 Генасамблея ООН розгляне оновлений проєкт резолюції щодо Криму завтра, - представництво України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter представництва України в ООН.

Зазначається, що Третій комітет ГА ООН за ініціативою України розгляне завтра проєкт оновленої резолюції про ситуацію з правами людини в окупованих Криму і Севастополі.

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Нагадаємо, 6 листопада українська делегація в ООН представила проєкт оновленої резолюції щодо мілітаризації окупованого Криму. Головна мета документа - змусити РФ вивести свої збройні сили з Криму і завершити його тимчасову окупацію.