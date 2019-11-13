 На референдум можна виносити лише питання про продаж держземель, - колишній в.о. міністра агрополітики Мартинюк

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо ТВ.

За словами Мартинюка, сьогодні державі належить 8,5 млн га сільгоспземлі, проте ніхто не говорить про те, що з нею планується зробити.

"Ось такі питання - що нам робити з 8,5 млн га землі? - потрібно розглядати на референдумах. Тут я згоден. Тому що тільки ця земля і є нашим національним надбанням", - сказав він в ефірі телеканалу "Еспресо"

Що стосується винесення на референдум питання - чи дозволяти продаж землі власникам паїв, то до такого референдуму Максим Мартинюк ставиться скептично, оскільки сьогодні право голосу на референдумі мають понад 20 млн громадян України, тоді як власниками сільськогосподарської землі є тільки близько 7 млн і​​з них. "Я хочу всіх запитати: чому 20 млн осіб вирішуватимуть, як цим 7 млн ​​розпоряджатися або не розпоряджатися своєю власністю?", - сказав експерт.

На думку Мартинюка, низька підтримка ідеї відкриття ринку землі серед населення пояснюється ще й тим, що власники не знають її реальної вартості, а політики спекулюють на цій темі, називаючи нереально завищені або занижені цифри залежно від того, що їм вигідно. Тому колишній в.о. міністра вважає, що слід провести серію аукціонів із продажу невеликих ділянок державної сільгоспземлі, але - в кожному адміністративному районі України. "І цим ми покажемо людям скільки реально коштує земля... І якщо держава продасть землю по 2 тис. доларів за гектар, я вас запевняю - ніхто з меншою ціною до селян вже навіть не піде. Селяни не такі дурні, як про них думають політики", - сказав він.

Максим Мартинюк зазначив, що технічно ринок землі абсолютно готовий до запуску, оскільки всю підготовчу роботу вже провів уряд Володимира Гройсмана.

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