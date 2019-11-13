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 Політика України
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Все про:Азовське море (1221) риба (96) Держрибагентство (24) Яременко Богдан (82)

 Комітет Ради з питань зовнішньої політики рекомендує Кабміну відкликати дозвіл на проведення українсько-російської комісії з рибальства на Азові, - Яременко

Комітет з питань зовнішньої політики схвалив висновок рекомендувати Уряду України системно вивчити питання ситуації на Азові, а до того відкликати дозвіл на проведення двосторонньої українсько-російської комісії з рибальства на Азові.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив глава комітету Богдан Яременко, інформує Цензор.НЕТ.

Під тиском аргументів присутніх на засіданні експертів, представників риболовецької галузі та громадськості жодна з тез голови держрибагентства про необхідність переговорів з росіянами не виглядала переконливою. На жаль, не готовими до серйозної дискусії виявились і представники інших причетних державних установ", - написав нардеп.

Як повідомлялося раніше, у відповіді на запит "Цензор.НЕТ" у Міністерстві закордонних справ України, коментуючи підписання нової угоди з РФ про розподіл квот на вилов риби в Азовському морі, посилаються на Конвенцію ООН. У МЗС не коментують питання про те, по яких адмінмежах будуть розподілені квоти, і чи означає ця угода фактичне визнання кордонів, на яких наполягає РФ, вимагаючи визнати Крим російською територією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чубаров закликав терміново обговорити ситуацію з рибальством в Азовському морі

Нагадаємо, раніше глава Меджлісу Рефат Чубаров заявив, що Держагентство рибного господарства вийшло на пряму фінішну підписання з російською стороною "сумнівного протоколу" про розподіл квот на вилов риби в Азовському морі на 2020 рік, і нагадав, що рівно рік тому, 23 жовтня 2018 року, унаслідок прямого втручання низки народних депутатів, і його зокрема, члени російської делегації були змушені покинути Україну ні з чим.

"Пізніше, на початку 2019 року, Державне агентство рибного господарства України все-таки підписало з російською стороною протокол про розподіл квот на вилов риби в Азовському морі на 2019 рік. Ніщо тоді не зупинило українських чиновників і рибних ділків від принизливого дійства: ні мораль, ні право, ні справедливість. Підписання та обмін документами відбулися… по дипломатичних каналах", - написав Чубаров.

Комітет Ради з питань зовнішньої політики рекомендує Кабміну відкликати дозвіл на проведення українсько-російської комісії з рибальства на Азові, - Яременко 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна дистанційно підпише протокол із РФ про вилов риби в Азові

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159550
 
 
 Топ коментарі
 
Все слова этого ебуна уже воспринимаются смешно. Шо бы правильное он не говорил.
Он свою репутацию и авторитет растратил на проституток.
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Хаха, попал чувак, вроде сейчас и правильную вещь сделал но в коментах только про проституток.))
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vAnilla Love t‏ @5AllanLeVito 6 часов назад

Слушайте, у меня один вопрос - а ЗАЧЕМ завтра приезжает МВФ? чисто поржать?
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єто чудовище шлюху заказовало на рабочем месте в Верховной Раде. В Верховной Карл!!! По его внешнему виду там уже с ней делать нечего... разве, что батогом по спине отхлестать на что оно похоже зе слуга нариту Комитет по вопросам внешней политики Рады рекомендует Кабмину отозвать разрешение на проведение украинско-российской комиссии по рыболовству на Азове, - Яременко - Цензор.НЕТ 4003
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а мне шота, когда вижу это чучело, хочется обработать его средством от блох. Вот навязчивая ассоциация. Так и кажется, шо это - барбос такой специальный, и в его шерсти живут блохи.
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Гоп-стоп мы подошли из-за угла
Гоп-стоп вчера мне Ленка не дала
Зато есть номерок Еремы
С ним давно знакомы
И вообще сейчас без шуток
Снимем проституток
Вот такой крутой у нас Квартал Комитет Рады по вопросам внешней политики рекомендует Кабмину отозвать разрешение на проведение украинско-российской комиссии по рыболовству на Азове, - Яременко - Цензор.НЕТ 2248
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Интересно как там его проститутки поживают, мог бы уже и легализировать вместесо слугами Комитет по вопросам внешней политики Рады рекомендует Кабмину отозвать разрешение на проведение украинско-российской комиссии по рыболовству на Азове, - Яременко - Цензор.НЕТ 4765
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Так!!!
Я принимаю от Яремченка только одни рекомендации!!!
Рекомендации касательно проституток Комитет по вопросам внешней политики Рады рекомендует Кабмину отозвать разрешение на проведение украинско-российской комиссии по рыболовству на Азове, - Яременко - Цензор.НЕТ 3829 Комитет по вопросам внешней политики Рады рекомендует Кабмину отозвать разрешение на проведение украинско-российской комиссии по рыболовству на Азове, - Яременко - Цензор.НЕТ 3829 Комитет по вопросам внешней политики Рады рекомендует Кабмину отозвать разрешение на проведение украинско-российской комиссии по рыболовству на Азове, - Яременко - Цензор.НЕТ 3829
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Все слова этого ***** уже воспринимаются смешно. Шо бы правильное он не говорил.
Он свою репутацию и авторитет растратил на проституток.
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Куда не пусти кацапа оно все засрет . Посмотрите на Калининградскую обл , до и после , на Финские и Грузинские земли .
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Раскажи лучше о проститутках,и нахрена тебе такая борода ?
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Хаха, попал чувак, вроде сейчас и правильную вещь сделал но в коментах только про проституток.))
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Рыбе-то ведь пофиг на войны и границы. Так что лучше квоты всё-же согласовать.
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я по "наивности" думала, что этого "чубаку" поперли после его СМС-"приключения" во время работы........ Комитет по вопросам внешней политики Рады рекомендует Кабмину отозвать разрешение на проведение украинско-российской комиссии по рыболовству на Азове, - Яременко - Цензор.НЕТ 839
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Он ведь теперь, типа,
почётный клиент всех проституток Комитет по вопросам внешней политики Рады рекомендует Кабмину отозвать разрешение на проведение украинско-российской комиссии по рыболовству на Азове, - Яременко - Цензор.НЕТ 2009
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Казали ж що воно не буде вже очолювати комітет. Приберіть цей сором Комитет Рады по вопросам внешней политики рекомендует Кабмину отозвать разрешение на проведение украинско-российской комиссии по рыболовству на Азове, - Яременко - Цензор.НЕТ 9023
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Яременко нужно подоть исковое заявление против государственного казначейства за использование его изображения на тысячных купюрах, и оговорить % вознаграждения ему с каждой выпущенной в оборот, купюры.

Комитет Рады по вопросам внешней политики рекомендует Кабмину отозвать разрешение на проведение украинско-российской комиссии по рыболовству на Азове, - Яременко - Цензор.НЕТ 9255
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Яременко профессиональньій дипломат и говорит дельньіе вещи , стоит прислушаться.
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рыба с проститутками у меня вызывает когнитивный диссонанс.
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