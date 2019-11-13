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 Політика України, Суспільство
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 Ми могли роками тримати Цемаха, який не сказав би слідчим ні слова більше, - Баканов

Наявність фігуранта справи про авіакатастрофу МН-17 Володимира Цемаха в списку ставило під питання весь обмін утримуваними особами з РФ.

Про це заявив в інтерв'ю Главкому глава Служби безпеки України Іван Баканов, передає Цензор.НЕТ.

"Обмін Цемаха - абсолютно усвідомлене рішення. Ми маємо робити все для того, щоб українські громадяни, яких незаконно утримують на території іншої країни, поверталися додому. Якби у нас не було претензій до Цемаха, я думаю, він би не був обміняний. Наявність Цемаха у списку на обмін ставило під питання весь обмін. Ми могли ще роками тримати Цемаха, який не сказав би ні слова більше ні українським, ні нідерландським слідчим. Це був безперспективний шлях", - зазначив Баканов.

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Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

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За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159519
 
 
 Топ коментарі
 
Ну, тут головне що Кремлю вгодили.
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-Крестний, як дізнатися, хто зрадник?

-Хто перший запропонує домовлятися з ворогом."

Маріо П'юзо "Хрещений батько."
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Я б даже сказал лизнули Пуцину межу булок! Ты, Бакланов, твой Лох, и пр.
Смотрите там, не увлекайтесь! Ми могли роками тримати Цемаха, який не сказав би слідчим ні слова більше, - Баканов - Цензор.НЕТ 2858
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Самое главное что не важно что бы он там бы говорил, главное что признал все, даже если и молчал...
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Они его потому и отдали, что он бесполезным оказался.
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-Крестний, як дізнатися, хто зрадник?

-Хто перший запропонує домовлятися з ворогом."

Маріо П'юзо "Хрещений батько."
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даже и дело не завели за убийство раненых пленных ВСУ настолько бесполезным оказался ?
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Поэтому куйло готов был весь обмен похерить? Ну из за бесполезного Цемаха? Ню, ню.
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путин карпюка не хотел отдавать. но потом все-таки согласился.
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Что несёт это пустоголовый ? Теперь Цемах будет свидетельствовать против Украины
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Мы могли годами держать Цемаха, который не сказал бы следователям ни слова больше, - Баканов

А шо, в СБУ спрашивать разучились? Мы могли годами держать Цемаха, который не сказал бы следователям ни слова больше, - Баканов - Цензор.НЕТ 9965
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Если "спрашивать", то Цемах мог сказать и что лично с ****** и шойгу загружал ракеты в "Бук", но какой смысл в этих свидетельствах для суда в Гааге где он может отказаться от чего угодно?
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С такой логикой его вообще не нужно было допрашивать, потому что где-то мог бы потом отказаться.
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С такой логикой был смысл от его допроса голландскими следователями, что и произошло. С тех пор Цемах стал Украине не нужен.
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напомню тут всем - факт - 18 октября 2011 года, после пяти лет и четырёх месяцев заключения, Гилад был освобожден и передан соотечественникам в рамках сделки в обмен на 1027 палестинских заключённых, более 400 из которых осуждены израильским судом по обвинению в терроризме и убийстве около 600 израильтян ----- то есть - 1 - 1027
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Зебобик, а палестинские заключенные это граждане Израиля? Израиль тоже хер на Конституцию Израиля ложил и потом этой Конституций жопу вытер?
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почему не кто не когда не хочет правду слышать - а слушают только то шо ти кажется правильным - вы в том числе - только индейцы свободны ))))))))))))
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а томагавком в область головы - ты это меня,меня кем назвал ? алкоголя лишу на неделю - будешь знать как ошибаться))))
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А отдать голландцам было слабо? Чем ты хвастаешься Баканов?
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Просили не видавати, щоб у березні судити міжнародним трибуналом

https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/7/7225615/
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Для Баканова отдать Цемаха голандцам это нарушить Конституцию. т.е. НИЗЬ-ЗЯ, а вот русские это свои, тем можно...
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А при чём здесь Конституция? Идет расследование , Цемах свидетель , надо было отдать голландцам
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Достали эти зеленые шмаркли, ни на что не способные...
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Тобто це пряме визнання того, що Цемах володів надважливою інформацією інформацією.
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У меня в гараже бы сказал ,еще бы просил его слушать Мы могли годами держать Цемаха, который не сказал бы следователям ни слова больше, - Баканов - Цензор.НЕТ 5569
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А прсто взять и дать пи...ды цемаху нельзя было?
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А в ответочку уши и члены укр-пленных получить не хочешь?
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Баканов цемаха и держал бы годами, а у нормального главы СБУ цемах заговорил бы где-то минут через 10, а может и 5. Поэтому хай не рассказывает сказки. Цемах из шлемайзеров поэтому его и отпустили.
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Та нашо голову, у любого нормального слідчого загаворив би так, що три Баканова записувати би не встигали.
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Баканов наверное даже не понял, что сказав подобное он выставил себя перед всем украинским народом и козломордым стадом полным дураком.
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Окуенный подход! ПО-ЗЕБОБИКОВСКИ И ДЛЯ ЛОХОВ!
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А зачем тогда годами в тюрьмах держат преступников? Типа "для прикола"? А у Цемаха судя по всему есть индульгенция на военные преступления от клоуна?
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все дураки, следователи там какие-то с нидерландов, а баканов самый умный...
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СБУ теперь институт благородных девиц? На каких зебилов рассчитано это блеяние?
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"Мы могли годами держать Цемаха..."

Ну так возьмите этого дамбаского уголовника еще раз и держите...
А если руки из задницы выросли, не ляпайте языком ерунды. Надеюсь, очень скоро избиратель станет чуточку умнее(небольшая надежда, но она пока не умерла), и вашей "команде" путь в тюрму, где вас будем держать не годами, - десятилетиями.
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От як такий придурок міг стати головою спецслужби?
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Среди зелектората всегда можно найти лучшего, IQ40 заведомо лучше, чем IQ39...
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Тут справа не в тому, може він і має розум, но він повний дилетант. Цемах нічого більше не скаже, тому відпускаємо, дурдом.
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Доказанный факт, что очевидцы одного и того же преступления/происшествия рассказывают разное и показания всегда необходимо уточнять, чтобы на суде не завалить дело...
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"Мы должны делать все для того..."
когда пукина в жопу поцелуешь?
все так все..))))))))))
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Тогда вы просто помогли избежать ***** ответственности по решению трибунала...
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Тиски и паяльник иногда лучше уговоров.
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Обычно за такие преступления и держат годами взаперти... в этом и есть смысл.
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И эти люди рассказывают про пытки в подвалах НКВД. Чем вы отличаетесь от кацапов? Гребаный савок, комментаторы выше, вы конкретно "одиннарод".
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Т.е если ты молчишь и не сознаешься в содеяном теперь выпускают? Норм схема😁
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Нет шпиона, который бы ни признался, а есть следователи плохие или хорошие, в ГРУ следователи - хорошие (с)
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