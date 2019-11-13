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Все про:Міноборони (2930) Бронежилет (24) Марченко Дмитро (12) Жуков Євгеній (25)

 "Ви просто закрили кадрових офіцерів з бойовим досвідом і бойовими орденами", - глава патрульної поліції Жуков про "справу Марченка"

Начальник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков виступив на підтримку групи чиновників Міноборони на чолі з генералом Марченком, обвинувачених у закупівлі неякісних бронежилетів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Жуков зазначив: "Кризи немає, ви просто закрили кадрових офіцерів з бойовим досвідом і бойовими орденами!

Три відео.
Перше - це весна 2014 року. Тоді ще майор Марченко заїжджає до Криму, тримаючи телефон із включеною камерою біля вуха і знімає казаків і всякого роду бандитів, які встановили збройні блокпости на в'їзді в АРК Крим. Збір інформації та своєрідна розвідка у той час - дуже важливий крок. Оскільки всі органи управління - в ступорі і розгубленості.
Хлопці працювали.
 
Друге - липень 2014 р., командир розвідувально-десантної роти капітан Почтаренко з позивним "Фенікс" і командир бандитів із позивним "Рязань", після тривалого бою, обмінюються тілами полеглих у бою хлопців.
В цьому бою загинув Женя Трофимов - боєць РДР.
Хлопці працюють.
 
Третє - сьогодні, не зважаючи на те, що офіцери повністю співпрацюють зі слідством у темі "бракованої партії бронежилетів", були взяті на поруки, користуються авторитетом і повагою серед оточуючих.
Навіть думки не проскакувало кудись утекти, оскільки є честь і совість!
Полковник Почтаренко Сергій Віталійович був узятий під арешт із заставою майже 77 мільйонів гривень!!!
3 мільйони доларів!!!
Це якщо усіма десантними військами скинутися - не вистачить!
Хлопці відпрацювали...

Раніше був узятий під арешт генерал Марченко.

І пізніше будуть взяті ще кілька офіцерів.
Всі з 79-ї бригади.
Церковні миші!
Навіть службового житла немає.
Поневіряються по знімних квартирах і з боргами, як і належить офіцеру ЗСУ.
А за одного 3 млн доларів застави.

Без емоцій і об'єктивно звертаюся до президента України Володимира Зеленськогоз проханням звернути увагу на цю абсурдну ситуацію і вжити заходи із відновлення справедливості, - що стосується кадрових військових із бойовим досвідом і бойовими нагородами!

Це не вбивці і не ґвалтівники, не злодії і не рецидивісти!

Наркоторговців, яких затримує поліція з 300 або 600 кг важких наркотиків, суд чомусь відпускає під домашній арешт.

Слідство має розібратися і встановити істину щодо "бракованої партії бронежилетів". На це є закон і процес. Але поки йде це слідство, яке ще незрозуміло що встановить, навіщо закривати офіцерів, які все життя служили своїй країні, які своєю кров'ю заслужили довіру суспільства цієї країни!

Адекватних людей, які і не збиралися переховуватися (без будинків, літаків і машин на мамі з татом і бабусі) закривають під заставу в 3 млн доларів за одного.

Ви зробили їх разом!

Спасибі, що наші послуги більше не потрібні.

Звичайно, хлопці це пройдуть і витримають.

Але для чого таке приниження і ганьба!?

P.S. І так, з усіма ними я і вчився, і служив, і виконував бойові завдання, і збирав по шматочках поранених хлопців.

Виконував свою роботу із захисту країни і людей! І виконував її правильно разом з усіма, коли було важко, коли цілісність і незалежність нашої з вами країни була в небезпеці!

Сподіваюся на адекватну реакцію керівництва країни та особисто президента!!!"

Читайте також: Міністр оборони Загороднюк вважає необ'єктивним рішення суду заарештувати генерала Марченка, обвинуваченого в закупівлі неякісних бронежилетів

Нагадаємо, Марченка і його колег підозрюють в причетності до закупівлі неякісних бронежилетів. Марченку інкримінують ч. 2 ст 28 (злочин, скоєний групою осіб за попередньою змовою) і ч.3 ст. 426 (бездіяльність військової влади).

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159555
 
 
 Топ коментарі
 
Отак от...
В бійців нерви вже не витримують від дій влади.
Це реваншисти прийшли та аферисти. На жаль..
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Це реванш совковати і донецьких !
Боже, невже Вам ще досі не зрозуміло?
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И после будут взяты еще несколько офицеров.
Все из 79-й бригады.
Церковные мыши!
Даже служебного жилья нет.
Мыкаются по съёмным квартирам и с долгами,как и положено офицеру ВСУ.
А за одного 3 млн.долларов залог. !!!!!!!!!

Питання. В чому обвинувачують ? Вони нажили статки на броніках ?
НІ.
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Спасибо Офицер Жуков!
С такими полицейскими на Йолке у нас будет не Бенясуэлла, а Боливия и фиеста закончится за пару дней
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А я пам'ятаю як переносили каски в руках через кордон з Польщею. В країні не було військових касок. Їх хтось перевіряв? Може і тих людей заарештувати з заставою в декілька мільйонів доларів?
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Майже так і було. Митники арештовували партію касок, яку везли волонтери без сплати мита. Чим закінчилося - не знаю.
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ПОЧИНАЄТЬСЯ МАСОВА РОЗПРАВА І ЗАЧИСТКА ТИХ, ХТО РОБИВ РЕАЛЬНУ РЕФОРМУ АРМІЇ

Справа проти генерала-реформатора Дмитра Марченка викликає багато запитань до слідства і рішення одіозного Печерського суду. Про це заявила волонтер, народний депутат від «Європейської Солідарності» Софія Федина в ефірі телеканалу «Прямий».
«Взагалі дивна справа, якщо розібратися, що інкримінують генералу і тим хлопцям, яких ще будуть судити. Ці бронежилети виготовляє у нас в Україні одна єдина фірма, і їх закупляють не тільки для ЗСУ. Факт в тому, що там закупляють і для СБУ, і для прикордонників - усі силовики. І до всіх інших силовиків щодо тих самих «броників» питань немає жодних. Є тільки питання по Марченку».
Також Софія Федина прокоментувала рішення Печерського суду, яким слідчі ДБР отримали доступ до Стратегічного плану Міністерства оборони України. На її думку, це ставить під загрозу національну безпеку України. Вона нагадала, що директор ДБР Роман Труба не заперечує фактів витоку з його відомства службової інформації, а дії ДБР якимсь чином постійно анонсує у своїх каналах поплічник Януковича Андрій Портнов.
«За даними, які зараз оприлюднили і наші бійці, і волонтери - це є гриф «особливо важливо». Це навіть більше, ніж «цілком таємно». До цієї інформації мали доступ 7-8 людей у цілому Генштабі МОУ. Навіть заступники міністра не мали доступу до цієї інформації. Тобто зараз цю інформацію отримають люди цивільні. Оскільки маємо тут прямий зв'язок з Портновим і ДБР, то це ********* на великі роздуми про небезпеку», - наголосила Софія Федина.
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Наводить тінь портнова на ДБР. А причина в тому, що для Хряка запахло смаленим. Скоро буде свіжина.
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Зебил, хватит уже на папередников стрелки переводить. Ваш предводитель у власти уже более шести месяцев. Пора уже за свои деяния отвечать.
Я так понимаю, что по существу вопроса возразить нечего. Только гавкать на Порошенко умеете. На большее мозгов не хватает.
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Зеленые *******ы слов не понимают прийдется их мочить
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