EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  195  11
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5701) Донбас (13611)

 Ворог 9 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "8 обстрілів наших позицій російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ":

  • поблизу Хутора Вільного – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
  • біля Луганського та двічі неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
  • два рази у районі Зайцевого – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
  • біля Оріхового – зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів;
  • неподалік Новотошківського - з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях біля Лебединського.

Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано".

Читайте також: На місці розведення сил у Петрівському почалося розмінування території, - штаб ООС

На ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) проводились роботи щодо демонтажу сходів в районі 9-ої опори мосту з правого боку, зварювальні роботи щодо формування водовідвідної системи. Окрім того, йде підготовка щодо установки перил.

На ділянці розведення №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області тривають заходи з синхронного демонтажу фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення. Працює інженерна група та 5 піротехніків ДСНС України.

На ділянці розведення №3, в районі населених пунктів Богданівка та Петрівське Донецької області, розпочався процес технічного обстеження, розмінування доріг і узбіч та очищення місцевості забрудненої вибухонебезпечними предметами. До цих заходів залучено 4 розрахунки ДСНС України у складі 20 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159522
 
 
 Топ коментарі
 
Не писали. Коломойский виставив Україну на торги.
 показати весь коментар
 
ЗЕлена Шмаркля МАЄ ПОЯСНІТІ СУСПІЛЬСТВУ, ЩО означають НОВІ ЗАЯВИ бородатої бабці
 показати весь коментар
 
Ціна України, оголошена бородатою бабцею, чия рука(?) керує ляльковим президентиком - $100 міль'ярдів. Якщо вважати, що населення України ~40 мільйонів. То оголошена Коломойським ціна кожного тіла населення ~ $2500. Не густо, правда? Цікаво, скільки коштує купити коня?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А шо там с письмом в нато? Написали уже зеленые придурки повторно заявку о вступлении в НАТО? Или языков не знают
 показати весь коментар
 
 
ЗЕлена Шмаркля МАЄ ПОЯСНІТІ СУСПІЛЬСТВУ, ЩО означають НОВІ ЗАЯВИ бородатої бабці
 показати весь коментар
 
 
А общество должно собрать КОНЫЕРЕНЦИЮ ПЕРЕД КАМЕРАМИ и начать задавать вопросы.
Под лежачий камень вода не течет
 показати весь коментар
 
Не писали. Коломойский виставив Україну на торги.
 показати весь коментар
 
 
Ціна України, оголошена бородатою бабцею, чия рука(?) керує ляльковим президентиком - $100 міль'ярдів. Якщо вважати, що населення України ~40 мільйонів. То оголошена Коломойським ціна кожного тіла населення ~ $2500. Не густо, правда? Цікаво, скільки коштує купити коня?
 показати весь коментар
 
 
И перемирия нет - есть здача территории Украины зё-предателем.
 показати весь коментар
 
 
Пам'ятаєте, це інтерв'ю Жириновського, Зелібобики?
А він сказав тоді правду: Коломойский управляемый, ему нужны только деньги. Мы вернём ему все деньги. Он будет самым богатым человеком. В кабинете президента марионетка. Только нужно вернуть юго-восток россии.
Жри-ТЕ, пожалуйста.
https://www.youtube.com/watch?v=wQ1gHHEma4Y&feature=emb_logo
 показати весь коментар
 
 
Кто то им еще верит? Этим штабным?
У них все время "потерь нет", а госпиталя забиты, и ребят периодически хороним!
Обидно что продолжается статистика как в СССР, рашке и т.п. "смотря как считать"!!!!!
Может для них потери только если погиб в рабочее время, на посту, при свидетелях, от снаряда танка Армата!
А в госпитале или в обед - "не потеря"!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору