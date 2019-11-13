 Зеленський підписав закон про викривачів корупції

Про це інформує Цензор,НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Цей закон визначає правовий статус викривачів - осіб, які повідомили про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, а також встановлює права, гарантії та механізми захисту цих осіб і осіб, прирівняних до них.
Також закон встановлює умови для розкриття інформації про корупцію, нормує порядок розкриття інформації викривачем корупції, звільнення від юридичної відповідальності викривачів корупції за розкриття інформації про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, а також забезпечення державного захисту викривачів корупції, зокрема захисту їхніх трудових прав.
АНОНИМКА - мы вернулись!
а уж папе бене - два всё)))
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Обличайте, обличайте, обличайте без устали. За это вас будут гнобить, судить, лишать домов... и т.д.... но, мол, вы помните, что ... типа это Богоугодное дело и не надо дрейфить.
ПС: Як на мене, це крута стаття доходу, яку можуть тепер собі малювати силовики чи інші "прості громадяни".
tZE inform
@tZEinform
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Ничто не проходит бесследно ... "Скорая" с Феофании у Зеленского на "Объекте" ... Кот наверное обожрался