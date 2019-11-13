 У мене з Богданом немає жодних відносин, крім робочих, - Баканов

Про це він заявив в інтерв'ю Главкому, передає Цензор.НЕТ.
"Ви знаєте, я зараз не встигаю стежити за такими новинами. Першою мені інформацію про це (бійку з главою Офісу президента Андрієм Богданом. - Ред.) мені скинула дружина, другою чи третьою особою був безпосередньо сам Богдан. Звичайно, у нас не було жодної бійки. Навіть з точки зору фізики: це якої сили має бути удар, щоб вибити зуба!
У мене з Богданом немає жодних відносин, крім робочих. Я прийшов працювати на державу, а не вибудовувати відносини з Богданом. Що менше у тебе дружніх відносин, зокрема на новому робочому місці, то менший кинджал буде з часом у спині", - заявив Баканов.
При цьому він не зміг відповісти, кому потрібно розпускати такі чутки: "Мені важко сказати - думаю, з часом ми дізнаємося. Та й хіба це має значення?".
Також Баканов не схвалив те, що Богдан сам у соцмережах підігріває інтерес до цих фейків. "Знаєте, в політиці мені подобається почуття гумору пана Трампа (президента США Дональда Трампа. - Ред.). А за гумором пана Богдана я не стежу", - зазначив глава СБУ.
Він також спростував нав'язування Богданом кадрових рішень.
Нагадаємо, ЗМІ повідомили про бійку Андрія Богдана та Івана Баканова через призначення в СБУ, в Офісі президента цю інформацію спростували. Після появи цих повідомлень глава Офісу президента виставив у соцмережі фото з підбитими очима і вибитими зубами.
Ви зробили це разом.
Президенту Коломойському суд пробачив заборгованість перед Приват, - це вкрадені їм ваші гроші.
Значить вам пробачили все кредити!!! Радість то вам яка!!!!!!!!!!!!!!!
Вступил в силу закон Зеленского о судебной реформе
Шо Ви так істєрітє?
Голосовалі за Зєлєнского?
Ну так таких 73,22%.
народ вас уже ненавидит!
истерики эти нет сил уже читать. лечись усердней!
Сміх на крові: ЗЕлена Шмаркля по франшизі експортує жарти про Україну на московію
Крім того, голова СБУ вважає, що громадські організації мають право витрачати гроші на масові акції протесту.
«Треба розуміти, що громадські організації мають право збирати гроші та витрачати їх - у тому числі на акції. Цей момент, можливо, потребує законодавчого врегулювання», - наголосив Баканов.
Може і на фото на БМП зітре так само гармату)
а чО, мордобой тоже работа )))))))
дорученнявказівки Богдану телефонувати до Баканова на предмет інформації про різних там "чьортів" а "навушник" ігнорував гаранта? Якась недоработочка виходить.
13 листопада Київський апеляційний суд звільнив Борис Германа від подальшого відбування покарання через стан здоров'яhttps://detector.media/community/article/172405/2019-11-13-sud-zvilniv-borisa-germana-zasudzhenogo-za-organizatsiyu-vbivstva-zhurnalista-babchenka/
Зразу видно,що це за хєр льойтнант задротних військ .
".... А то что мы спим вместе - это еще ничего не значит!!!!"
Ждём челюсть.
А с Андреем?