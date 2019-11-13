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Все про:імпічмент (150) Конгрес США (324) Трамп (2229)

 У США стартують відкриті слухання у справі про імпічмент Трампа: виступлять Кент і Тейлор

У Конгресі США починаються перші публічні слухання у справі про імпічмент президента Дональда Трампа і його можливий тиск на Україну.

До Конгресу, де проводитиметься відкрите засідання, вже прибули двоє високопоставлених дипломатів, які свідчитимуть перед законодавцями, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Так, перед конгресменами в середу виступатимуть заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джордж Кент, а також тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор. Очікується, що вони підтвердять свої покази, озвучені на закритих слуханнях, щодо використання президентом США "тіньового" каналу впливу на Україну з метою запуску розслідування в Києві проти його головного опонента на виборах 2020 року – Джо Байдена.

Також повідомляється, що цієї п'ятниці, 15 листопада, заплановане наступне відкрите засідання за участю експосла США в Україні Марі Йованович.

Наступного тижня законодавці в Палаті представників планують заслухати ще вісім колишніх і нинішніх високопосадовців адміністрації Трампа.

Читайте також: Трамп затримував військову допомогу, поки президент України не оголосить публічно про розслідування проти Байденів, - тимчасовий повірений Тейлор

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159512
 
   
 Топ коментарі
 
снесли бы рыжего утерли б нос куйлу....
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Перемога Зеленського стала видатною геополітичною перемогою Кремля. А якщо Трампа імпічментують- це стане видатною вже поразкою Кремля.
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Cпит Америка. Не спит только гадкий утёнок Дональд. Он продался большевикам и теперь его мучает совесть.
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Бородата бабця як істеричка на даху. Орнула, що стрибне, а тепер буде стояти і дивитися хто що робить. А якщо промовчати? Зробить крок вниз чи ні?
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Кто, снесли бы? Демократы которые призвали признать "Азов" террористами?
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Перемога Зеленського стала видатною геополітичною перемогою Кремля. А якщо Трампа імпічментують- це стане видатною вже поразкою Кремля.
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А чому Цензор не пише шо в інтерв'ю Нью-Йорк Таймз бородата бабця заявила про те, що повністю лягла під мацковію і погрожує Варшаві танками, а НАТО памперсами?
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Бородатая бабушка воюет в прошлом веке - танками и бронепоездами.
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Не читаючи коментів рагулів скажу, що це такий самий розвод лохів як в Раді. Республіканці в Конгресі вже сказали Нах цей цирк. Байден-в дупі. Ворен-в дупі. Блумберг як навіжений оформляється на вибори щоб встигнути за часом, бо ті два пролітають як фанера. Трамп виграє на другий термін. Ніхто тут не дивиться це шапіто демів. Всім насрати.
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будет много шороху, но вряд ли будет импичмент.
хотя взлохматить рыжему белку на голове, для порядка так, тоже совсем неплохо...
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Окасіо Кортез ваш наступний мер! Бу-га-га!!!!
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Какімі счамі? В нас в Рівердейлі в російському счі не продають) не подобається Кортез? Why?)))
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Вже говорять, що вона не буде балотуватись на другий термін-в мери піде! Enjoy!
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ты хворый?
сам шо то придумал, сам себе вопросы задаешь, сам на них отвечаешь...
забирай свою оказию и вали из под меня со своей дурью )))
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Пасть прикрой, нервный, а то не довезут тебя.
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опять ты школу прогуливаешь? - дураком же вырастешь.
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Слушаю показания Тейлора в Конгрессе. Фамилия Ермак звучит каждые 5 минут. Кто такой Ермак? Теневой министр Украинского МИДа? Пристайко (или другие сотрудники МИД Украины) не упоминаются вообще,т.е., ни в каких предварительных переговорах с официальными представителями США они никакого участия не принимали.
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Працювати не пробував? Хто дивиться це лайно?
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В Шифта очі червоні як в обкуреного)))
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ДревляниН‏ @freeukrman 6 часов назад

Виявляється брати Єрмака і Новікова живі здорові. Тобто вони збрехали ВО посла Тейлору який під присягою розповів цю брехню в Конгресі. Який **** пздц. І як США після цих всіх скандалів і підстав має ставитись до нас? Це свідома провокація за для знищення міжн. підтримки України!
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OK. Brooklyn? У США стартують відкриті слухання у справі про імпічмент Трампа: виступлять Кент і Тейлор - Цензор.НЕТ 2374 And I don't really care about an opinion of a 12-year old. That's about how old you are, according to what you write.
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Ты действительно тупой. Какой нах Бруклин?! Не отвлекайся от шоу, дурачек.
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