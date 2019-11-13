EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Події
  1339  65
Все про:Баканов Іван (74) Богдан Андрій (215)

 У мене з Богданом немає жодних відносин, крім робочих, - Баканов

Відносини глави СБУ з главою Офісу президента обростають чутками і міфами, але сам Ігор Баканов "не встигає стежити за такими новинами".

Про це він заявив в інтерв'ю Главкому, передає Цензор.НЕТ.

"Ви знаєте, я зараз не встигаю стежити за такими новинами. Першою мені інформацію про це (бійку з главою Офісу президента Андрієм Богданом. - Ред.) мені скинула дружина, другою чи третьою особою був безпосередньо сам Богдан. Звичайно, у нас не було жодної бійки. Навіть з точки зору фізики: це якої сили має бути удар, щоб вибити зуба!

У мене з Богданом немає жодних відносин, крім робочих. Я прийшов працювати на державу, а не вибудовувати відносини з Богданом. Що менше у тебе дружніх відносин, зокрема на новому робочому місці, то менший кинджал буде з часом у спині", - заявив Баканов.

При цьому він не зміг відповісти, кому потрібно розпускати такі чутки: "Мені важко сказати - думаю, з часом ми дізнаємося. Та й хіба це має значення?".

Також Баканов не схвалив те, що Богдан сам у соцмережах підігріває інтерес до цих фейків. "Знаєте, в політиці мені подобається почуття гумору пана Трампа (президента США Дональда Трампа. - Ред.). А за гумором пана Богдана я не стежу", - зазначив глава СБУ.

Він також спростував нав'язування Богданом кадрових рішень.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили про бійку Андрія Богдана та Івана Баканова через призначення в СБУ, в Офісі президента цю інформацію спростували. Після появи цих повідомлень глава Офісу президента виставив у соцмережі фото з підбитими очима і вибитими зубами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Баканов, лови!" - Чорновол віднесла в СБУ заяву про держзраду Богдана. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159531
 
 
 Топ коментарі
 
Липецька фабрика, говорили?
Сміх на крові: ЗЕлена Шмаркля по франшизі експортує жарти про Україну на московію

У меня с Богданом нет никаких отношений, кроме рабочих, - Баканов - Цензор.НЕТ 3344
 показати весь коментар
 
ЗЕбіли, агов, краще скажіть, вам подобається, що ви віддали купу своїх грошей Бєні? Святкуєте?
Ви зробили це разом.У меня с Богданом нет никаких отношений, кроме рабочих, - Баканов - Цензор.НЕТ 7999
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ЗЕбіли, агов, краще скажіть, вам подобається, що ви віддали купу своїх грошей Бєні? Святкуєте?
Ви зробили це разом.У меня с Богданом нет никаких отношений, кроме рабочих, - Баканов - Цензор.НЕТ 7999
 показати весь коментар
 
 
Зедібіли! Радість прийшла звідки не чекали!!!!!!!!!!!!
Президенту Коломойському суд пробачив заборгованість перед Приват, - це вкрадені їм ваші гроші.
Значить вам пробачили все кредити!!! Радість то вам яка!!!!!!!!!!!!!!! У меня с Богданом нет никаких отношений, кроме рабочих, - Баканов - Цензор.НЕТ 9296
 показати весь коментар
 
 
Конечно если открыть сие изображение в текстовом редакторе, то там будет информация о самом редакторе которым его редактировали. Сколажировали, ну и хай. Обычно морда лица после пары хороших плюх, выглядит куда насыщеннее)
 показати весь коментар
 
Поц, зебилов уже нет - были и вышли. Теперь обращатся к зебилам это всё равно, шо в большую жопу орать. Теперь обращаться к зе-билам это выглядеть де-билом, причём полным и бесповоротным.
 показати весь коментар
 
ню, ню У мене з Богданом немає жодних відносин, крім робочих, - Баканов - Цензор.НЕТ 8367
Шо Ви так істєрітє?
Голосовалі за Зєлєнского?
Ну так таких 73,22%.
 показати весь коментар
 
як би двое. це ще б пережели..але там уси...
 показати весь коментар
 
 
как же эти мрази зелеНЫе врут!
народ вас уже ненавидит!
 показати весь коментар
 
 
иди на уколы, "народ" ты наш.
истерики эти нет сил уже читать. лечись усердней!
 показати весь коментар
 
 
Уколы кислым борщом и уринотерапия трехразовая.
 показати весь коментар
 
 
Липецька фабрика, говорили?
Сміх на крові: ЗЕлена Шмаркля по франшизі експортує жарти про Україну на московію

У меня с Богданом нет никаких отношений, кроме рабочих, - Баканов - Цензор.НЕТ 3344
 показати весь коментар
 
 
Просто Богдан уже с Моникой, не хочет разрушать семью.
 показати весь коментар
 
 
Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що відомство немає достовірних відомостей, які б підтверджували факт проплати акцій «Ні капітуляції».

Крім того, голова СБУ вважає, що громадські організації мають право витрачати гроші на масові акції протесту.
«Треба розуміти, що громадські організації мають право збирати гроші та витрачати їх - у тому числі на акції. Цей момент, можливо, потребує законодавчого врегулювання», - наголосив Баканов.
 показати весь коментар
 
 
Та вже стер і кулемета і автомат - так чистив шо аж обчистився
Може і на фото на БМП зітре так само гармату)
 показати весь коментар
 
Зебіле, вам там 100 млрд скоро дадуть. Намажете нарешті на хліб
 показати весь коментар
 
 
Він то і був. Але підтримки достатньої не мав. В нас радше оберуть клоуна, ніж комбата.
 показати весь коментар
 
 
А кто то писал что диалог.юа пророссийская . По Ярошу - дружил с СБУ, когда там заправляли россияне.
 показати весь коментар
 
Та ладна прибіднятись. Зуби вибив, знай наших.
У меня с Богданом нет никаких отношений, кроме рабочих, - Баканов - Цензор.НЕТ 6178
 показати весь коментар
 
 
У меня с Богданом нет никаких отношений, кроме любовных шпили вили
 показати весь коментар
 
 
и хто тебе поверит после таких слов?, а богдаша вообще обидится...
 показати весь коментар
 
 
Баканов, харэ скрывать ваши с бурятом отсношения! У меня с Богданом нет никаких отношений, кроме рабочих, - Баканов - Цензор.НЕТ 8423 Щаз прийде експерд Ляшко і всіх по поличках розпреділить. Хто на верхній, хто на нижній... У меня с Богданом нет никаких отношений, кроме рабочих, - Баканов - Цензор.НЕТ 5033
 показати весь коментар
 
 
Да врёшь ты, думаешь так тебе и поверили, ха-ха-ха.
 показати весь коментар
 
 
"У меня с Богданом нет никаких отношений, кроме рабочих,"
а чО, мордобой тоже работа )))))))
 показати весь коментар
 
 
Так ШО ж виходить: Зеленський давав доручення вказівки Богдану телефонувати до Баканова на предмет інформації про різних там "чьортів" а "навушник" ігнорував гаранта? Якась недоработочка виходить. У меня с Богданом нет никаких отношений, кроме рабочих, - Баканов - Цензор.НЕТ 9238
 показати весь коментар
 
Суд звільнив Бориса Германа, засудженого за організацію «вбивства» журналіста Бабченка
13 листопада Київський апеляційний суд звільнив Борис Германа від подальшого відбування покарання через стан здоров'яhttps://detector.media/community/article/172405/2019-11-13-sud-zvilniv-borisa-germana-zasudzhenogo-za-organizatsiyu-vbivstva-zhurnalista-babchenka/
 показати весь коментар
 
нету тела - нету дела. Как старшину-попрошайку убьют, так и задержат.
 показати весь коментар
 
Друзья мои, не давайте врагу радости видеть как вы деретесь. А то будет как в басне Крылова: "В этой речке утром рано утонули два барана (Бакана, Богдана). Без обид. Это шутка...
 показати весь коментар
 
А ты тупо и слово это уже забыла не говоря,шо это такое.
 показати весь коментар
 
 
не будет у вас кинжалов в спине. За много чести. веревка буде. И конкурс кто вздернет ********* и Ивана.
 показати весь коментар
 
это какой силы должен быть удар, чтобы выбить зуба!Источник: https://censor.net.ua/n3159531

Зразу видно,що це за хєр льойтнант задротних військ .
 показати весь коментар
 
Чисто поржать....

".... А то что мы спим вместе - это еще ничего не значит!!!!"
 показати весь коментар
 
 
В рабочем порядке повыбивал ему зубы и расквасил нос возле большого фонаря под глазом. Поработали.
 показати весь коментар
 
 
Рабочие отношения в рабочие отверстия
 показати весь коментар
 
"не успевает следить за такими новостями то какого хрена оно сидит в СБУ ПРОФНЕПРИГОДНОСТЬ У мене з Богданом немає жодних відносин, крім робочих, - Баканов - Цензор.НЕТ 4218
 показати весь коментар
 
 
Баканов выбил не зуб, а несколько зубов.
Ждём челюсть.
 показати весь коментар
 
У меня с Богданом нет никаких отношений, кроме рабочих. Я пришел работать на государствоИсточник: https://censor.net.ua/n3159531 А держава ця росія і працюємо ми з богданом на неї разом за наказом хазяїна Бєні
 показати весь коментар
 
У меня с Богданом нет никаких отношений, кроме рабочих, - Баканов

А с Андреем?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору