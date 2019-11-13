 Влада руками більшості в Раді згортає реформу децентралізації, - асоціація міст

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Асоціації міст України.
У повідомленні зазначається: "Сьогодні о 15-00 на засіданні парламентського Комітету з питань бюджету було погоджено до голосування в сесійній залі законопроєкт "Про державний бюджет України на 2020 рік".
У пресрелізі зазначається: "Асоціація міст України заявляє, що закладений в проєкті Державного бюджету на 2020 рік безпрецедентний дефіцит коштів місцевих бюджетів призведе до неможливості забезпечення елементарної життєдіяльності громад і надання їхнім жителям основних послуг - охорони здоров'я, освіти, соцдопомоги, утримання ЖКГ і доріг, благоустрою тощо. Це стосується всіх громад без винятку - сіл, селищ, ОТГ, малих і великих міст".
"Обрана цього року влада неодноразово заявляла, що децентралізація має бути логічно завершена, оскільки ця реформа спрямована на поліпшення життя людей", - зазначають в Асоціації міст.
У пресрелізі підкреслюють: "Але, замість обіцяної децентралізації Уряд у проєкті Держбюджету-2020 не тільки суттєво зменшує доходи місцевих бюджетів, відбираючи джерела цих доходів, а й переводить на місцевий рівень витрати, які має нести держава - підвищення зарплат вчителям, пільги на проїзд та інші. А парламент за рекомендацією бюджетного комітету і завдяки монобільшості, цей Держбюджет готовий підтримати".
"Асоціація міст України закликає захистити інтереси простих громадян, адже всі вони живуть у громадах, які влада намагається позбавити ресурсів для існування!" - резюмується в інформації.
Коломойський оголосив дефолт свого патріотизму.
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«Юрій БірюковСтежити
11 листопада о 21:02
Я вот думал, что документ "Стратегический план использования ВСУ" имеет гриф "совершенно секретно". Но ситуация еще печальнее, там гриф "Особая важность".
Во всем МО и ГШ к этому документу имеет доступ 7-8 человек. Министр, НГШ, пару замов, командующие родов-видов. И все. Заместители министра, например, не имеют доступа.
Зато теперь какие-то гражданские имеют доступ.
Могут изучать!
Могут копировать!
Могут изымать!
Документы наивысшей государственной тайны. По уголовному производству инициированному Портновым.
Именно так, по его заявлению.
И если вы думаете, что это какой-то пи*****ц... то вы правильно думаете.»
Олігарх Ігор Коломойський заявив, що колишній президент Петро Порошенко і його команда, повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності.»
Про це Коломойський заявив під час свого інтерв'ю виданню The New York Times.
Так, олігарх заявив, що команда Порошенка повинні понести відповідальність за націоналізацію Приватбанку.»
http://www.dymka.com.ua/ukraina/kolomojskyj-zaklykav-vidnovyty-smertnu-karu-dlya-poroshenka-i-sudyty-za-natsionalizatsiyu-pryvatbanku/?fbclid=iwar0uz7moq-0zv7oeeslpctpgbwbyj5u1flhenw2yhgc8yfwcp-8unlpqd3a
11 листопада о 15:25
Вот суд. В нем судья. И это я сейчас не про Дмитрий Марченко.
На Воздухофлотском в здании Генштаба есть особо режимные помещения. И в этих особо режимных помещениях есть особо режимные документы.
Есть документ - Стратегический план использования ВСУ. Я не знаю что там. Догадываюсь. Что-то очень и очень секретное. Очень. Поэтому на документ гриф «Совершенно секретно». Очень и очень важный документ.
Сегодня Печерский районный суд постановил дать допуск следователям ДБР к этому документу.
Печерский суд.
Генеральный штаб.
Государственное бюро расследований.
Стратегический план использования ВСУ.
Немая сцена...
Для тих «полєзних патріотів», хто голосував: «Только нє Порошенко !»
https://www.youtube.com/watch?v=1hpTTMG3gak&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2D3eEch04DdevfCM8z7V9vvVVCAypOwL8ptHjH5ASTwlOBPSNwYGoDYlw
Живіть в регіонах як хочте.
ну і для себе.
і будуть його відбудовувати за наші гроші.
Тисячу разів респект цій чарівній і незламно твердій жіночці 💛💙
1 ч. ·
Рынок земли - хорошо (с поправками).
Коломойский - плохо (по любому).
Зеленский - никакой (без вариантов).
---
Те, кто голосовал «...не за Зеленского, а против Порошенко», и «...лишь бы что-то поменялось»: ну, поменялось.)
Как, не жмёт?
А ведь это ещё не поменялось.
Еще поменяется.)
З.Ы. Господь интересным способом решил приделать украинцам мозги.
Но мы Его не подведём - опять поступим по-своему.)
пи..ть не мешки ворочать
у тебя, ублюдок, лучше получается пи..ть, потому лучше читай, а не пиши.
16 октября ·
То друг Леонтій Носенко - невтомний дослідник феномену відомого як малоросійсьтво.
А як вам малоросоангліканство?
Ідеш такий від Андріївської до Софіївської, а тут на тобі barPirogъ.
А в голові випускника іномв Каразіна 2000 + айтішника з того ж таки 2000 року - така жорстка профдеформація: не читає літерами, а просто фотографує шматки тексту і вони просто в голові швидко "озвучуються".
Тут фотографуєш - виходить якийсь "ваг рігод" (а нафіга там твердий знак? - шоп паччєркнуть сваю абразованасть?). І шо це за абракадабра? Не клеїться!
Уповільнюєш ходу, ще одна знімка, включилися складніші фільтри з декількох мов - всі разом накинулися на той дурний напис. Прошов повз. Озирнувся, - третя знімка - бо не клеїться ж!
Нарешті мої бідні фільтри уопралися - "Бар ПірогЪ" - новітні малоросоанглікани.
Задоволений, шо це все ж таки були лижі на асфальті, а ти ще нормальний. :D
І яка логіка. Ідеш такий від Андріївської. Думаєш от би пирога з'їсти в барі. А тут тобі бар, та ще й пірог, та ще й позначили: "захаді мьі сваі відішЪ". ЕхЪ і харашо та какЪ тут в Кієвє! Єслі бЪ іщьо нє еті укрАінцьі са сваєйЪ мовайЪ! А мьі вот їзьікі знаєм! Какая разніца вапщє главанє шоп пірагЪі бьілі фкусньієЪ :D!
дивись: оце цифра "один" - 1
роздеруть кацапи Україну на шматки
нєхай надрачівают
деякі прозріли
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"...намного увеличив при этом финансирование вооруженных сил..."
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Знайдіть у Сумах такого самогоблаЗЄня, як і Ви, та скажіть йому про це. Тільки не повмирайте від сміху, виродки. Бо ви самі в це не вірите.
блаЗЄнські капітулюють, але "...намного увеличив при этом финансирование вооруженных сил...". Щоб ви видохли, кацапська блаЗЄното.