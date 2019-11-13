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 Політика України
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Все про:асоціація (271) бюджет (702) децентралізація (256)

 Влада руками більшості в Раді згортає реформу децентралізації, - асоціація міст

Влада, яка проголосила курс на завершення реформи з децентралізації, руками своєї більшості в парламенті цю реформу просто згортає.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Асоціації міст України.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні о 15-00 на засіданні парламентського Комітету з питань бюджету було погоджено до голосування в сесійній залі законопроєкт "Про державний бюджет України на 2020 рік".

У пресрелізі зазначається: "Асоціація міст України заявляє, що закладений в проєкті Державного бюджету на 2020 рік безпрецедентний дефіцит коштів місцевих бюджетів призведе до неможливості забезпечення елементарної життєдіяльності громад і надання їхнім жителям основних послуг - охорони здоров'я, освіти, соцдопомоги, утримання ЖКГ і доріг, благоустрою тощо. Це стосується всіх громад без винятку - сіл, селищ, ОТГ, малих і великих міст".

"Обрана цього року влада неодноразово заявляла, що децентралізація має бути логічно завершена, оскільки ця реформа спрямована на поліпшення життя людей", - зазначають в Асоціації міст.

У пресрелізі підкреслюють: "Але, замість обіцяної децентралізації Уряд у проєкті Держбюджету-2020 не тільки суттєво зменшує доходи місцевих бюджетів, відбираючи джерела цих доходів, а й переводить на місцевий рівень витрати, які має нести держава - підвищення зарплат вчителям, пільги на проїзд та інші. А парламент за рекомендацією бюджетного комітету і завдяки монобільшості, цей Держбюджет готовий підтримати".

"Асоціація міст України закликає захистити інтереси простих громадян, адже всі вони живуть у громадах, які влада намагається позбавити ресурсів для існування!" - резюмується в інформації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159534
 
   
 Топ коментарі
 
Для тих «полєзних патріотів», хто голосував: «Только нє Порошенко !»:
«Юрій БірюковСтежити

11 листопада о 21:02

Я вот думал, что документ "Стратегический план использования ВСУ" имеет гриф "совершенно секретно". Но ситуация еще печальнее, там гриф "Особая важность".
Во всем МО и ГШ к этому документу имеет доступ 7-8 человек. Министр, НГШ, пару замов, командующие родов-видов. И все. Заместители министра, например, не имеют доступа.

Зато теперь какие-то гражданские имеют доступ.
Могут изучать!
Могут копировать!
Могут изымать!
Документы наивысшей государственной тайны. По уголовному производству инициированному Портновым.
Именно так, по его заявлению.
И если вы думаете, что это какой-то пи*****ц... то вы правильно думаете.»
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Volodymyr Viatrovych‏ @viatrovych 4 часа назад

Коломойський оголосив дефолт свого патріотизму.
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Та тут не дефолт, а бавовняний камінг-аут.
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Никакого дефолта нет, потому что и патриотизма никогда не было ,бородатая бабушка спасала своё имущество и тогда у него сепары и кацапня кремлёвская были врагами, попутно не забывая заправлять танки ВСУ по 17гр когда на любой заправке было по 12. Сейчас расклад поменялся и бабушка запела по другому.
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Шлем Зеленского‏ @shlemofondo25 5 часов назад

Спаситель Днепра хочет взять деньги у русни.
Боевые побратимы Яроша и Гены Корбана стекаются на Майдан
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Ее просто отодвигают в Лугандонию.
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Для тих «полєзних патріотів», хто голосував: «Только нє Порошенко !»:
«Юрій БірюковСтежити

11 листопада о 21:02

Я вот думал, что документ "Стратегический план использования ВСУ" имеет гриф "совершенно секретно". Но ситуация еще печальнее, там гриф "Особая важность".
Во всем МО и ГШ к этому документу имеет доступ 7-8 человек. Министр, НГШ, пару замов, командующие родов-видов. И все. Заместители министра, например, не имеют доступа.

Зато теперь какие-то гражданские имеют доступ.
Могут изучать!
Могут копировать!
Могут изымать!
Документы наивысшей государственной тайны. По уголовному производству инициированному Портновым.
Именно так, по его заявлению.
И если вы думаете, что это какой-то пи*****ц... то вы правильно думаете.»
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А откуда гражданский Бирюков знает про этот план и грифы на нем, если он такой секретный?
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«Я вот думал, что документ "Стратегический план использования ВСУ" имеет гриф "совершенно секретно".
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Но ситуация еще печальнее, там гриф "Особая важность".
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«Коломойський закликав відновити смертну кару для Порошенка і судити за націоналізацію Приватбанку Володимир Маркопольский 13, Листопад 2019, 14:27 456

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що колишній президент Петро Порошенко і його команда, повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності.»

Про це Коломойський заявив під час свого інтерв'ю виданню The New York Times.
Так, олігарх заявив, що команда Порошенка повинні понести відповідальність за націоналізацію Приватбанку.»
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І ЩО? У нас демократія і навіть коломойський може заявляти те що йому хочеться. а хочеться йому курку яка несла б йому золоті яйця-Приватбанк. Бо цей жидяра ніяк грошима не нажереться. Подавився б скоріше! Власть руками большинства в Раде сворачивает реформу децентрализации, - ассоциация городов - Цензор.НЕТ 7668
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Юрій БірюковСтежити

11 листопада о 15:25

Вот суд. В нем судья. И это я сейчас не про Дмитрий Марченко.
На Воздухофлотском в здании Генштаба есть особо режимные помещения. И в этих особо режимных помещениях есть особо режимные документы.

Есть документ - Стратегический план использования ВСУ. Я не знаю что там. Догадываюсь. Что-то очень и очень секретное. Очень. Поэтому на документ гриф «Совершенно секретно». Очень и очень важный документ.
Сегодня Печерский районный суд постановил дать допуск следователям ДБР к этому документу.
Печерский суд.
Генеральный штаб.
Государственное бюро расследований.
Стратегический план использования ВСУ.
Немая сцена...
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Ffydd Laith
Для тих «полєзних патріотів», хто голосував: «Только нє Порошенко !»
Влада руками більшості в Раді згортає реформу децентралізації, - асоціація міст - Цензор.НЕТ 4776

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Якщо "асоціація міст України" - це Віталя, Боря, гєпа та труханов - ну тоді все зрозуміло , заважають потужним "пацанам" дерибанити бюджети..
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Судячи з бюджету на 2020 рік. місто Дніпро не отримає 1,7 млрд грн, а точніше вперше після 2014 року відправить до Києва цю суму. Це кінець децентралізації.
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Немного осталось, когда зеля решит передать финансирование Украины с Киева в московию как в савецкие времена...
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Потому, что децентрализация в редакции кудряшкипью, это федерализация по хотению *****.
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Об этом рассуждает чудо под немецким флагом , лучше бы промолчал
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Да зелики уже свернули всё вплоть до здравого смысла. Хоть бы развернуть потом,когда эта шло@бень исчезнет.
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Ця мокшанська мавпа з Даунецка і справді замість фулбека сказала кулбек? Власть руками большинства в Раде сворачивает реформу децентрализации, - ассоциация городов - Цензор.НЕТ 1427
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Так, це одоробло сказало callback Власть руками большинства в Раде сворачивает реформу децентрализации, - ассоциация городов - Цензор.НЕТ 647 Теж зазнав поразки з підливою )))))))))))
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Тобто Київ податки збирає, а назад нічого не видає.
Живіть в регіонах як хочте.
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У Києва теж забрали 4 млрд грн. Тому у нас к Києві розбиті дороги, не будується метро, не створюються робочі місця, досі маємо тролейбуси і трамваї 90-х років... Треба казати, що забрав не Київ, а це зробили криворіжські варяги.
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то гроші на дамбас збирають.
ну і для себе.
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И правильно делает. Нет Федерализации(Децентрализации)!
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от побачите, вони приймуть дійсно закон про особливий статус ордло.
і будуть його відбудовувати за наші гроші.
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це буде кінець зепанування зейолупів.
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Алексей Арестович
1 ч. ·

Рынок земли - хорошо (с поправками).
Коломойский - плохо (по любому).
Зеленский - никакой (без вариантов).

---
Те, кто голосовал «...не за Зеленского, а против Порошенко», и «...лишь бы что-то поменялось»: ну, поменялось.)
Как, не жмёт?
А ведь это ещё не поменялось.
Еще поменяется.)
З.Ы. Господь интересным способом решил приделать украинцам мозги.
Но мы Его не подведём - опять поступим по-своему.)
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Арестович -- знаменитий троль. Вміє брикнути блаЗЄнських
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Децентрализация-прохиндиация. Выходит, так. При Порошенко одна малоизвестная консалтинговая компания по задания одного из подельников из АП собирала данные о имуществе Укроборонпрома и сведения о сдаче в аренду недвижимости и прочего имущества. Цифры шокировали. Сотни тысяч кв метров сдаются под склады, офисы за копейки, а сами предприятия, институты, учреждения едва-едва сводят концы с концами (на бумаге). Реакция подельника (читай - государства)? В наблюдательные советы ряда этих госкомпаний вошли "свои люди" с окладами от 50000 гривень в месяц (+дивиденды нужным людям!). Думаете, зеленая плесень чем-то отличается от подельников Петра Алексеевича?
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я таких "романов" два десятка за полчаса нарисую.
пи..ть не мешки ворочать
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увы, факты упрямая вещь.
у тебя, ублюдок, лучше получается пи..ть, потому лучше читай, а не пиши.
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Віталій Маліцький
16 октября ·



То друг Леонтій Носенко - невтомний дослідник феномену відомого як малоросійсьтво. Власть руками большинства в Раде сворачивает реформу децентрализации, - ассоциация городов - Цензор.НЕТ 4243

А як вам малоросоангліканство?

Ідеш такий від Андріївської до Софіївської, а тут на тобі barPirogъ.

А в голові випускника іномв Каразіна 2000 + айтішника з того ж таки 2000 року - така жорстка профдеформація: не читає літерами, а просто фотографує шматки тексту і вони просто в голові швидко "озвучуються".

Тут фотографуєш - виходить якийсь "ваг рігод" (а нафіга там твердий знак? - шоп паччєркнуть сваю абразованасть?). І шо це за абракадабра? Не клеїться!

Уповільнюєш ходу, ще одна знімка, включилися складніші фільтри з декількох мов - всі разом накинулися на той дурний напис. Прошов повз. Озирнувся, - третя знімка - бо не клеїться ж!

Нарешті мої бідні фільтри уопралися - "Бар ПірогЪ" - новітні малоросоанглікани.

Задоволений, шо це все ж таки були лижі на асфальті, а ти ще нормальний. Власть руками большинства в Раде сворачивает реформу децентрализации, - ассоциация городов - Цензор.НЕТ 4243:D

І яка логіка. Ідеш такий від Андріївської. Думаєш от би пирога з'їсти в барі. А тут тобі бар, та ще й пірог, та ще й позначили: "захаді мьі сваі відішЪ". ЕхЪ і харашо та какЪ тут в Кієвє! Єслі бЪ іщьо нє еті укрАінцьі са сваєйЪ мовайЪ! А мьі вот їзьікі знаєм! Какая разніца вапщє главанє шоп пірагЪі бьілі фкусньієЪ Власть руками большинства в Раде сворачивает реформу децентрализации, - ассоциация городов - Цензор.НЕТ 4243:D!
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Цього дня, 13 листопада, у 1918 році, Українська Національна Рада у Львові прийняла закон про створення самостійної держави на всій українській етнічній території Галичини, Буковини і Закарпаття Західно-Української Народної Республіки (колишньої Австро - Угорської монархії).
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Хай здасть своєму риговському депутату за якого голосувала всі роки
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вода в луже успокоилась, можешь надевать подгузник
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Правильно робить. Місцева влада отримавши кошти розкрадає їх прискореними темпами і вчорашні голосракі мери та губернатори уже чернз одного на бентлях їздять.
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Мери різні бувають... Мер Семеніхін в Конотопі (він зі Свободи) за рахунок коштів децентралізації багато зробив. У мене там бабця живе, так у місті вперше за 15 років освітлення на вулицях з'явилось (навіть на околицях), асфальт багато де поробили, лікарню відремонтували, трамваї навіть закупили...
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так ты их обслуживаешь, тебе виднее. Или они уже на окружную не заезжают? Власть руками большинства в Раде сворачивает реформу децентрализации, - ассоциация городов - Цензор.НЕТ 4309
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Пока словоблудие. А факты где. То есть цифры.
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а шо, тобі прігожен не показав цифри?
дивись: оце цифра "один" - 1
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бо хмуйлу потрібна федералізація а не децентралізація
роздеруть кацапи Україну на шматки
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Децентрализация в условиях войны с парашей это по сути федерализация. Нехай сворачивают.
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бла-бла-бла в условіях вайни - ета пасуті тари-бари
нєхай надрачівают
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Откуда ЗЕбилу знать что децентрализация это финансовая система уплаты налогов и распределения бюджетов, и не имеет малейшего отношения в административно териториальному делению Трускавецких ЗЕбилов этому наверняка не учили.
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Во-первых - сам ты ЗЕбил, а во-вторых - дурак, ибо федерализация и начинается с уплаты налогов и распределения бюджетов. Просто умные это понимают, а дурни нет. Понятно, хоть?
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Ну не 73, так 63- многовато. Или много ваты.
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У городов есть избранные жителями этих городов мэры и депутаты миськрады. Пусть привлекают инвестиции, создают новые предприятия и новые рабочие места, увеличивая тем самым денежные поступления в местный бюджет.
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Обращайся к тем, кто перекрашивал. Начинай кричать: "Люююююююююди!!!!! Кто перекрашивал сільрааааааааааааду?!".
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Вибачте, але попередня влада в рамках децентралізації залишала на місцях більше грошей. А блаЗЄнські це скасували. До речі, Ви, живучи в США, щось знаєте про федеральний та бюджети штатів/міст? Чи там також уряд США вигрібає все, а містам/штатам радить "...првілєкаЦь_інвЄстіциі...". Які створять робочі місця, наповнять бюджет, а Вашинґтон все одно все забере та порадить "...првілєкаЦь_інвЄстіциі...". Які створять робочі місця, наповнять бюджет, а Вашинґтон все одно все забере та порадить "...првілєкаЦь_інвЄстіциі...". Які створять робочі місця, наповнять бюджет, а Вашинґтон все одно все забере та порадить........
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Во-первых, я не из США, а из Сум. А, во-вторых, нынешняя влада не скасувала, а несколько уменьшила поступление денег на места, намного увеличив при этом финансирование вооруженных сил. Вы считаете, финансирование ВСУ второстепенным делом? Поэтому, местные власти должны активизировать зарабатывание для собственных нужд. На местах полно неиспользованных ресурсов.
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"...нємноґо уменЬшила..." Влада руками більшості в Раді згортає реформу децентралізації, - асоціація міст - Цензор.НЕТ 9865
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"...намного увеличив при этом финансирование вооруженных сил..."
===
Знайдіть у Сумах такого самогоблаЗЄня, як і Ви, та скажіть йому про це. Тільки не повмирайте від сміху, виродки. Бо ви самі в це не вірите.

блаЗЄнські капітулюють, але "...намного увеличив при этом финансирование вооруженных сил...". Щоб ви видохли, кацапська блаЗЄното.
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Не допоможе.Пацаны хотят прибарахлится землицей пока поперло
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Бородатой бабушке нужно хорошо кушать, она вон какая жирная. Ну и дубинским на квартиры и машины тоже надо башлять шоб зебилохторату рассказывал про побьеды и достижения ЗЕкоманды.
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Банда СН реализует мацковские планы ликвидации Украины. Деньги забрать, учителям поднять з/п из местных бюджетов до $4000, как обещал великий Янелох... Живите в говне и в мусоре, ни в чём себе не отказывайте. Зебилоиды - будьте вы прокляты!
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Когда я был на Закарпатье в Поляне, мне дед старый сказал, шо пока по андреевскому узвозу не потекут реки крови депутатской и прочей мрази , толку не будет.
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Борюсику Филатову не дают денежков скиздеть. Ой вей.
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...коломИйському дєнєжкі зєло нужньі, патому філатов должен подождать. Нє для тово коломИйський свою обІзянку сдєлал прєЗЄдєнтом... Влада руками більшості в Раді згортає реформу децентралізації, - асоціація міст - Цензор.НЕТ 7395
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Жидовская власть уничтожает Украину и ее народ. Ура товарисчи.
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