 Німецький бундестаг ухвалив поправки до директиви Євросоюзу щодо "Північного потоку-2"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Сама директива набула чинності у травні, тепер країни-члени ЄС зобов'язані до 24 лютого 2020 року закріпити її в національному законодавстві. Директива спрямована на регулювання діяльності газопроводів третіх країн на території ЄС - тепер газопроводи третіх країн мають відповідати вимогам, які застосовуються до внутрішніх газопроводів ЄС - і стосується, отже, насамперед російського "Північного потоку-2".

Серед головних положень директиви - розділення компаній, що постачають газ, і компаній, які його транспортують. Це означає, що компанія-оператор "Північного потоку-2" має бути незалежною від "Газпрому", а 50% його пропускної потужності мають резервуватися для альтернативних постачальників. Винятки можливі, але тільки за схвалення Єврокомісії.

Минулої п'ятниці бундестаг не зміг ухвалити цей закон. Голосування відбувалося вночі, близько 1:45 (2:45 за к.ч.) суботи фракція правої партії "Альтернатива для Німеччини", яка дотримується проросійської позиції, засумнівалася в наявності кворуму й вимагала поіменного голосування. Під час нього з'ясувалося, що було подано 133 голоси за необхідних для кворуму 355 голосів. Відповідно до статуту засідання було припинено, а вирішення питання перенесено.

"Північний потік-2" пройде через Балтійське море, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі. Пропускна здатність - 55 млрд кубометрів газу на рік. Вартість проекту оцінюється майже в 10 млрд євро. Засновником і власником контрольного пакета акцій компанії-оператора проекту - Nord Stream 2 AG є "Газпром". До консорціуму входять також французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Royal Dutch Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

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