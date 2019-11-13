 У мене з Богданом немає жодних відносин, крім робочих, - Баканов

Про це він заявив в інтерв'ю Главкому, передає Цензор.НЕТ.

"Ви знаєте, я зараз не встигаю стежити за такими новинами. Першою мені інформацію про це (бійку з главою Офісу президента Андрієм Богданом. - Ред.) мені скинула дружина, другою чи третьою особою був безпосередньо сам Богдан. Звичайно, у нас не було жодної бійки. Навіть з точки зору фізики: це якої сили має бути удар, щоб вибити зуба!

У мене з Богданом немає жодних відносин, крім робочих. Я прийшов працювати на державу, а не вибудовувати відносини з Богданом. Що менше у тебе дружніх відносин, зокрема на новому робочому місці, то менший кинджал буде з часом у спині", - заявив Баканов.

При цьому він не зміг відповісти, кому потрібно розпускати такі чутки: "Мені важко сказати - думаю, з часом ми дізнаємося. Та й хіба це має значення?".

Також Баканов не схвалив те, що Богдан сам у соцмережах підігріває інтерес до цих фейків. "Знаєте, в політиці мені подобається почуття гумору пана Трампа (президента США Дональда Трампа. - Ред.). А за гумором пана Богдана я не стежу", - зазначив глава СБУ.

Він також спростував нав'язування Богданом кадрових рішень.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили про бійку Андрія Богдана та Івана Баканова через призначення в СБУ, в Офісі президента цю інформацію спростували. Після появи цих повідомлень глава Офісу президента виставив у соцмережі фото з підбитими очима і вибитими зубами.

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