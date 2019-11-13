 Україна заблокувала "Газпрому" доступ до грошей з Євросоюзу. Найважливіший успіх "Нафтогазу"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання РБК.
Програма розміщення була повністю готова, але юристи компанії повідомили, що не можуть виключити проблем. Тому, як підтвердило джерело в "Газпромі", випуску не буде.
Джерело "Інтерфаксу" додало, що до кінця року компанія не збирається виходити на європейський ринок запозичень.
"Газпром" не визнає борг "Нафтогазу", який, з урахуванням штрафів, досяг майже трьох мільярдів доларів, і намагається опротестувати рішення. Розгляд його скарги призначено на лютий 2020 року. Однак українська компанія, не чекаючи цього, домагається арешту коштів "Газпрому".
Раніше стало відомо, що "Нафтогаз" домігся арешту рахунків компанії GazAsia Capital S.A., яка випустила єврооблігації "Газпрому" в японських єнах. У лютому компанії вдалося заборонити низці європейських компаній платежі на адресу "Газпрому". Серед них була і Gaz Capital S.A., емітент колишньої програми облігацій. Через це "Газпрому" довелося шукати іншу юрисдикцію для розміщення.
Ситуацію з арештом рахунків ускладнює той факт, що відмова від взаємних позовів стала головною умовою Росії для підписання угоди щодо транзиту газу в Європу і прямих поставок українським споживачам. Україна стверджує, що не відмовлятиметься від претензій, рівень яких досяг 22 мільярдів доларів. В Єврокомісії повідомляють, що прогресу в цьому питанні в переговорах немає.
А что в этом году прогнозов про самую холодную за последних 30/40/100 лет не будет?
А что по РТР больше не пускают репортажей, что Украине газа не хватит на зиму?
Ну да, ну да
Парламент ФРГ принял законопроект, который позволяет не применять Газовую директиву ЕС в Германии к российскому проекту «Северный поток - 2».
а там самим впору у коломойши на
кофебояру просить))))
«Ситуацию с арестом счетов осложняет тот факт, что отказ от взаимных исков стал главным условием России для подписания соглашения по транзиту газа в Европу и прямых поставок украинским потребителям. Украина утверждает, что не станет отказываться от претензий, уровень которых достиг 22 миллиардов долларов. В Еврокомиссии сообщают, что прогресса в этом вопросе в переговорах нет.»
vAnilla Love t @5AllanLeVito 5 часов назад
А уже есть в продаже книга "Как спасти Днепр, чтобы потом продать его агрессору за 100 миллиардов" ?
Список лайкающих из той же серии.
У нафтогаза сплошные успехи, а цена газа для населения растёт регулярно раз в полгода.
Метаморфозы, наверное... Или нас продолжают тупо наё...ть.
Головне очікування виборців Зеленського - негайне зниження тарифів.
Так от, з 1 листопада ціна газу для населення зросте на 15%, тоді як обсяг субсидій зменшуються на 7,5 млрд. грн порівняно з 2019 р.
У виборців Голобородька починається збій Матриці.
Каледонія 25%гідності+75%мізантропії @CaledoniA_ua 12 ****.
Рядом есть небольшое ателье швейное лет 5 уже, ну как ателье, коморка где одна женщина сидит. Цены не высокие и часто проще ей отнести молнию вшить чем самой ковыряться. До этого она много лет работала кассиром в ночном минимаркете. Говорит меняет профессию сейчас.Теперь она практик-консультант лечебного голодания. Визитку дала Мне так эта аллегория понравилось. При Овоще-кассир, при Порохе свой мини бизнес, при Зе практик-консультант лечебного голодания...