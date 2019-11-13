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 Економіка, Фоторепортаж
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Все про:АЗС (201) податкова міліція (1331) Правоохоронні органи (402) Донецька область (2338)

 Податкова міліція блокувала на Донеччині нелегальну торгівлю пальним, вилучено палива й устаткування на 1,5 млн грн. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Донецькій області, залучені в ООС, зупинили безліцензійну торгівлю пальним.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

Податкова міліція блокувала на Донеччині нелегальну торгівлю пальним, вилучено палива й устаткування на 1,5 млн грн 01

Так, було встановлено, що на АЗС, розташованій на території одного з населених пунктів регіону, місцевий житель здійснює роздрібну реалізацію паливно-мастильних матеріалів без відповідної ліцензії на здійснення цього виду господарської діяльності.

За результатами вжитих заходів із незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання всього 21 тис. 790 літрів пального (бензин марок "А-92", "А-95" і ДП) і обладнання АЗС загальною орієнтовною вартістю понад 1,5 млн грн.

Податкова міліція блокувала на Донеччині нелегальну торгівлю пальним, вилучено палива й устаткування на 1,5 млн грн 02

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Проти правопорушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 164 КУпАП.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159517
 
 
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У украины 3 врага: путин, коломойский и олигархи и миша галустян в голове больного упоротого ублюдка зеленского
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Як потрапили ці сигарети в самий центр країни? Для цього потрібно сприяння митниці, поліції, СБУ та багатьох інших служб! Тобто всі гілки влади працюють проти України. Які вам ще потрібні докази, що це економічна війна проти України? І очолює її, - пріпіздент!
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В Березанке Николаевской обл, под РОВД стоит очень хитрая заправка и тишина.
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