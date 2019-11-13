EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  191  23
Матеріали за темою:
Все про:вибори (4583) ЦВК (855) Діденко Олег (7)

 Вибори-2019 проведено якісно, хоч і стали випробуванням через недоліки законодавства, - глава ЦВК Діденко

Президентські та парламентські вибори-2019 були проведені якісно, хоч і стали випробуванням. Головні проблемні моменти були викликані недоліками законодавства.

Таку думку озвучив Голова Центральної виборчої комісії на відкритті Національної конференції "Президентські та парламентські вибори 2019 року в Україні: висновки та рекомендації ", яка відбувається в Києві 13-14 листопада, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

"В межах чинного законодавства ЦВК робила все від неї залежне для вирішення питання недоброчесної агітації та мінімізації впливу на виборчий процес так званих "кандидатів-двійників" - зазначив Діденко.

Також, на думку Голови ЦВК, однією з найбільших загроз стало питання реалізації державних закупівель в ході виборчої кампанії. "Для недопущення аналогічної ситуації у майбутньому серед пропозицій, які ми подали до Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, є і ті, що формалізують процедуру здійснення закупівель саме під час проведення виборів. Хоча ЦВК не є суб’єктом законодавчої ініціативи, проте ми вважаємо, що підготовка Виборчого кодексу – наша спільна з парламентарями відповідальність. Адже проводити вибори доведеться Комісії", – підсумував він.

Вибори-2019 проведено якісно, хоч і стали випробуванням через недоліки законодавства, - глава ЦВК Діденко 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ЦВК анонсували створення чат-бота для інформування та впровадження системи електронного документообігу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159503
 
 
 Топ коментарі
 
Навіщо тоді розігнали ЦВК? Тому у що там на 100% не мої чєлавєкі?
 показати весь коментар
 
Як показали вибори, українців залишилося десь 6-8 мільйонів. Решта - малороси, хохли, підкацапники, тобто жадібний, тупий, заздрящий, зрадливий йо@аний скот (навіть на слово бидло вони не заслуговують). Фактично, націю знищено.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Навіщо тоді розігнали ЦВК? Тому у що там на 100% не мої чєлавєкі?
 показати весь коментар
 
 
Як показали вибори, українців залишилося десь 6-8 мільйонів. Решта - малороси, хохли, підкацапники, тобто жадібний, тупий, заздрящий, зрадливий йо@аний скот (навіть на слово бидло вони не заслуговують). Фактично, націю знищено.
 показати весь коментар
 
 
Але 6-8 млн.це активна частина, яка здатна на дії, а та частина просто аморфна маса не здатна ні на що. Надіюсь, що це буде уроком для всіх, щоб думали, коли ставлять крючок в бюлетені.
Хоча закликати думати охлос, це теж що вимагати від курей знань тригонометрії
 показати весь коментар
 
 
Конечно качественно, 73% зебилов это ещё то качество как оказалось...
 показати весь коментар
 
 
Виявляється радники Зеленського Єрмак і Новіков, які показували конгресменам США в телефоні фото своїх "убієнних" рідних братів, виявляється настільки ублюдочні тварі, що заради цього фейку "поховали" своїх родичів. Тобто вони збрехали ВО посла Тейлору який під присягою розповів цю брехню в Конгресі. Який **** пздц. І як США після цих всіх скандалів і підстав має ставитись до нас? Це свідома провокація за для знищення міжн. підтримки України!
 показати весь коментар
 
Лисуня‏ @OksuMeD 30 мин.30 минут назад

Выборы-2019 проведены качественно, хоть и стали испытанием из-за недостатков законодательства, - глава ЦИК Диденко - Цензор.НЕТ 2608

Згадала старий анекдот про "вєрьовку самім приносить ілі профсоюз видаст?"
Під 73% одобрямс політики партії Слуга нароту...
 показати весь коментар
 
"Мнение большинства не всегда верно. Ни миллиард мух, ни два, ни три, ни даже больше..., не убедят меня, что говно - это вкусно".- Иосиф Египетский
 показати весь коментар
 
 
...когда на Майдан выходим ? 21 числа годовщина. Гниды жи2ы уже в открытую грабят.
 показати весь коментар
 
а у минулі роки чому не виходив? все влаштовувало? чи свиню хитати не можна було?
 показати весь коментар
 
Ви мабуть здивуєтесь але Ізраїль був готовий видати свого громадянина Коломойського американському правосуддю - це якийсь зашквар! Выборы-2019 проведены качественно, хоть и стали испытанием из-за недостатков законодательства, - глава ЦИК Диденко - Цензор.НЕТ 3390
 показати весь коментар
 
Диденко, сколько ты получил за фальсификацию выборов. И что сейчас брешешь
 показати весь коментар
 
А вот азаровский комсомолец Богдан, сказал что выборы спас Аваков...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору