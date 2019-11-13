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 Політика України
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Все про:ДБР (621) Устінова (3)

 Комітет рекомендував Раді сформувати конкурсну комісію при ДБР з представників монобільшості, що може привести до політичного призначення директора, - Устінова

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту прийняти до другого читання законопроєкту №2116 поправку, яка передбачає створення конкурсної комісії з призначення директора ДБР з 9-ти членів, 6 з яких представлятимуть парламент і президента.

Про це розповіла в коментарі Цензор.НЕТ після засідання комітету нардеп від "Голосу" Олександра Устінова.

"На жаль, я вважаю, що і комісія, яка була проголосована - це величезний ризик. Тому що маючи шість осіб, які є представниками монобільшості - це знову можуть бути політичні призначення", - сказала Устінова.

"Була проголошена комісія, коли 3 особи - від адміністрації президента, 3 особи - від ВРУ, і ще 3 - від Кабінету міністрів за поданням міжнародних організацій. У цьому немає сенсу. Тому що якщо представники міжнародних організацій, або тих людей, яких вона рекомендує без блокуючого, грубо кажучи голосу, тобто реального впливу, то сенс взагалі їх вводити. У нас тоді монобільшість все одно прийматиме рішення про те, хто буде новим главою ДБР, а керівник правоохоронного органу не може бути політично призначеним", - додала нардеп.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159547
 
 
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Портнов должен быть руководителем ГБР!!! Репрессии, так репресси!!!
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"Хотите завалить дело - создайте комиссию..".Остап Бендер
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Пам'ятається, років зо три тому гуляла одна красива фраза. "Прощати чи ні російських, то вже нехай мої онуки вирішують". А ось і до дітей не дійшло. велено прощати
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Из представителей монобольшинства... Дальше можно не читать
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