EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  1076  26
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (3541) корупція (2662)

 Зеленський підписав закон про викривачів корупції

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції", який Верховна Рада ухвалила 17 жовтня 2019 р

Про це інформує Цензор,НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Цей закон визначає правовий статус викривачів - осіб, які повідомили про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, а також встановлює права, гарантії та механізми захисту цих осіб і осіб, прирівняних до них.

Також закон встановлює умови для розкриття інформації про корупцію, нормує порядок розкриття інформації викривачем корупції, звільнення від юридичної відповідальності викривачів корупції за розкриття інформації про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, а також забезпечення державного захисту викривачів корупції, зокрема захисту їхніх трудових прав.

Читайте також: Зеленський підписав закон про аудит безпеки автомобільних доріг

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159554
 
   
 Топ коментарі
 
бедно живешь? у соседа круче машина и красивее жена? Выход есть - АНОНИМКА!
АНОНИМКА - мы вернулись!
 показати весь коментар
 
И шо, теперь Беню таки посадят? Или закон, аки дышло...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
бедно живешь? у соседа круче машина и красивее жена? Выход есть - АНОНИМКА!
АНОНИМКА - мы вернулись!
 показати весь коментар
 
 
Трава на лужайке чужого дома всегда кажется более зелёной, сочной и привлекательной. Зеленский подписал закон про обличителей коррупции - Цензор.НЕТ 2369
 показати весь коментар
 
 
есть более короткая но более емкая поговорка на ту же тему. про чужую руку и МПХ
 показати весь коментар
 
 
И шо, теперь Беню таки посадят? Или закон, аки дышло...
 показати весь коментар
 
 
друзьям всё, остальным закон.
а уж папе бене - два всё)))
 показати весь коментар
 
 
А шо,на Беню какие то законы распространяются?! Почему этот вдруг должен?!!!
 показати весь коментар
 
 
Закон об отзыве депутатов , импичменте , да ну это завтра , может быть .. Борьба с коррупцией на таможне и сфере добычи полезных ископаемых , потом , може свободная секунда найдется . Уничтожение олигархов задавивших страну , не тут ФОПЫ и таксисты во всех бедах виноваты.
 показати весь коментар
 
 
А слабо вместо фопов , взять за яйца Ахметова , Порошенко , Медвейчука , Фукса , и др.Ведь это они убивают Украину а не ФОПЫ .
 показати весь коментар
 
 
Шел 25+ год борьбы с коррупцией борцуны стали миллиардерами, имеют свиту, дворцы...
 показати весь коментар
 
 
Зеленский, ты будешь что то делать с этой тварью- Беней...!?!? Или надеешься , вместе с ним, рвануть на Ростов.. !? Зеленский подписал закон про обличителей коррупции - Цензор.НЕТ 8328
 показати весь коментар
 
 
По-моему у ап.Павла такой призыв есть:
Обличайте, обличайте, обличайте без устали. За это вас будут гнобить, судить, лишать домов... и т.д.... но, мол, вы помните, что ... типа это Богоугодное дело и не надо дрейфить.
 показати весь коментар
 
 
И хватит копировать ПаРашу в самых гнустных законах
 показати весь коментар
 
 
А за непідтверджену стукотню покарання є ?
 показати весь коментар
 
 
Це що, закон під Портнова написали?))))Тільки ж він один у нас викриває корупціонерів, ще й є спеціальним кореспондентом телеканала "112 Україна")))
ПС: Як на мене, це крута стаття доходу, яку можуть тепер собі малювати силовики чи інші "прості громадяни".
 показати весь коментар
 








tZE inform

@tZEinform

·10 мин
Ничто не проходит бесследно ... "Скорая" с Феофании у Зеленского на "Объекте" ... Кот наверное обожрался
 показати весь коментар
 
 
Быть обличителем коррупционеров - это очень выгодное занятие, посмотрите на мамкиного миллионера Дубинского...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору