 Зарплати шахтарям виплатять сьогодні, - Мінекоенерго

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України.

"Питання виплати зарплат шахтарям - одне з ключових порядку денного Мінекоенерго. Нагадаємо, раніше Міністерство просило у Мінфіну при внесенні змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019" збільшити обсяг бюджетних асигнувань на 4 066,0 млн грн, тоді погодили тільки 1 млрд грн на виплату заборгованості перед шахтарями.

31 жовтня Верховна Рада ухвалила проєкт закону №2283 про внесення змін до держбюджету на 2019, згідно з якими додаткове фінансування в розмірі 1 млрд грн мають направити на погашення заборгованості перед шахтарями. Всі кошти для розрахунків із шахтарями будуть на казначейських рахунках уже сьогодні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, шахтарські профспілки погрожували бунтом з відбійними молотками під стінами Ради, якщо заборгованість не буде погашена.

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