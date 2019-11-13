 Затриманій на хабарі 150 тис. дол. директору департаменту ОП Кондзелі і двом її спільникам повідомлено про підозру, - НАБУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
Дії всіх підозрюваних кваліфіковано за ч.2 ст.15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч.4 ст. 369 Кримінального кодексу України.
Нагадуємо, 12 листопада в результаті проведення операції "під прикриттям" (негласних слідчих розшукових дій) детективи НАБУ задокументували вимагання хабаря в розмірі 300 тис. дол. з фізичної особи за сприяння в призначенні на керівну посаду в НАК "Нафтогаз України".
Керівницю одного з головних департаментів Офісу президента України, її спільницю - ексзаступницю міністра культури України та інших учасників угруповання затримали одразу після одержання першого траншу хабаря в сумі 150 тис. дол.
Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним. Встановлюються інші особи-учасники злочинної групи.
Нагадуємо, раніше повідомлялося про затримання під час одержання хабаря директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента України Світлани Кондзелі.
18:47, 13 ноября 2019
На полигоне близ Донбасса загадочно погиб российский солдат.
На полигоне Кузьминки в Ростовской области летом этого года при невыясненных обстоятельствах погиб военнослужащий-контрактник Эльдер Сеферов. Как пишет «Новая газета», этот полигон, расположенный близ границы с Украиной, неофициально считается основной базой подготовки добровольцев для отправки в Донбасс.»
Прочитайте Шуфрічю, а то він нє вєріт.
И при Пете тоже
Сажать таких начали только сейчас
18:47, 13 ноября 2019
На полигоне близ Донбасса загадочно погиб российский солдат.
На полигоне Кузьминки в Ростовской области летом этого года при невыясненных обстоятельствах погиб военнослужащий-контрактник Эльдер Сеферов. Как пишет «Новая газета», этот полигон, расположенный близ границы с Украиной, неофициально считается основной базой подготовки добровольцев для отправки в Донбасс.»
Прочитайте Шуфрічю, а то він нє вєріт.
Тобто...без слів.
Ще одна ЗЕбілка
Зашкваривает всех, всех ненавидит и ехидно пинает.
Особенно "любит" Дубинского и Авакова.
https://www.youtube.com/watch?v=NIkOlgLng3Y
Во время судебного процесса - подсудимой
После - осуждённой
Так везде
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или нет! официальная платежная единица в Украине гривна, поэтому та взятка не взятка!
Я имню в виду кула уходят ????