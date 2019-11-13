 Комітет Ради з питань зовнішньої політики рекомендує Кабміну відкликати дозвіл на проведення українсько-російської комісії з рибальства на Азові, - Яременко

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив глава комітету Богдан Яременко, інформує Цензор.НЕТ.

Під тиском аргументів присутніх на засіданні експертів, представників риболовецької галузі та громадськості жодна з тез голови держрибагентства про необхідність переговорів з росіянами не виглядала переконливою. На жаль, не готовими до серйозної дискусії виявились і представники інших причетних державних установ", - написав нардеп.

Як повідомлялося раніше, у відповіді на запит "Цензор.НЕТ" у Міністерстві закордонних справ України, коментуючи підписання нової угоди з РФ про розподіл квот на вилов риби в Азовському морі, посилаються на Конвенцію ООН. У МЗС не коментують питання про те, по яких адмінмежах будуть розподілені квоти, і чи означає ця угода фактичне визнання кордонів, на яких наполягає РФ, вимагаючи визнати Крим російською територією.

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Нагадаємо, раніше глава Меджлісу Рефат Чубаров заявив, що Держагентство рибного господарства вийшло на пряму фінішну підписання з російською стороною "сумнівного протоколу" про розподіл квот на вилов риби в Азовському морі на 2020 рік, і нагадав, що рівно рік тому, 23 жовтня 2018 року, унаслідок прямого втручання низки народних депутатів, і його зокрема, члени російської делегації були змушені покинути Україну ні з чим.

"Пізніше, на початку 2019 року, Державне агентство рибного господарства України все-таки підписало з російською стороною протокол про розподіл квот на вилов риби в Азовському морі на 2019 рік. Ніщо тоді не зупинило українських чиновників і рибних ділків від принизливого дійства: ні мораль, ні право, ні справедливість. Підписання та обмін документами відбулися… по дипломатичних каналах", - написав Чубаров.

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