 Генасамблея ООН розгляне оновлений проєкт резолюції щодо Криму завтра, - представництво України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter представництва України в ООН.
Зазначається, що Третій комітет ГА ООН за ініціативою України розгляне завтра проєкт оновленої резолюції про ситуацію з правами людини в окупованих Криму і Севастополі.
Нагадаємо, 6 листопада українська делегація в ООН представила проєкт оновленої резолюції щодо мілітаризації окупованого Криму. Головна мета документа - змусити РФ вивести свої збройні сили з Криму і завершити його тимчасову окупацію.
Зараз би був депутатом, чи міністром
І остаточно навіть самим тупим ЗЕбілам має стати зрозуміло, чому Порох вигнав з країни стару сиву бабусю.
Або не зрозуміло?
В 2016 году Путин предлагал Порошенко 50-80 миллиардов долларов за слив Крыма Порошенко тогда отказался. Судя по интервью Коломойского, становится понятно - кто согласился взять эти деньги.
А він сказав тоді правду:Коломойский управляемый, ему нужны только деньги. Мы вернём ему все деньги. Он будет самым богатым человеком. В кабинете президента марионетка. Только нужно вернуть юго-восток россии. Жри-ТЕ
https://www.youtube.com/watch?v=wQ1gHHEma4Y&feature=emb_logo
Про план "Буратіно" попереджали ще у 2014 році! Але народ в нас заковтнув епатажне прикриття Жиріка, вважаючи його просто клоуном, а клоунів, як тепер зрозуміло, в Україні не тільки не бояться, а ******* та шанують більше ніж воїнів.
Документи зі зламаної бази російської ЛДПР 2014 року окреслюють план, що дуже нагадує кампанію Зеленського