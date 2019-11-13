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 Економіка, За кордоном
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Все про:газопровід (219) Німеччина (1317) енергетика (381) Бундестаг (40) Євросоюз (2685) Північний потік (390)

 Німецький бундестаг ухвалив поправки до директиви Євросоюзу щодо "Північного потоку-2"

Бундестаг у середу затвердив поправки до газової директиви ЄС. Законопроект було затверджено більшістю голосів, поіменне голосування не знадобилося.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Сама директива набула чинності у травні, тепер країни-члени ЄС зобов'язані до 24 лютого 2020 року закріпити її в національному законодавстві. Директива спрямована на регулювання діяльності газопроводів третіх країн на території ЄС - тепер газопроводи третіх країн мають відповідати вимогам, які застосовуються до внутрішніх газопроводів ЄС - і стосується, отже, насамперед російського "Північного потоку-2".

Серед головних положень директиви - розділення компаній, що постачають газ, і компаній, які його транспортують. Це означає, що компанія-оператор "Північного потоку-2" має бути незалежною від "Газпрому", а 50% його пропускної потужності мають резервуватися для альтернативних постачальників. Винятки можливі, але тільки за схвалення Єврокомісії.

Минулої п'ятниці бундестаг не зміг ухвалити цей закон. Голосування відбувалося вночі, близько 1:45 (2:45 за к.ч.) суботи фракція правої партії "Альтернатива для Німеччини", яка дотримується проросійської позиції, засумнівалася в наявності кворуму й вимагала поіменного голосування. Під час нього з'ясувалося, що було подано 133 голоси за необхідних для кворуму 355 голосів. Відповідно до статуту засідання було припинено, а вирішення питання перенесено.

"Північний потік-2" пройде через Балтійське море, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі. Пропускна здатність - 55 млрд кубометрів газу на рік. Вартість проекту оцінюється майже в 10 млрд євро. Засновником і власником контрольного пакета акцій компанії-оператора проекту - Nord Stream 2 AG є "Газпром". До консорціуму входять також французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Royal Dutch Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Читайте також: Бундестаг голосуватиме за питання "Північного потоку-2" цього тижня, у нас є більше часу для відстоювання української позиції на міжнародній арені, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159551
 
   
 Топ коментарі
 
Навіть більше, саме існування Німеччини під загрозою. Німецький бундестаг підпорядкував функціонування "Північного потоку-2" нормам законодавства Євросоюзу - Цензор.НЕТ 1397
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Німецький бундестаг підпорядкував функціонування "Північного потоку-2" нормам законодавства Євросоюзу - Цензор.НЕТ 4256Статью не осилил? Это кацапы загнали ЕС в стойло, которые сделали исключение для СП-2
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Как норвежцы не старались нам помочь, немцы все обгадили.
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Ты по-моему с Данией попутал. Норвегия там вообще не при делах.
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Пора признать реалии. СП2 будет достроен. Будет ли он на 100% заполнен - не факт, но более, чем вероятно. Спрос на энергоресурсы в ЕС растет и одним СП2 не будет удовлетворен даже при 100% наполнении! А это значит, что труба Украины и ее подземные хранилища еще очень даже будет востребованы для ЕС.
Пора признать, что страны ЕС преследуют только свои меркантильные интересы и нужно продавать и свой транзит и хранилища по конкурентным мировым ценам, а не по братским, по ЕСовским ценам. Не будем ценить сами себя, никто нас ценить не будет!
Газпрому никаких прощений долгов. Преследование и палки в колеса - гарантированны!
Я не знаю, сколько попадает в бюджет от трубы, может все уходит в офшоры кому то. Я знаю. что Таиланд прекрасно живет без трубы и добычи угля. Надо научиться жить в этом мире без тупого прожигания природных ресурсов.
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