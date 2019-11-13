 Ворог 9 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "8 обстрілів наших позицій російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ":
- поблизу Хутора Вільного – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- біля Луганського та двічі неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- два рази у районі Зайцевого – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- біля Оріхового – зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів;
- неподалік Новотошківського - з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях біля Лебединського.
Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано".
На ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) проводились роботи щодо демонтажу сходів в районі 9-ої опори мосту з правого боку, зварювальні роботи щодо формування водовідвідної системи. Окрім того, йде підготовка щодо установки перил.
На ділянці розведення №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області тривають заходи з синхронного демонтажу фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення. Працює інженерна група та 5 піротехніків ДСНС України.
На ділянці розведення №3, в районі населених пунктів Богданівка та Петрівське Донецької області, розпочався процес технічного обстеження, розмінування доріг і узбіч та очищення місцевості забрудненої вибухонебезпечними предметами. До цих заходів залучено 4 розрахунки ДСНС України у складі 20 осіб.
"Russian tanks will be stationed near Krakow and Warsaw," he said. "Your NATO will be soiling its pants and buying Pampers."
Под лежачий камень вода не течет
А він сказав тоді правду: Коломойский управляемый, ему нужны только деньги. Мы вернём ему все деньги. Он будет самым богатым человеком. В кабинете президента марионетка. Только нужно вернуть юго-восток россии.
Жри-ТЕ, пожалуйста.
https://www.youtube.com/watch?v=wQ1gHHEma4Y&feature=emb_logo
У них все время "потерь нет", а госпиталя забиты, и ребят периодически хороним!
Обидно что продолжается статистика как в СССР, рашке и т.п. "смотря как считать"!!!!!
Может для них потери только если погиб в рабочее время, на посту, при свидетелях, от снаряда танка Армата!
А в госпитале или в обед - "не потеря"!