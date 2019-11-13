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Все про:НАБУ (2183) хабар (2809) Правоохоронні органи (402) Офіс Президента (151) Кондзеля Світлана (1)

 Затриманій на хабарі 150 тис. дол. директору департаменту ОП Кондзелі і двом її спільникам повідомлено про підозру, - НАБУ

13 листопада 2019 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру трьом особам - учасникам злочинної групи у складі керівниці одного з департаментів Офісу президента України, ексзаступника міністра культури України (2011 р) і посередника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Дії всіх підозрюваних кваліфіковано за ч.2 ст.15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч.4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Нагадуємо, 12 листопада в результаті проведення операції "під прикриттям" (негласних слідчих розшукових дій) детективи НАБУ задокументували вимагання хабаря в розмірі 300 тис. дол. з фізичної особи за сприяння в призначенні на керівну посаду в НАК "Нафтогаз України".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАБУ підтвердило затримання чиновниці Кондзелі з Офісу Президента, яка вимагала $300 тис. хабаря

Керівницю одного з головних департаментів Офісу президента України, її спільницю - ексзаступницю міністра культури України та інших учасників угруповання затримали одразу після одержання першого траншу хабаря в сумі 150 тис. дол.

Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним. Встановлюються інші особи-учасники злочинної групи.

Нагадуємо, раніше повідомлялося про затримання під час одержання хабаря директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента України Світлани Кондзелі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159529
 
 
 Топ коментарі
 
Эта мадам там работала с 2005 года
И при Пете тоже

Сажать таких начали только сейчас
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До суда она будет подозреваемой
Во время судебного процесса - подсудимой
После - осуждённой

Так везде
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Мені подобається ця логіка: мадам гребла хабарі, пересиджуючи 5-х президентів, але до них у шанувальників Порошенка питань немає. І от за президентство Зеленського її арештовують - і піднімається гвалт: "он атвєчаєт за каааадри!", "он вєрхушка карупционной пірамідиииии".
Тобто...без слів.
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https://lenta.ru/news/2019/11/13/soldier/
18:47, 13 ноября 2019
На полигоне близ Донбасса загадочно погиб российский солдат.
На полигоне Кузьминки в Ростовской области летом этого года при невыясненных обстоятельствах погиб военнослужащий-контрактник Эльдер Сеферов. Как пишет «Новая газета», этот полигон, расположенный близ границы с Украиной, неофициально считается основной базой подготовки добровольцев для отправки в Донбасс.»


Прочитайте Шуфрічю, а то він нє вєріт.
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"тупиє парахаботи нє панімают,што тєпєрь,вмєсто бариг і марадьорав взяткі бєрут наши,с народа,абичниє,здєсь єсть агрооооооомная разніца...тупиє парахаботи!!!" Задержанной на взятке 150 тыс. долл. директору департамента ОП Кондзеле и двум ее сообщникам сообщено о подозрении, - НАБУ - Цензор.НЕТ 3963
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Эта мадам там работала с 2005 года
И при Пете тоже

Сажать таких начали только сейчас
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Виходить, п'ять років поспіль за кадрові рішення у адміністрації президента відповідав Порошенко. І ця пані хабарниця його цілком влаштовувала... Не можу повірити...
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https://lenta.ru/news/2019/11/13/soldier/
18:47, 13 ноября 2019
На полигоне близ Донбасса загадочно погиб российский солдат.
На полигоне Кузьминки в Ростовской области летом этого года при невыясненных обстоятельствах погиб военнослужащий-контрактник Эльдер Сеферов. Как пишет «Новая газета», этот полигон, расположенный близ границы с Украиной, неофициально считается основной базой подготовки добровольцев для отправки в Донбасс.»

Прочитайте Шуфрічю, а то він нє вєріт.
 показати весь коментар
 
 
Мені подобається ця логіка: мадам гребла хабарі, пересиджуючи 5-х президентів, але до них у шанувальників Порошенка питань немає. І от за президентство Зеленського її арештовують - і піднімається гвалт: "он атвєчаєт за каааадри!", "он вєрхушка карупционной пірамідиииии".
Тобто...без слів.
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мадам взятки начала брать неделю назад. если у тебя есть другая инфа - поделись
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Заради справедливості - так, може бути такий варіант, що це вперше. Що ж, слідство покаже. В мене особисто враження, що пані має досвід, спільників та ділову хватку. Але якщо ні, і жодного епізоду в минулому не буде доведено, я визнаю, що помилявся.
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Єнто стариє праффєссіанали, каторих Зеленський ущємляєть нєвзірая на воплі лузєра Парашенка.
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Ну що, ЗЕбіли, розпочався в цирку ранок? Тут в команді пріпіздента хабарі беруть... Хто б міг подумати?! Він же переміг корупцію?!

Ще одна ЗЕбілка Задержанной на взятке 150 тыс. долл. директору департамента ОП Кондзеле и двум ее сообщникам сообщено о подозрении, - НАБУ - Цензор.НЕТ 5639
Задержанной на взятке 150 тыс. долл. директору департамента ОП Кондзеле и двум ее сообщникам сообщено о подозрении, - НАБУ - Цензор.НЕТ 5245
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Простите, но я так и не понял что она задекларировала: свою кошку или свою "КИСКУ"???
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Как раз Шапошников насмехается с этого случая))
Зашкваривает всех, всех ненавидит и ехидно пинает.
Особенно "любит" Дубинского и Авакова.
https://www.youtube.com/watch?v=NIkOlgLng3Y
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я вообще хренею от этих формулировочек, которые повносили в кодекс. Взяли чувиху на взятке с поличным, но это не точно, глазам своим не верят, а только подозревают. Пусть погуляет пару дней , может, подозрения то и рассеются...
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До суда она будет подозреваемой
Во время судебного процесса - подсудимой
После - осуждённой

Так везде
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да я понимаю, но звучит диссонансно для меня
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дайте угадаю: их возьмут на поруки или выпустят поз залог 10-15000 долларов (до 450000 грн)
============
или нет! официальная платежная единица в Украине гривна, поэтому та взятка не взятка!
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На поруки -вряд ли возьмут,а под залог 10% от взятки это они млгУт..... Затриманій на хабарі 150 тис. дол. директору департаменту ОП Кондзелі і двом її спільникам повідомлено про підозру, - НАБУ - Цензор.НЕТ 3658
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мера пресечения - взять, и отпустить - они же просто на блокпосту стояли
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А куда деньги со взято идут !!!
Я имню в виду кула уходят ????
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