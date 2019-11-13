 "Я не довіряю компетенції людей, які однією рукою замовляють повій, а іншою голосують за ринок землі", - Корбан

Про це він повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Нинішнє голосування в Раді навіяло спогади про початок ваучерної приватизації 90-х. Тоді Україна сліпо пішла за російським сценарієм і прийняла по-душну приватизацію. Звичайні громадяни отримали на руки приватизаційні сертифікати та обміняли їх на акції підприємств, в основному тих, на яких вони і працювали. У результаті акції було продано за безцінь, а в Україні так і не з'явився фондовий ринок.
Те саме буде і з української землею. Не важко здогадатися, який переділ почнеться на первинному ринку землі. Стрілянина, рейдерство і відбирання паїв, як і тоді в 90-их. Дуже шкода, що невчасно прикрили чорних реєстраторів. Але думаю, довбенки знайдуть і тут шпарку", - написав Корбан.
Бізнесмен зазначає, що ринок землі в Україні має бути, але для цього необхідно прийняти новий Земельний кодекс.
"Безумовно, країні потрібна земельна реформа, а земля має стати ліквідним активом. Але особисто я не довіряю компетенції людей, які однією рукою замовляють повій, а іншою голосують за закон про ринок землі. Україні необхідний Земельний кодекс, підготовлений фахівцями, що встановлює прямі норми і правила гри, а не закон, написаний на коліні Милованова", - вважає Корбан.
А кому ти довіряєш? Капітєльман?
Продажу Украины гораздо худший грех
Начинать нужно с обнуления всех незаконных схем в период моратория и детального, открытого реестра всех собственников, до, принятия "закона" о земле!
Когда мне нужно было в новой квартире вставить дверь и замки, я нашёл давнего знакомого отсидевшего вора и он выбрал мне дверь и замки.
Ход мысли надеюсь понятен.
Может и сейчас он в теме явных и скрытых "дыр" проекта закона, в отличии от нас с вами.
Какая дыра- приходит предводитель днепропетровских титушек типа вилкула -и все решает.При любых законах...
Кто из рейдеров сел? Мы его убрали?
Только в этот раз будет все навсегда.
Можна бути добрим фахівцем і бавитися з дівчатками -- у фахівця нема часу на залицяння
Хоча я так само, як і Ви не довіряю Корбанові, але думку, яку він озвучив, поділяю. (за винятком пасажу про проституток, даруйте тавтологію)
чего это корбан решил о себе напомнить?
Ну и вот с новым законом наверное эта схема рухнет.
Ти отой на самому низу крайній зліва?
Ну, вам из Якутии виднее - с вершины статуи петуха из гуавна.
Отак просто Україну виставили на розпродаж.
оце і є сенс "реформи".
От чого людей заставляють викручуватись, жульнічать, чого вони не можуть продати, своє нормально? по ринковій ціні? І так вже 20 років!
а ринкова ціна виникне лише, коли буде оборот земель.
Але ж треба виписати закон щоб не сталось масштабних махінацій як з приватизацією.
Там аренда. А не продаж.
Спаситель Днепра хочет взять деньги у русни.
Боевые побратимы Яроша и Гены Корбана стекаются на Майдан
i Днiпро,
i кручi.
Все продали "Слуги Бенi",
клоуни вонючi...
То ли дело игра на рояле и на Конституции Украины- и всё одним и тем же членом.
ЗеБєня
Земельний приватБАНК! Після прийняття законопроекту про ринок землі в першому читанні та оголошення у залі ВР про її вартість 2200 доларів за сотку, дуже різко подорожчала земля на кладовищах у великих містах України та сьогодні вже називають ціну 2200 доларів за кв.м.
Ты же с беней кореша.
Угадай КТО большая шлюха. Проститутка или беня?
он же твой "друх". Проститутка продает ТОЛЬКО свое тело. твой беня хочет продать тела, жизни РОДИНУ (украинцев). Так что хуже? Договориться трахнуть проститутку (10-20 минут) или беня договориться продать УКРАИНУ ********, продать жизни живых, аннулировать память о подвиге кто УЖЕ отдал свою жизнь за Украину, здоровье.
И ты шота рассказываешь
поэтому когда Корбан несогласен с Зеленским, у порохоботов группа информприкрытия поднята по тревого во главе с Геббэльсом
так же можно сказать что нельзя верить чеку, который одной рукой производит шоколад, а другой рукой танки
одной рукой держать флаг Украины. а другой рукой порохоботствовать