 У США стартують відкриті слухання у справі про імпічмент Трампа: виступлять Кент і Тейлор

До Конгресу, де проводитиметься відкрите засідання, вже прибули двоє високопоставлених дипломатів, які свідчитимуть перед законодавцями, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Так, перед конгресменами в середу виступатимуть заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джордж Кент, а також тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор. Очікується, що вони підтвердять свої покази, озвучені на закритих слуханнях, щодо використання президентом США "тіньового" каналу впливу на Україну з метою запуску розслідування в Києві проти його головного опонента на виборах 2020 року – Джо Байдена.

Також повідомляється, що цієї п'ятниці, 15 листопада, заплановане наступне відкрите засідання за участю експосла США в Україні Марі Йованович.

Наступного тижня законодавці в Палаті представників планують заслухати ще вісім колишніх і нинішніх високопосадовців адміністрації Трампа.

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Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.