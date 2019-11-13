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 Політика України, Спорт
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Все про:Зеленський (3541) спорт (782) стипендії (82) наказ (195)

 Зеленський підписав указ про призначення стипендій 350 спортсменам України з олімпійських видів спорту та їхнім тренерам

Президент Володимир Зеленський підписав указ про заснування 350 стипендій для видатних, молодих та перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їхніх тренерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №844/2019 опубліковано на сайті глави держави.

"Заснувати 350 стипендій президента України для видатних і молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їхніх тренерів", - йдеться в тексті указу.

Крім того, Зеленський доручив Кабінету Міністрів України передбачати під час розроблення проєкту закону про Державний бюджет України видатки на виплату стипендій, заснованих цим указом.

Зазначається, що стипендії призначено з метою відзначити досягнення видатних спортсменів, заохотити молодих і перспективних спортсменів, стимулювати творчу працю тренерів, створити сприятливі умови для ефективного розвитку фізичної культури і спорту як важливої ​​складової здорового способу життя.

Читайте також: Зеленський призначив президентські стипендії групі молодих письменників і діячів культури

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159502
 
   
 Топ коментарі
 
Беленюку щось припало?
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Беленюк і в конвертах отримує непогано.
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С распроданной земельки,как то маловато и скуповато ..
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Беленюк і в конвертах отримує непогано.
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Зеленский за пол года кучу всякой фигни наподписывал, а указ о повышении зарплат и пенсий даже не думает подписывать.
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Подобные указы подписывает не президент а премьер.
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зомбоканалы за деньги коломойского променяли земли за зеленского,
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В нашей стране всё через ж, даже спорт. Практически все выделяемые деньги государством обычно идут на контактные виды спорта федерациями которых обычно заведуют криминальные авторитеты. Так с 90-х ещё сложилось. Ну и на футбол ещё выделяют в котором и так денег немеряно вращается и футболисты далеко не бедствуют. А вот другие виды спорта концы с концами еле сводят. Например биатлонисты, каждый год практически наши биатлонистки привозят золото с олимпийских игр. А живут они совсем не как олимпийские призёры даже жилье своё не у всех есть. Вот как например чемпионка мира живёт в полуразваленном доме https://24tv.ua/ru/chempionka_mira_po_biatlonu_zhivet_v_uzhasnyh_uslovijah_opublikovano_foto_n917853
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Не Олимпийские контактные виды спорта за свой счёт на чемпионаты мира ездят)
Хотя, поездку на ЧМ, могли бы и проспонсировать)
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Так по этим видам спорта чемпионов уже дофигища в каждом городе есть чемпионы мира, европы. Даже в провинции человек 10 можно насчитать. В разных видах, в разных весовых категориях.
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Не скажите)
ЧМ не проводят раз в месяц)
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А хіба спорт -- це не приватна справа? Чому я, платник податків, маю оплачувати чиєсь хобі або професійну кар'єру? Зеленський підписав указ про призначення стипендій 350 спортсменам України з олімпійських видів спорту та їхнім тренерам - Цензор.НЕТ 8295
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