 "Я не довіряю компетенції людей, які однією рукою замовляють повій, а іншою голосують за ринок землі", - Корбан

Про це він повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Нинішнє голосування в Раді навіяло спогади про початок ваучерної приватизації 90-х. Тоді Україна сліпо пішла за російським сценарієм і прийняла по-душну приватизацію. Звичайні громадяни отримали на руки приватизаційні сертифікати та обміняли їх на акції підприємств, в основному тих, на яких вони і працювали. У результаті акції було продано за безцінь, а в Україні так і не з'явився фондовий ринок.

Те саме буде і з української землею. Не важко здогадатися, який переділ почнеться на первинному ринку землі. Стрілянина, рейдерство і відбирання паїв, як і тоді в 90-их. Дуже шкода, що невчасно прикрили чорних реєстраторів. Але думаю, довбенки знайдуть і тут шпарку", - написав Корбан.

Бізнесмен зазначає, що ринок землі в Україні має бути, але для цього необхідно прийняти новий Земельний кодекс.

"Безумовно, країні потрібна земельна реформа, а земля має стати ліквідним активом. Але особисто я не довіряю компетенції людей, які однією рукою замовляють повій, а іншою голосують за закон про ринок землі. Україні необхідний Земельний кодекс, підготовлений фахівцями, що встановлює прямі норми і правила гри, а не закон, написаний на коліні Милованова", - вважає Корбан.

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