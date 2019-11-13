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 Політика України, Економіка
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Все про:земля (418) продаж (122) Максим Мартинюк (2) ринок землі (19)

 На референдум можна виносити лише питання про продаж держземель, - колишній в.о. міністра агрополітики Мартинюк

На референдум про ринок землі можна виносити тільки питання про продаж сільськогосподарської землі, яка належить державі, але не власникам паїв, вважає виконуючий обов'язки міністра агрополітики 2018-2019 рр. Максим Мартинюк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо ТВ.

За словами Мартинюка, сьогодні державі належить 8,5 млн га сільгоспземлі, проте ніхто не говорить про те, що з нею планується зробити.

"Ось такі питання - що нам робити з 8,5 млн га землі? - потрібно розглядати на референдумах. Тут я згоден. Тому що тільки ця земля і є нашим національним надбанням", - сказав він в ефірі телеканалу "Еспресо"

Що стосується винесення на референдум питання - чи дозволяти продаж землі власникам паїв, то до такого референдуму Максим Мартинюк ставиться скептично, оскільки сьогодні право голосу на референдумі мають понад 20 млн громадян України, тоді як власниками сільськогосподарської землі є тільки близько 7 млн і​​з них. "Я хочу всіх запитати: чому 20 млн осіб вирішуватимуть, як цим 7 млн ​​розпоряджатися або не розпоряджатися своєю власністю?", - сказав експерт.

На думку Мартинюка, низька підтримка ідеї відкриття ринку землі серед населення пояснюється ще й тим, що власники не знають її реальної вартості, а політики спекулюють на цій темі, називаючи нереально завищені або занижені цифри залежно від того, що їм вигідно. Тому колишній в.о. міністра вважає, що слід провести серію аукціонів із продажу невеликих ділянок державної сільгоспземлі, але - в кожному адміністративному районі України. "І цим ми покажемо людям скільки реально коштує земля... І якщо держава продасть землю по 2 тис. доларів за гектар, я вас запевняю - ніхто з меншою ціною до селян вже навіть не піде. Селяни не такі дурні, як про них думають політики", - сказав він.

Максим Мартинюк зазначив, що технічно ринок землі абсолютно готовий до запуску, оскільки всю підготовчу роботу вже провів уряд Володимира Гройсмана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Україна - це держава, в якій паспорт можна купити на базарі", - Парасюк про заборону продавати землю іноземцям

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159508
 
 
 Топ коментарі
 
Финны тоже продавали свои земли, пока россия подставной фирмой не выкупила 17 финских островов и превратила их в секретные военные объекты. Сейчас финны офуевают - как такое могло произойти, ведь при продаже земли они приоритеты отдавали в первую очередь своим финнам.
А сейчас россияне их посылают Нах и говорят, что теперь это российские земли и они на своих землях что захотят то и сделают и будут их защищать.

P.S. Вот одна из статей с картой о продаже финнами 17 своих островов подставной иностранной "туристической" фирме с российским капиталом.
http://argumentua.com/stati/krymskii-stsenarii-dlya-finlyandii-pochemu-v-etoi-strane-gryanul-skandal-iz-za-rossiiskoi-komp
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Евреям надо украинская земля , кому это не понятно ?
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Люди не проти ринку землі, а проти цього закону, бо він невдосконалений. Аудіту землі не було, є ризик створення латіфундій, мінімальна вартість не зрозуміла, екологічні питання не розглядались і так далі.
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для этого существуют поправки во втором чтении.
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Какие поправки в 200000 гектаров, что мешало им проголосовать за это? Какая ответственность? Они не жизнью своей отвечают

А рейдерство, а кадастр без четких границ? В законах порядка не навели а за грабеж голосуют.

Нельзя за полгода создать закон, по контролю за использованием земли и ЧЕСТНУЮ СЛУЖБУ.
ГРАБЕЖ МОЖНО ТОЛЬКО ВОЗГЛАВИТЬ.
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ігор Валерійович, перелогінтеся. Та йдіть вже ... пити каву. Якщо можна то за океаном, там вас чекають.
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Откуда цена в 2000-- как для нашего чернозема это очень мало
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Ближайшие соседи, Польша, Словакия - цены близки к этой. Или даже ниже.
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В польщі середня ціна га -10000євро. Зовсім близько до 2000 баксів.
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Сама по себе земля не стоит и столько. Цена для неё появляется только в умелых руках. А бездарь за 5 лет превратит её в обузу, за восстановление которой ещё и приплачивать надо. Так вот у нас уже миллионы гектар пахотной земли, плодородность которой уничтожена. Где - "умелыми" арендаторами (а что такого, она ведь все равно не их, пофиг), а где - тем, что она стояла заброшенной, потому что государство и само её обработать не в состоянии, и продать/передать в аренду некому.(ну или чиновники требуют за это неразумные суммы взяток)
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Все эти референдумы лишь повод затянуть народ в игру, чтобы далее его облопошить.
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Ввважаю, що першочерговим має відбутися загальнодержавний референдум із єдиним запитанням:
-Чи повинні українці сплачувати комуналку? Це питання допоможе об'єднати захід та схід. Всі інші референдуми від лукавого.
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Наступний референдум має бути на тему:
- встановити мінімальний розмір пенсії і зарплатні - 4000$.
Нічого учителям тільки жирувати! Підтримка такої ініціативи 73% виборців - гарантована!
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А бабки взять у МВФ, у нас же своих нет.
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Чому ще можна провести референдум з питанням чи згодні ви з тим щоб у чоловіків стояв до 100 років Відсотків 99 за буде.
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Глядя на его рожу, хочется в нее плюнуть. Никто людям на предвыборной кампании не рекомендовал читать то, что было написано мелким шрифтом. Брехуны сцаные.
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Мартынюк, у нас пока что никакого рынка нет и вся земля принадлежит государству и должна принадлежать, а государство уже может сдавать ее в аренду. А что накрали противозаконно за все эти годы, пусть возвращают. Власть и олигархат прихватизировали незаконно огромное количество земель, даже заповедные. Пусть за это отвечают по законам Украины.
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Ларисо ви мабуть тільки з летаргічного сну проснулись. Сільгосп земля вже 20 років у приватній власності. Державні лише землі запасу заповідники, заказники, сан. зони, комунальні землі
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Это вы с дуба упали, так как рынка земли у нас пока нет, есть аренда.Просыпайтесь.
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а документы на право собственности тоже аренда?)))
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демократия (для охлоса) так называемая у сн))) тут можна а там уже низзя))
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Це не наші методи. Цих людей, радянська влада 70 років вчила лізти у справи сусідів, у чужі гаті, чуже майно і т.п., тому їм просто кортить вирішити на референдумі питання чужої приватної власності.
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Якшо питати в плебсу його думку в державоуправлінні, то нахера було обиратись на виборні посади?
Це ж представницька, мать його, демокатія! Якшо керуватись думкою люмпену - то вони б і комуналки не платили, і податків, і лиш би субсидії додаткові (незрозуміло звідки) хотіли б
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як навіщо? щоби умити руки і потім, прикритись Волею народу.
Володарь, керівник і т.п., питає думку народу, тільки тоді коли потрібно цей народ безкарно лоханути. Інші референдуми проводяться в супереч волі влади, під тиском.
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У Франції родянська влада? В Ізраїлі в Канаді в Польщі? Але свої держ інтереси вони захистили, на відміну від тих хто за феодальний устрій.
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В Канаді в Польщі Франції не заборонений продаж - купівля землі. З умовами щоправда Наприклад господар має мати освіту, неможливо купити одній людині чи навіть родині більше (в Польщі 500 га) ділянку максимальної площі. У нас маніпулююоть тим що у Канаді мовляв 90%зесмлі у власності держави. Та забувають говорити що майже вся сільгосп земля - приватна. Справа в тому що сільгосп землі у Канаді лише 10%. Все інше тундра і тайга у власності держави
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В польщі Франції Германії тундра?

Там не тільки це, там є кадастр чіткими межами, контроль за використанням і чесні не коррупцвйні органи контролю, антимонопольне законодавство, суди чесні, реєстр не мутний, відсутнє рейдерство та чорні нотаріуси..

Коли хочуть ринку починають з законів, це не закон про ринок, це узаконений грабіж. Це шлях Мадагаскару де вже голод, та Аргентини.
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Справа в тому, що там власника контролюють незалежно від того чия це земля кому завгодно він не продасть, хто завгодно не може бути власником. У Франції людина має мати аграрне освіченя французького універу, ні продавай.

Це не тільки обмеження у гектарах, ще кажуть що і як ростити, тому земля не зовсім власника, а в нас не має таких запобіжників
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ты откуда такая брехуха взялась?))) ни слова правды, особенно про францию))
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Чего чего там 200000 гектаров без контроля продают, без ограничений? Обвиняя человека в брехне докажите обратное
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о каком ты там образовании пишешь тем более только французском?
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Так я с тыкающими хамами не общаюсь или вы переходите на нормальное общение или разговор оконче.

Да, я читала что фермерством там имеют права заниматься только люди с образованием, по остальным пунктам что?
Ещё раз если это не так докажите.
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Ну так а с українцями треба вести себе як з амеріканських індіанцями? Ми ж типу європейці чи як?
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Слава богу. Мою землю никто не трогает.
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Дожились: к сволочам, управляющим нашей страной, добавились олигофрены. Куда идем, украинцы?
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Финны тоже продавали свои земли, пока россия подставной фирмой не выкупила 17 финских островов и превратила их в секретные военные объекты. Сейчас финны офуевают - как такое могло произойти, ведь при продаже земли они приоритеты отдавали в первую очередь своим финнам.
А сейчас россияне их посылают Нах и говорят, что теперь это российские земли и они на своих землях что захотят то и сделают и будут их защищать.

P.S. Вот одна из статей с картой о продаже финнами 17 своих островов подставной иностранной "туристической" фирме с российским капиталом.
http://argumentua.com/stati/krymskii-stsenarii-dlya-finlyandii-pochemu-v-etoi-strane-gryanul-skandal-iz-za-rossiiskoi-komp
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Дурак зо променял украину на другого дурака мишу галустяна
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А почему президент и вр должен решать как распоряжаться землёй 7млн???

НЕТ, В ес владельцем земли НЕ МОЖЕТ БЫТЬ КТО УГОДНО, ТАМ К ВЛАДЕЛЬЦУ ТРЕБОВАНИЯ ВПЛОТЬ ДО ОБРАЗОВАНИЯ, выращивать на земле в частной собственности они не имеют права, что хотят, и продавать ее кому попало нельзя.
Одно рыло не может скупить там 200000 гектаров.
Значит, В ЕС ВСЯ ЗЕМЛЯ -ДОСТОЯНИЕ НАРОДА

ОТ ВСЕЙ ЗЕМЛИ ЗАВИСИТ ЖИЗНЬ ВСЕХ УКРАИНЦЕВ. И УКРАИНЫ.
За землю проливали проливают кровь, поэтому их да не их. ПОЭТОМУ РЕШАТЬ ЧТО БУДЕТ С ЗЕМЛЕЙ ИМЕЮТ ПРАВО ВСЕ.
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Потому что депутаты и президент - выборные, мы как избиратели делегируем им свои голоса

Дать людям право собственности на землю, на которой они живут, нормально.

Тут вопрос лишь в том, что у людей денег нет, земля просто уйдёт к тем же олигархам. Будут сдавать украинцам потом их же землю
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камунякам страшно что люди станут хозяевами
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Это только инструмент для манипуляций и перекладывания ответственности. Гарантирую что при проведении например данного референдума там не будет прямого вопроса о продаже земли иностранцам. А будет шо нибудь на кшталт " Вы за то что бы украинская земля была самой высокоурожайной о дорогой в мире?" И догадайтесь какой будет ответ и какой вывод власть сделает из этого ответа.
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Принимать участие в референдуме должны лишь те кто имеет в своей собственности на землю сельхоз.назначения (пай),остальные пусть постоят в сторонке.Да и референдум не очень нужен: кто продаст свой участок -тот ЗА, кто не продал тот Против. А то ведь набежало советчиков,в жизни гектара земли не заработали,..
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Продавать землю, за которую проливают кровь лучшие сыны нации - верх цинизма !!! И в истории еще не зафиксировано фактов продажи земли в странах где идет война... Жирная КРАПКА
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Да да узаконим их владения. Узаконим феодализм.
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да, и это называется не "рынок земли" легализация украденного !!!
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Нема землі,та і захищати нічого.Нашо іти захищати землі іноземців.
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Ну вот че психопату вдруг понадобилось распродать украину с молотка? 5 президентов до этого этого не делали. ДОЛГИ ПЕРЕД КОЛОМОЙСКИМ ЗА ВЫБОРЫ. Остальные выбирались или за свои деньги или за путинские(янык). Этот за украденные жидовские, вот и вся разница. А то что они там это оправдывают под всякими предлогами(коммунизм или все подконтрольные инвесторам так делают и тд) есть не что иное как опрадательская ******* обман воровства.
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Евреям надо украинская земля , кому это не понятно ?
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Из уст министра слышим: "Та дайте ж барыгам заработать" .
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Aндрій ⚓ Луганський‏ @LugaBeg

На референдум можно выносить только вопрос о продаже госземель, – экс-и.о. министра агрополитики Мартынюк - Цензор.НЕТ 258

Навіть фракція Батьківщина депутат Івченко тролить слуг народа - «тим, хто дивиться порносайти в залі засіданнь, ЧИТАЙТЕ КНИГИ замість того.»


На референдум можно выносить только вопрос о продаже госземель, – экс-и.о. министра агрополитики Мартынюк - Цензор.НЕТ 3013
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Власть была избрана на кредит по распродаже основных ресурса народа украины через воровство.
Хапок под названием распродажа земель есть не что иное как криминальная схема богдана выборы в обмен на остаток ресурсов. за деньги коголомойского по зомбояшщику были затоплены конкуренты по мелочи и теперь хапок на сотни миллирадов долларов под обвинения о разворовывании на миллионы гривен свинарчука.Отдача на 500-1000% кредитору коломойскому, который на выборы выделил несколько миллиардов для обмана зомбоящиковцев.Зеленский требования коломойского выполнил.
Потому эта власть обманом за деньги земель был избран дурак зоо
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а ещё есть дякулы за правильное ограбление и жкх высосаные из пальца ))
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А этот он в курсе, что земля до конца не распаевана? Паи получили колхозники. Те, кто работал и жил в совхозах или в племенных хозяйствах или на конезаводах паи не получили. Если продадут земли, на которых они живут, будут партизанская война, потому что терять людям нечего. Лучше вернуть всю землю в собственность государства и отдавать в аренду тем, кто будет реально обрабатывать.
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В Швейцарии владелец земли, что-бы обрезать даже сухую мешающую ветку на дереве обязан взять разрешение в магистрате, после чего магистратура посылает к этому дереву специалистов которые и решают, нужно обрезать эту ветку или нет.
После заключения специалистов магистратура выдает хозяину земли документ, разрешающий спилить ветку с дерева на его земле.
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вы сравнили хрен с пальцем - там народ общим сходом решает
потому бабам ждали права выбирать в 91 году - я считаю рановато!!!
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Куме ,а ви знаете як буде МММ українською?
Як?
Зе команда
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Не только работники сельского хозяйства имеют право на надел земли , но и все граждане Украины по конституции имеют право на свой надел.Да сельхозработники имеют надел больше . там гектары , но и горожане имеют право на свои сотки , но получить их за все годы независимости было не реально. И если зе команда "слуги народа" , в чём я сомневаюсь, пусть для начала исправят эту ситуацию , а уж потом говорят о продаже.
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Распродаж украинской земли это акт геноцида украинского народа, а значит рано или поздно все причастные будут казнены. Это не угроза - это будущее.
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Этот дебил грабивший фермеров будет учить совести. Нахрен со своими зе-шестёрками с Украины
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