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 Політика України
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Все про:заробітна плата (584) шахтарі (127) Міністерство енергетики та захисту довкілля (4)

 Зарплати шахтарям виплатять сьогодні, - Мінекоенерго

Всі кошти для розрахунків із шахтарями будуть на казначейських рахунках уже сьогодні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу  Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України.

"Питання виплати зарплат шахтарям - одне з ключових порядку денного Мінекоенерго. Нагадаємо, раніше Міністерство просило у Мінфіну при внесенні змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019" збільшити обсяг бюджетних асигнувань на 4 066,0 млн грн, тоді погодили тільки 1 млрд грн на виплату заборгованості перед шахтарями.

31 жовтня Верховна Рада ухвалила проєкт закону №2283 про внесення змін до держбюджету на 2019, згідно з якими додаткове фінансування в розмірі 1 млрд грн мають направити на погашення заборгованості перед шахтарями. Всі кошти для розрахунків із шахтарями будуть на казначейських рахунках уже сьогодні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, шахтарські профспілки погрожували бунтом з відбійними молотками під стінами Ради, якщо заборгованість не буде погашена.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав зміни до держбюджету-2019, що передбачають збільшення витрат на виплату зарплат шахтарям

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159510
 
 
 Топ коментарі
 
О, еще один кормилец нарисовался. Так отключи у себя дома свет и тепло,и живи с чувством полного удовлетворения, что не ушло ни копейки"скотам".
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Шо-то они роют, роют. а большие пацаны уголь покупают хер знает где и по мутным ценам.. Зарплаты шахтерам выплатят сегодня, - Минэкоэнерго - Цензор.НЕТ 7991
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Накопать можно и у соседа на огороде. Зарплата шахтера, который работает в тяжких условиях и рискует каждую минуту здоровьем и жизнью, в Украине 600-800 вечнозеленых, это - издевательство, да и этот "мизер" не желают платить вовремя.
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Шо-то они роют, роют. а большие пацаны уголь покупают хер знает где и по мутным ценам.. Зарплаты шахтерам выплатят сегодня, - Минэкоэнерго - Цензор.НЕТ 7991
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О, еще один кормилец нарисовался. Так отключи у себя дома свет и тепло,и живи с чувством полного удовлетворения, что не ушло ни копейки"скотам".
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Одновременно с зарплатой туда надо направить КРУ и НАБУ с проверкой соответствия начисленной зарплаты реально выполненным объемам.Уверен,если захотят такого накопают,что не гос-во будет должно шахтерам,а шахтеры гос-ву.
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Накопать можно и у соседа на огороде. Зарплата шахтера, который работает в тяжких условиях и рискует каждую минуту здоровьем и жизнью, в Украине 600-800 вечнозеленых, это - издевательство, да и этот "мизер" не желают платить вовремя.
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6-10 тыс грн в среднем..больше 10т это проходчики и ГРОЗ.. но их как обычно 5 часть от работающих
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ты неправильно выбрал себе кликуху, надо было Михаил Кизяк - до Сливного Бачка ты не дотягиваешь
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