримінують ч. 2 ст 28 (злочин, скоєний групою осіб за попередньою змовою) і ч.3 ст. 426 (бездіяльність військової влади).

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн.