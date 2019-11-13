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 Економіка, Фоторепортаж
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Все про:контрабанда (1037) податкова міліція (1331) Одеська область (1101) Правоохоронні органи (402) цигарки (420)

 На Одещині податкова міліція вилучила партію контрабандних сигарет вартістю 774 тис. грн. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Одеській області спільно з прикордонниками під процесуальним керівництвом обласної прокуратури вилучили з незаконного обігу велику партію тютюнових виробів іноземного виробництва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

На Одещині податкова міліція вилучила партію контрабандних сигарет вартістю 774 тис. грн 01

В рамках проведення операцій "Акциз-2019", "Рубіж" і розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 204 КК України було встановлено, що на території області здійснюється незаконне переміщення через державний кордон, зберігання і транспортування з метою подальшого збуту підакцизних товарів іноземного виробництва.

На Одещині податкова міліція вилучила партію контрабандних сигарет вартістю 774 тис. грн 02

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На Одещині податкова міліція вилучила партію контрабандних сигарет вартістю 774 тис. грн 03

Було також встановлено одного з місцевих жителів, причетного до згаданої незаконної діяльності, в автомобілі якого було виявлено та вилучено майже 25 тис. пачок тютюнових виробів іноземного виробництва без марок акцизного податку загальною орієнтовною вартістю 774 тис. грн, які були ввезені в Україну поза митним контролем.

На Одещині податкова міліція вилучила партію контрабандних сигарет вартістю 774 тис. грн 04
На Одещині податкова міліція вилучила партію контрабандних сигарет вартістю 774 тис. грн 05

Автомобіль, на якому товар незаконно перевозили, також вилучено.

Триває слідство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159537
 
 
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Цигарки в Укра0ні значно дешевші за європейські. То звідки ці цигарки привезли?
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Построили бы детям ледовую арену делки а то всё деребанят скоты !!!!
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Да,да,нельзя что бы украинцы не платили российскому тедису,это преступление,в гфс за этим внимательно следят за хорошую мзду.
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