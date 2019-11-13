 Україна заблокувала "Газпрому" доступ до грошей з Євросоюзу. Найважливіший успіх "Нафтогазу"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання РБК.

Програма розміщення була повністю готова, але юристи компанії повідомили, що не можуть виключити проблем. Тому, як підтвердило джерело в "Газпромі", випуску не буде.

Джерело "Інтерфаксу" додало, що до кінця року компанія не збирається виходити на європейський ринок запозичень.

"Газпром" не визнає борг "Нафтогазу", який, з урахуванням штрафів, досяг майже трьох мільярдів доларів, і намагається опротестувати рішення. Розгляд його скарги призначено на лютий 2020 року. Однак українська компанія, не чекаючи цього, домагається арешту коштів "Газпрому".

Раніше стало відомо, що "Нафтогаз" домігся арешту рахунків компанії GazAsia Capital S.A., яка випустила єврооблігації "Газпрому" в японських єнах. У лютому компанії вдалося заборонити низці європейських компаній платежі на адресу "Газпрому". Серед них була і Gaz Capital S.A., емітент колишньої програми облігацій. Через це "Газпрому" довелося шукати іншу юрисдикцію для розміщення.

Ситуацію з арештом рахунків ускладнює той факт, що відмова від взаємних позовів стала головною умовою Росії для підписання угоди щодо транзиту газу в Європу і прямих поставок українським споживачам. Україна стверджує, що не відмовлятиметься від претензій, рівень яких досяг 22 мільярдів доларів. В Єврокомісії повідомляють, що прогресу в цьому питанні в переговорах немає.

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