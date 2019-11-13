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 Політика України
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Все про:СБУ (4887) скорочення (33) реформи (1726) Баканов Іван (74)

 Законопроєкт про СБУ передбачає скорочення співробітників з 27 до 15 тисяч за 5-7 років, - Баканов

Остаточну редакцію законопроєкту, що передбачає реформу СБУ, подасть президент. Зараз над документом працюють експерти.

Про це заявив в інтерв'ю Главкому глава Служби безпеки України Іван Баканов, передає Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що в документі є дискусійні моменти.

"Наприклад, демілітаризація, адже сьогодні країна перебуває у стані війни. Решта - це суттєве скорочення співробітників Служби безпеки - за 5-7 років із нинішніх 27 до 15 тисяч осіб. З одного боку, кажуть: це довго. З іншого - ми маємо розуміти, що сьогодні у нас війна. Ми маємо розуміти, що будь-яка реформа потребує коштів. Саме в нашому випадку ця реформа вимагає великих коштів. Наприклад на 2020 рік ми намагалися зменшити штат на 1700 осіб, це передбачає виплати з державного бюджету на рівні 1,3 млрд грн. На жаль, в бюджеті-2020 ці кошти не передбачено. Можливо, їх ще буде передбачено. Також розраховуємо на підтримку міжнародних партнерів у цьому питанні. Але зрозуміло, що ми не можемо скоротити людей і не виплатити їм передбачене законом, це неприпустимо", - зазначив Баканов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Реформа СБУ має відбутися у свідомості співробітників і суспільства, - Баканов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159542
 
 
 Топ коментарі
 
Армію скорочують. СБУ скорочують. Хочу зрозуміти логіку. І не можу. Окрім акумулювання всіх вивільнених коштів у офшорах.
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во время войны сокращать призыв и сбу ето только одна логика - логика предателей.
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Звичайно, що при скороченні треба звільнити нормальних українців і залишити тих, хто шкодить Україні.
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Армію скорочують. СБУ скорочують. Хочу зрозуміти логіку. І не можу. Окрім акумулювання всіх вивільнених коштів у офшорах.
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во время войны сокращать призыв и сбу ето только одна логика - логика предателей.
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А зачем им СБУ? У них скоро просто филиал фсб будет.
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погуглил - численность ФБР и ЦРУ равна около 35000 чел...
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Кроме ФБР тут еще дюжина контор по нац. безопасности. И у всех разная юрисдикция.
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Погуглі ще АНБ - усі разом будуть під 100 тис
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так і війни в сша нема.

1 сбушник на 2700 населення - це не про війну
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Для "Малороссии" как то даже многовато
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Звичайно, що при скороченні треба звільнити нормальних українців і залишити тих, хто шкодить Україні.
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Зё явно враг Украины бо все эти их телодвижения напоминают мне уничтожение армии при овоще.
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тільки нагадують? Як на мене теж самк тільки пришвидчено. У росії замало часу лишилося
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Головне, розвідку скоротити. Щоб не лізли куди не треба, не захоплювали цемахів, а то потім гамірно, ще й вибачатися доводиться
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Уже. Департаментом стратегической разведки командует муж бухгалтера 95-го квартала.
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Эти которых сократят ,,,,,,, пойдут прикрывать всь воровской общак ,,,,,,,,, наркоту ,,, алкоголь ,,,,,,,,,,,, и весь шлак ,,,,,,,,
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Оптимисты однако, думают продержатся 5-7 лет?
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Питылись сократить 1700 чел и это предполагало выплаиы 1,3лярда??? Тож по 765 тыс на рыло... А не дохрена ли?
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Действительно, на... в воюющей стране столько сотрудников СБУ. Рояль за гидрантом возить и 10 хватит, с Бакланом.
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/// Остальное - это существенное сокращение сотрудников Службы безопасности - за 5-7 лет с нынешних 27 до 15 тысяч человек. С одной стороны, говорят: это долго. С другой - мы должны понимать, что сегодня у нас война. ///
А можно узнать, с какой стороны говорят, что долго?
У меня большие подозрения, что говорят это "с той стороны". Ну куда Зеля звонит обычно после сильных обстрелов, что бы повлиял.
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13000000000/1700=746 705 гривен на каждого дармоеда? вы чего там совсем охренели? в коммерческих структурах увольняют за 5 чек без оплаты отпуска а этих обезьян еще год кормить собираются?
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...в вот это уже песня!!!...и так страна фсб-ной агентурой нафарширована, вата со всех щелей вылазит, Юг качая по тихому...но толи тогда еще будет, а еще вдобавок и призыв в ВСУ отменить, ну тогда вашшеее...одни бриллиантовые прокураторы и старорежимные мусора во звездах, размером с котлету из чистого золота, и останутся на страже народа...а народ, а шо народ? галаснет за гречку, ну за Лесю на крайняк, не впервой же... Законопроєкт про СБУ передбачає скорочення співробітників з 27 до 15 тисяч за 5-7 років, - Баканов - Цензор.НЕТ 9562...
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ага ...точно ...або падишах помре , або ішак здохне ...
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Зараз саме той час, щоб скорочувати СБУ та відміняти призов. Для вас, "слуги", в Ростові окремий котел із смолою вготований.
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намагалися зменшити штат на 1700 осіб , але ФСБ не перерахувало коштів тому по чекаємо 5-7 років і дагаваримся о цене где та пасредине!
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1 300 000 000 грн / 1700 чел = 764706 грн на одного человека. Ни хрена себе выплаты в СБУ по сокращению. Шахтера если увольняют по сокращению выплачивают тысяч 40, да и то в течении лет ...дцати. А то и просто херятся эти выплаты. Судись потом с государством.
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Сокращение в структурах несёт позитив однозначный.
Среди молодежи - конкурс родителей с влиянием; среди опытных - конкурс лояльности и подхалимаж; среди руководящего звена - конкурс занесённых сумок с деньгами.
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