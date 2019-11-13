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 Політика України
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Все про:депутат (1005) недоторканність (479) Янченко (13)

 Правоохоронний комітет рекомендував Раді прийняти законопроєкт про реалізацію скасування депутатської недоторканності

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді ухвалити в першому читанні законопроєкт №2237 щодо реалізації депутатської недоторканності.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Як розповіла в коментарі журналістам нардеп від "Слуги народу" Галина Янченко, законопроєкт допоможе привести у відповідність українське законодавство.

"Він передбачає гармонізацію всього українського законодавства з тими змінами до Конституції, які Верховна Рада ухвалила на початку своєї діяльності - скасування депутатської недоторканності. Ми цим законопроєктом пропонуємо внести зміни до трьох законів: Кримінально-процесуального кодексу, Закону про статус народного депутата і в Регламент Верховної Ради. Тому що саме в цих законах містилися певні згадки і прописувалась процедура про те, як має зніматися недоторканність за допомогою Верховної Ради і її органів. Більше парламент не втручатиметься в розслідування злочинів, які здійснять народні депутати", - сказала нардеп.

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Вона розповіла, що законопроєкт пропонує, щоб відомості в ЄРДР щодо скоєння злочину народним депутатом вносив генеральний прокурор. Крім того, генпрокурор має завізувати клопотання до суду, щоб почати прослуховування народних депутатів, обшук тощо. Янченко зазначила, що генпрокурор виступає запобіжником, щоб на народних депутатів не здійснювали політичний тиск.

Нагадаємо, раніше в Раду внесли законопроєкт про реалізацію скасування депутатської недоторканності (№2237): затримувати нардепів пропонують за рішенням апеляційного суду. Партія "Голос" внесла альтернативний йому №2237-1: "За запропонованим "слугами" законопроєктом, якщо депутата зловлять на місці вбивства в крові і з ножем - його не зможуть затримати, - пояснює народна депутатка України Олександра Устінова. - Поліцейським доведеться провести огляд місця події, потім поїхати до Генерального прокурора, щоб той вніс відомості про злочин до реєстру, потім провести слідчі дії, а вже потім Генпрокурор вручить підозру народному обранцеві, а потім потрібно з'їздити до суду і отримати дозвіл на затримання депутата. Це не зняття депутатської недоторканності, а профанація".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159552
 
   
 Топ коментарі
 
Слуги коломойского не проголосуют, это же была показуха, в УПК то без изменений
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Коли тебе, падло провокаторське, вже арештують?
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А что разве еще не отменили? Так это Порошенко зря чтоли напрягся, что пришлось Луценка и его жену отправить к Гонтаревой на хлеба ?
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как бы и приняли Прикосновенность но еще надо это доказать что к неприкосновенным уже готова гельйотина
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одному корупционеру отрубить голову на улице Небесной Сотни - слабовато ,надо еще лет 5 тянуть с законами поправками пилотными проэктами рехформами ..а потом скажут что оно и нах...й не надо было
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Слуги коломойского не проголосуют, это же была показуха, в УПК то без изменений
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Просто думки.
1. Підозра колишньому голові "Укроборонпрому"
2. Арешт Кіборга - Генерала ЗСУ
3. Арешт заступника у 2014 Голови НБУ Гонтаревої
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5. Велика приватизація підприємств оборонного комплексу
6. Вилучення документів Генштабу
7. Знищення ВС
Хто це блд?
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Коли тебе, падло провокаторське, вже арештують?
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Мокша ти з ЗеКоМанда ліквідаторів в турборежимі? Правоохоронний комітет рекомендував Раді прийняти законопроєкт про реалізацію скасування депутатської недоторканності - Цензор.НЕТ 4267
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Люди, не лайкайте тролям, вони без ваших лайків здохнуть без ікри і лангустів.
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Сейчас порохоботы начнут визжать о том, что полностью отменять депутатскую неприкосновенность нельзя, а то еще посадят Порошенко и им негде будет харчеваться
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