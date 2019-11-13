 "Ви просто закрили кадрових офіцерів з бойовим досвідом і бойовими орденами", - глава патрульної поліції Жуков про "справу Марченка"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Жуков зазначив: "Кризи немає, ви просто закрили кадрових офіцерів з бойовим досвідом і бойовими орденами!
Раніше був узятий під арешт генерал Марченко.
Без емоцій і об'єктивно звертаюся до президента України Володимира Зеленськогоз проханням звернути увагу на цю абсурдну ситуацію і вжити заходи із відновлення справедливості, - що стосується кадрових військових із бойовим досвідом і бойовими нагородами!
Це не вбивці і не ґвалтівники, не злодії і не рецидивісти!
Наркоторговців, яких затримує поліція з 300 або 600 кг важких наркотиків, суд чомусь відпускає під домашній арешт.
Слідство має розібратися і встановити істину щодо "бракованої партії бронежилетів". На це є закон і процес. Але поки йде це слідство, яке ще незрозуміло що встановить, навіщо закривати офіцерів, які все життя служили своїй країні, які своєю кров'ю заслужили довіру суспільства цієї країни!
Адекватних людей, які і не збиралися переховуватися (без будинків, літаків і машин на мамі з татом і бабусі) закривають під заставу в 3 млн доларів за одного.
Ви зробили їх разом!
Спасибі, що наші послуги більше не потрібні.
Звичайно, хлопці це пройдуть і витримають.
Але для чого таке приниження і ганьба!?
P.S. І так, з усіма ними я і вчився, і служив, і виконував бойові завдання, і збирав по шматочках поранених хлопців.
Виконував свою роботу із захисту країни і людей! І виконував її правильно разом з усіма, коли було важко, коли цілісність і незалежність нашої з вами країни була в небезпеці!
Сподіваюся на адекватну реакцію керівництва країни та особисто президента!!!"
Нагадаємо, Марченка і його колег підозрюють в причетності до закупівлі неякісних бронежилетів. Марченку інкримінують ч. 2 ст 28 (злочин, скоєний групою осіб за попередньою змовою) і ч.3 ст. 426 (бездіяльність військової влади).
11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн.
С такими полицейскими на Йолке у нас будет не Бенясуэлла, а Боливия и фиеста закончится за пару дней
Справа проти генерала-реформатора Дмитра Марченка викликає багато запитань до слідства і рішення одіозного Печерського суду. Про це заявила волонтер, народний депутат від «Європейської Солідарності» Софія Федина в ефірі телеканалу «Прямий».
«Взагалі дивна справа, якщо розібратися, що інкримінують генералу і тим хлопцям, яких ще будуть судити. Ці бронежилети виготовляє у нас в Україні одна єдина фірма, і їх закупляють не тільки для ЗСУ. Факт в тому, що там закупляють і для СБУ, і для прикордонників - усі силовики. І до всіх інших силовиків щодо тих самих «броників» питань немає жодних. Є тільки питання по Марченку».
Також Софія Федина прокоментувала рішення Печерського суду, яким слідчі ДБР отримали доступ до Стратегічного плану Міністерства оборони України. На її думку, це ставить під загрозу національну безпеку України. Вона нагадала, що директор ДБР Роман Труба не заперечує фактів витоку з його відомства службової інформації, а дії ДБР якимсь чином постійно анонсує у своїх каналах поплічник Януковича Андрій Портнов.
«За даними, які зараз оприлюднили і наші бійці, і волонтери - це є гриф «особливо важливо». Це навіть більше, ніж «цілком таємно». До цієї інформації мали доступ 7-8 людей у цілому Генштабі МОУ. Навіть заступники міністра не мали доступу до цієї інформації. Тобто зараз цю інформацію отримають люди цивільні. Оскільки маємо тут прямий зв'язок з Портновим і ДБР, то це ********* на великі роздуми про небезпеку», - наголосила Софія Федина.
Я так понимаю, что по существу вопроса возразить нечего. Только гавкать на Порошенко умеете. На большее мозгов не хватает.