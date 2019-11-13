 У США стартують відкриті слухання у справі про імпічмент Трампа: виступлять Кент і Тейлор

До Конгресу, де проводитиметься відкрите засідання, вже прибули двоє високопоставлених дипломатів, які свідчитимуть перед законодавцями, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Так, перед конгресменами в середу виступатимуть заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джордж Кент, а також тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор. Очікується, що вони підтвердять свої покази, озвучені на закритих слуханнях, щодо використання президентом США "тіньового" каналу впливу на Україну з метою запуску розслідування в Києві проти його головного опонента на виборах 2020 року – Джо Байдена.
Також повідомляється, що цієї п'ятниці, 15 листопада, заплановане наступне відкрите засідання за участю експосла США в Україні Марі Йованович.
Наступного тижня законодавці в Палаті представників планують заслухати ще вісім колишніх і нинішніх високопосадовців адміністрації Трампа.
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
хотя взлохматить рыжему белку на голове, для порядка так, тоже совсем неплохо...
сам шо то придумал, сам себе вопросы задаешь, сам на них отвечаешь...
забирай свою оказию и вали из под меня со своей дурью )))
Виявляється брати Єрмака і Новікова живі здорові. Тобто вони збрехали ВО посла Тейлору який під присягою розповів цю брехню в Конгресі. Який **** пздц. І як США після цих всіх скандалів і підстав має ставитись до нас? Це свідома провокація за для знищення міжн. підтримки України!