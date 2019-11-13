 Комітет рекомендував Раді сформувати конкурсну комісію при ДБР з представників монобільшості, що може привести до політичного призначення директора, - Устінова

Про це розповіла в коментарі Цензор.НЕТ після засідання комітету нардеп від "Голосу" Олександра Устінова.

"На жаль, я вважаю, що і комісія, яка була проголосована - це величезний ризик. Тому що маючи шість осіб, які є представниками монобільшості - це знову можуть бути політичні призначення", - сказала Устінова.

"Була проголошена комісія, коли 3 особи - від адміністрації президента, 3 особи - від ВРУ, і ще 3 - від Кабінету міністрів за поданням міжнародних організацій. У цьому немає сенсу. Тому що якщо представники міжнародних організацій, або тих людей, яких вона рекомендує без блокуючого, грубо кажучи голосу, тобто реального впливу, то сенс взагалі їх вводити. У нас тоді монобільшість все одно прийматиме рішення про те, хто буде новим главою ДБР, а керівник правоохоронного органу не може бути політично призначеним", - додала нардеп.

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