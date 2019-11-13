 Ми могли роками тримати Цемаха, який не сказав би слідчим ні слова більше, - Баканов

Про це заявив в інтерв'ю Главкому глава Служби безпеки України Іван Баканов, передає Цензор.НЕТ.

"Обмін Цемаха - абсолютно усвідомлене рішення. Ми маємо робити все для того, щоб українські громадяни, яких незаконно утримують на території іншої країни, поверталися додому. Якби у нас не було претензій до Цемаха, я думаю, він би не був обміняний. Наявність Цемаха у списку на обмін ставило під питання весь обмін. Ми могли ще роками тримати Цемаха, який не сказав би ні слова більше ні українським, ні нідерландським слідчим. Це був безперспективний шлях", - зазначив Баканов.

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Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

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За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.