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Все про:Газпром (478) Нафтогаз (631) Євросоюз (2685)

 Україна заблокувала "Газпрому" доступ до грошей з Євросоюзу. Найважливіший успіх "Нафтогазу"

Через загрозу втрати коштів "Газпром" змушений відмовитися від розміщення єврооблігацій у швейцарських франках, запланованого на цей тиждень. Причиною такого рішення став вердикт Стокгольмського арбітражу щодо спору з українським "Нафтогазом".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання РБК.

Програма розміщення була повністю готова, але юристи компанії повідомили, що не можуть виключити проблем. Тому, як підтвердило джерело в "Газпромі", випуску не буде.

Джерело "Інтерфаксу" додало, що до кінця року компанія не збирається виходити на європейський ринок запозичень.

"Газпром" не визнає борг "Нафтогазу", який, з урахуванням штрафів, досяг майже трьох мільярдів доларів, і намагається опротестувати рішення. Розгляд його скарги призначено на лютий 2020 року. Однак українська компанія, не чекаючи цього, домагається арешту коштів "Газпрому".

Раніше стало відомо, що "Нафтогаз" домігся арешту рахунків компанії GazAsia Capital S.A., яка випустила єврооблігації "Газпрому" в японських єнах. У лютому компанії вдалося заборонити низці європейських компаній платежі на адресу "Газпрому". Серед них була і Gaz Capital S.A., емітент колишньої програми облігацій. Через це "Газпрому" довелося шукати іншу юрисдикцію для розміщення.

Ситуацію з арештом рахунків ускладнює той факт, що відмова від взаємних позовів стала головною умовою Росії для підписання угоди щодо транзиту газу в Європу і прямих поставок українським споживачам. Україна стверджує, що не відмовлятиметься від претензій, рівень яких досяг 22 мільярдів доларів. В Єврокомісії повідомляють, що прогресу в цьому питанні в переговорах немає.

Дивіться також: "Газпрому" не вдасться шантажувати Україну або Євросоюз. Ми готові до будь-яких сценаріїв, - Коболєв. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159549
 
   
 Топ коментарі
 
Срочная новость
Парламент ФРГ принял законопроект, который позволяет не применять Газовую директиву ЕС в Германии к российскому проекту «Северный поток - 2».



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Выигранные $3 млрд. по иску к Грязьпрому можно ждать ещё 100 лет. А вот $3 млрд. за транзит будут потеряны Нафтогазом уже в следующем году, в лучшем случае в 2021-м. Так что с премиями себе любимым затягивать не стоит.
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Єто вообще как? Вечером стулья утром деньги? не смешите порохоботов Украина заблокировала "Газпрому" доступ к деньгам из Евросоюза. Важнейший успех "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 7377
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Луиза Чкалова‏ @luiza_4kalova 22 минуты назад

А что в этом году прогнозов про самую холодную за последних 30/40/100 лет не будет?
А что по РТР больше не пускают репортажей, что Украине газа не хватит на зиму?
Ну да, ну да
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И на Зелены слова, что государство никогда не вернет ему Приват, отвечает "Он просто врет, он говорит то, что от него хотят сейчас слышать". Все веселятее и веселятее у зелепупиковых.....
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Ты врешь. Коломойский сказал, что Зеленский знает, что банк отжали там ничего не выводили, но вынужден говорить то, что от него ждут
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Срочная новость
Парламент ФРГ принял законопроект, который позволяет не применять Газовую директиву ЕС в Германии к российскому проекту «Северный поток - 2».



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Очередная внешнеполитическая оглушительная "победа" величайшего лидера современности

Украина заблокировала "Газпрому" доступ к деньгам из Евросоюза. Важнейший успех "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 3202
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Ну думаю на ФРГ подадут в суд, но это дело долгое и пару лет СП-2 поработает на 100%, на это и расчет..
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Директиви ЄС імплементуються в національне законодавство.
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Там, в сущности,имеется юридическая лазейка. Газовая директива ЕС была принята после начала строительства СП-2, т.е., у германцев есть легальный аргумент, бо законы ЕС обратной силы не имеют, и поэтому СП-2 не подпадает под действие этого закона.
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Це вони будуть розповідати тому ж суду, який на OPAL обмеження наклав. Там теж була побудова до введення в дію Третьої газової директиви.
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Ну є ж бойові поляки, котрі вірять, що заповнювати на 100% Сєвпотік незаконно, а газогін Ямал-Європа (через Польщу) - зер гут
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от ти спец...до завершення будівництва - об'єкта не існує.
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ну вот...а коломойша губу раскатал...
а там самим впору у коломойши на кофе бояру просить))))
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На, укусі себе за пісю Украина заблокировала "Газпрому" доступ к деньгам из Евросоюза. Важнейший успех "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 5061
«Ситуацию с арестом счетов осложняет тот факт, что отказ от взаимных исков стал главным условием России для подписания соглашения по транзиту газа в Европу и прямых поставок украинским потребителям. Украина утверждает, что не станет отказываться от претензий, уровень которых достиг 22 миллиардов долларов. В Еврокомиссии сообщают, что прогресса в этом вопросе в переговорах нет.»
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у Газпрома, мабуть, я так думаю- касовий розрив, не вистачає витрат на операційні витрати, які не покриваються поточними доходами.
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Неправильно думаєте. Їм треба гроші на капвитрати, чергові "стройки вєка" Украина заблокировала "Газпрому" доступ к деньгам из Евросоюза. Важнейший успех "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 8250
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Касовий розрив - це коли грошей на рахунку не вистачає на виконання поточних зобов'язань по виплатам, наскільки знаю, в Газпрома такого нема.
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Долг Нафтогазу в 2.56 млрд.долл.плюс процентьі, Газпром хотя и пьітается оспорить(бесперспективно), но деньги уже в прошлом году бьіли зарезервированьі в его финотчете под вьіплату долга.
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Не знаю яке рашське податкове та бухгалтерське законодавство, але це може бути трюком для заниження показника річного прибутку.
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Айяйяй ШТО милярдоф уже нидадут...пічяль
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волшебний пэндэль ру такой... волшебний

vAnilla Love t‏ @5AllanLeVito 5 часов назад

А уже есть в продаже книга "Как спасти Днепр, чтобы потом продать его агрессору за 100 миллиардов" ?
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а вот Парламент ФРГ разблокировал только что .... ))
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Легко и просто выявлять кацапчиков по таким постам радости.
Список лайкающих из той же серии.
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Не в этой жизни . С кодлой мародеров и насквозь коррумпированной стране .
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Выигранные $3 млрд. по иску к Грязьпрому можно ждать ещё 100 лет. А вот $3 млрд. за транзит будут потеряны Нафтогазом уже в следующем году, в лучшем случае в 2021-м. Так что с премиями себе любимым затягивать не стоит.
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Ну и что же ты предлагаешь? Продлить действующий транзитный контракт на год, как этого хочет путин?
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Ничего не предлагаю. Нафтогаз проиграл и достойного выхода там нет вообще.
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Нафтогаз може підвищити для Газпрома плату за прокачку незаконтрактованих об'ємів транзиту і це буде чистими втратами кремльгаза.
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Страшно представить, сколько Нафтогаз себе теперь премий выпишет.
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Чудеса!
У нафтогаза сплошные успехи, а цена газа для населения растёт регулярно раз в полгода.
Метаморфозы, наверное... Или нас продолжают тупо наё...ть.
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Це через ненажерливість зелених марАдЬОрів Україна заблокувала "Газпрому" доступ до грошей з Євросоюзу. Найважливіший успіх "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 6827
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Сергій Таран / Sergiy Taran‏ @sergiy_taran 10 часов назад

Головне очікування виборців Зеленського - негайне зниження тарифів.
Так от, з 1 листопада ціна газу для населення зросте на 15%, тоді як обсяг субсидій зменшуються на 7,5 млрд. грн порівняно з 2019 р.
У виборців Голобородька починається збій Матриці.
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клоун, ти хоч раз у житті бачив зблизька платіжку за газ для приватного будинку?
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Уряд Гончарука продовжує антиконституційну практику оподаткування укранців через маніпуляції з газовими цінами, введену за урядування яйценюха та гнойсмана.
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оподаткування українців через газову ціну?
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шо-то подозрєвают...

Каледонія 25%гідності+75%мізантропії‏ @CaledoniA_ua 12 ****.

Рядом есть небольшое ателье швейное лет 5 уже, ну как ателье, коморка где одна женщина сидит. Цены не высокие и часто проще ей отнести молнию вшить чем самой ковыряться. До этого она много лет работала кассиром в ночном минимаркете. Говорит меняет профессию сейчас.Теперь она практик-консультант лечебного голодания. Визитку дала Мне так эта аллегория понравилось. При Овоще-кассир, при Порохе свой мини бизнес, при Зе практик-консультант лечебного голодания...

Україна заблокувала "Газпрому" доступ до грошей з Євросоюзу. Найважливіший успіх "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 7799
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