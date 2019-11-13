 Зеленський підписав закон про аудит безпеки автомобільних доріг

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Документ розроблено з метою імплементації положень європейських директив з аудиту безпеки автомобільних доріг загального користування. Як наголошується в пояснювальній записці, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, автомобільні дороги України є одними з найбільш небезпечних для учасників руху, а ризик травмування або загибелі людей на українських дорогах у 5-6 разів вищий, ніж у європейських країнах.

Так, закон вносить зміни до законів України "Про дорожній рух" та "Про автомобільні дороги", якими запроваджується поняття "економічні втрати у зв'язку із загибеллю або пораненням (травмуванням) людей у результаті дорожньо-транспортних пригод".

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Також документ вводить аудит безпеки автодоріг на стадії їхнього проектування та після введення в експлуатацію та перевірку безпеки автодоріг під час експлуатації. Законом передбачена обов'язковість проведення аудиту на міжнародних і національних автомобільних дорогах.

Впровадження норм закону дозволить підвищити безпеку на дорогах, знизити рівень аварійності та тяжкості наслідків ДТП, а також сприятиме інтеграції автомобільних доріг загального користування України в міжнародні дорожні мережі з високим рівнем безпеки інфраструктури.

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