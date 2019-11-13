 На референдум можна виносити лише питання про продаж держземель, - колишній в.о. міністра агрополітики Мартинюк

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо ТВ.
За словами Мартинюка, сьогодні державі належить 8,5 млн га сільгоспземлі, проте ніхто не говорить про те, що з нею планується зробити.
"Ось такі питання - що нам робити з 8,5 млн га землі? - потрібно розглядати на референдумах. Тут я згоден. Тому що тільки ця земля і є нашим національним надбанням", - сказав він в ефірі телеканалу "Еспресо"
Що стосується винесення на референдум питання - чи дозволяти продаж землі власникам паїв, то до такого референдуму Максим Мартинюк ставиться скептично, оскільки сьогодні право голосу на референдумі мають понад 20 млн громадян України, тоді як власниками сільськогосподарської землі є тільки близько 7 млн із них. "Я хочу всіх запитати: чому 20 млн осіб вирішуватимуть, як цим 7 млн розпоряджатися або не розпоряджатися своєю власністю?", - сказав експерт.
На думку Мартинюка, низька підтримка ідеї відкриття ринку землі серед населення пояснюється ще й тим, що власники не знають її реальної вартості, а політики спекулюють на цій темі, називаючи нереально завищені або занижені цифри залежно від того, що їм вигідно. Тому колишній в.о. міністра вважає, що слід провести серію аукціонів із продажу невеликих ділянок державної сільгоспземлі, але - в кожному адміністративному районі України. "І цим ми покажемо людям скільки реально коштує земля... І якщо держава продасть землю по 2 тис. доларів за гектар, я вас запевняю - ніхто з меншою ціною до селян вже навіть не піде. Селяни не такі дурні, як про них думають політики", - сказав він.
Максим Мартинюк зазначив, що технічно ринок землі абсолютно готовий до запуску, оскільки всю підготовчу роботу вже провів уряд Володимира Гройсмана.
А рейдерство, а кадастр без четких границ? В законах порядка не навели а за грабеж голосуют.
Нельзя за полгода создать закон, по контролю за использованием земли и ЧЕСТНУЮ СЛУЖБУ.
ГРАБЕЖ МОЖНО ТОЛЬКО ВОЗГЛАВИТЬ.
-Чи повинні українці сплачувати комуналку? Це питання допоможе об'єднати захід та схід. Всі інші референдуми від лукавого.
- встановити мінімальний розмір пенсії і зарплатні - 4000$.
Нічого учителям тільки жирувати! Підтримка такої ініціативи 73% виборців - гарантована!
Це ж представницька, мать його, демокатія! Якшо керуватись думкою люмпену - то вони б і комуналки не платили, і податків, і лиш би субсидії додаткові (незрозуміло звідки) хотіли б
Володарь, керівник і т.п., питає думку народу, тільки тоді коли потрібно цей народ безкарно лоханути. Інші референдуми проводяться в супереч волі влади, під тиском.
Там не тільки це, там є кадастр чіткими межами, контроль за використанням і чесні не коррупцвйні органи контролю, антимонопольне законодавство, суди чесні, реєстр не мутний, відсутнє рейдерство та чорні нотаріуси..
Коли хочуть ринку починають з законів, це не закон про ринок, це узаконений грабіж. Це шлях Мадагаскару де вже голод, та Аргентини.
Це не тільки обмеження у гектарах, ще кажуть що і як ростити, тому земля не зовсім власника, а в нас не має таких запобіжників
Да, я читала что фермерством там имеют права заниматься только люди с образованием, по остальным пунктам что?
Ещё раз если это не так докажите.
А сейчас россияне их посылают Нах и говорят, что теперь это российские земли и они на своих землях что захотят то и сделают и будут их защищать.
P.S. Вот одна из статей с картой о продаже финнами 17 своих островов подставной иностранной "туристической" фирме с российским капиталом.
http://argumentua.com/stati/krymskii-stsenarii-dlya-finlyandii-pochemu-v-etoi-strane-gryanul-skandal-iz-za-rossiiskoi-komp
НЕТ, В ес владельцем земли НЕ МОЖЕТ БЫТЬ КТО УГОДНО, ТАМ К ВЛАДЕЛЬЦУ ТРЕБОВАНИЯ ВПЛОТЬ ДО ОБРАЗОВАНИЯ, выращивать на земле в частной собственности они не имеют права, что хотят, и продавать ее кому попало нельзя.
Одно рыло не может скупить там 200000 гектаров.
Значит, В ЕС ВСЯ ЗЕМЛЯ -ДОСТОЯНИЕ НАРОДА
ОТ ВСЕЙ ЗЕМЛИ ЗАВИСИТ ЖИЗНЬ ВСЕХ УКРАИНЦЕВ. И УКРАИНЫ.
За землю проливали проливают кровь, поэтому их да не их. ПОЭТОМУ РЕШАТЬ ЧТО БУДЕТ С ЗЕМЛЕЙ ИМЕЮТ ПРАВО ВСЕ.
Дать людям право собственности на землю, на которой они живут, нормально.
Тут вопрос лишь в том, что у людей денег нет, земля просто уйдёт к тем же олигархам. Будут сдавать украинцам потом их же землю
Навіть фракція Батьківщина депутат Івченко тролить слуг народа - «тим, хто дивиться порносайти в залі засіданнь, ЧИТАЙТЕ КНИГИ замість того.»
Хапок под названием распродажа земель есть не что иное как криминальная схема богдана выборы в обмен на остаток ресурсов. за деньги коголомойского по зомбояшщику были затоплены конкуренты по мелочи и теперь хапок на сотни миллирадов долларов под обвинения о разворовывании на миллионы гривен свинарчука.Отдача на 500-1000% кредитору коломойскому, который на выборы выделил несколько миллиардов для обмана зомбоящиковцев.Зеленский требования коломойского выполнил.
Потому эта власть обманом за деньги земель был избран дурак зоо
После заключения специалистов магистратура выдает хозяину земли документ, разрешающий спилить ветку с дерева на его земле.
потому бабам ждали права выбирать в 91 году - я считаю рановато!!!
Як?
Зе команда