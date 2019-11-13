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 Політика України
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Все про:ВМС (451) корабель (596) США (5806)

 США передадуть ВМС України ще 3 патрульні катери класу "Айленд"

США передадуть Військово-Морським Силам України ще три патрульні катери класу "Айленд".

Про це в Одесі заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Джозеф Пеннінгтон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

"Катери "Старобільськ" і "Слов'янськ" - це лише невелика частина допомоги у сфері безпеки, яку США вже надали Україні з 2014 року. В рамках нашої підтримки України, я також радий повідомити, що на додаток до цих 2 патрульних катерів класу "Айленд", які передаємо сьогодні, Сполучені Штати Америки нададуть ще 3 додаткові катери цього ж класу. Це катери Берегової охорони США, які в подальшому збільшать військово-морські можливості ВМС України.

США допомагатимуть у сфері безпеки для підтримки України в умовах російської агресії. І не тільки надаючи підготовку і техніку, а й залучаючи радників з питань оборонної реформи для розвитку професійних Збройних Сил. Сполучені Штати як стратегічний партнер України, пишаються тим, що надають обладнання і техніку, а також консультують, щоб підтримати в захисті суверенітету і територіальної цілісності. Як і в реалізації своїх прагнень до членства в НАТО. Ми стоятимемо поруч з Україною на кожному кроці цього шляху", - сказав дипломат.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Патрульні катери Island пройшли ходові випробування в Одесі і готові до озброєння. ФОТОрепортаж

Всього в 1985-1992 роках для Берегової охорони США побудували 49 катерів класу Island. 37 з них продовжують службу, інші кораблі США вже передавали Пакистану, Грузії і Коста-Ріці. Два такі катери, USCGC Cushing (WPB-1321) і USCGC Drummond (WPB-1323), побудовані 1988 році, отримала Україна.

У вересні 2018 року відбулася церемонія передачі катерів нашій країні, на них було піднято українські прапори. Катери передаються на безоплатній основі.

У вересні 2019 року в США відбулася церемонія випуску 32 українських моряків, які пройшли багатомісячне навчання і підготовку для служби на цих кораблях.

22 жовтня 2019 року прибулі зі США катери пришвартувалися до військового причалу Практичної Гавані в Одеському порту. Після проходження ходових випробувань, 13 листопада 2019 року патрульні катери класу Island - "Слов'янськ" і "Старобільськ" прийняті до складу ВМС України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159497
 
   
 Топ коментарі
 
Просто треба щось перднути про Петра.
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А ты в Азовском море на АПЛ в подводном положении хотел пройтись?
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Крейсер Україна США можуть передати в склад ВМСУ?
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Навіщо він потрібен? Кавуни з Херсону до Києва возити?!
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Вместе выходит 5 шт. Можно той же командой пять раз сходить через пролив, получить 5 орденов и 5 квартир.
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Коломойский призвал разместить российские танки в Украине: "НАТО будет мочиться в штаны"
13 ноября 2019
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что Украина может вернуться к плотному сотрудничеству с Россией и разместить российские танки на своей западной границе около Кракова и Варшавы.
www.dialog.ua/ukraine/194531_1573646673
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Кто такой коломойский-- старый вор место которому в тюрьме !!! Непонятный ажиотаж вокруг этого продажного олигарха
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Хай каже. Треба щоб європейські парнери ***** та ті хто вякає про українські банди, прикинули що з ними стане, коли ми втомимось кацапів стримувати без реальної європейської домоги та разом з кацапами подідимо Європу між собою.
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Ви хочите "поділити" санкції з РФ??? Товарищ майор, у вас ус отклеился=)
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Беня, как страый прохиндей, устроил блеф перед США и МВФ, который скорее всего свернет программу из-за того, что зеленый дурак исполняет все хотелки Бени. Но без МВФ осенью будет бунт бюжетников, которые сметут зеленых большевиков, а до которых дотянуться, - повесят на фонарях.. Беня ступил на тонкий лед..
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вообще-то нам нужно +10 таких катеров и уже в следующем году..
плохо работаете, товагищи Амеры!..
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І багато берегових ракетних протикорабельних батарей і ще більше батарей Patriot
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і безліч джавелінів ))) щоб у кожну хату - по джавеліну!
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Давайте янки свои Айленды - а то пЭтя своей продукцией с Кузни на Рыбальском уже уморил всех! США передадут ВМС Украины еще 3 патрульных катера класса "Айленд" - Цензор.НЕТ 8546
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"резиновая" лодка по цене Айленда этого тебе мало ?! тогда ты поц
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а Гюрза це гумовий човен? дуже помиляєтесь
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Просто треба щось перднути про Петра.
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*** - он РЕЧНОЙ , его заказывали у нас африканские страны для военных действий в мелководных реках Африки а пЭтя всучил нам в ТРИ дорога для ВМС .. учи мат часть
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А ты в Азовском море на АПЛ в подводном положении хотел пройтись?
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а Азов глибоководний? )) середня глибина 7 метрів, максимальна 14
але навіть не в тому справа - справа в тому, що проект був модифікований під прибережну морську зону і катери цілком нормально справляються, ще жоден не потонув. і взагалі - коли ви кажете "Пєтя всучив", а хтось іще робить у нас в Україні подібні кораблі? у Нібулона трохи інша спеціалізація. То як завжди виходить, що насправді найбільше для розбудови української армії, флоту зробив Порошенко, але навіть тут говорять - "всучив". так хай тепер хтось інший "всучує" не втридорога. вже ж не Петро у влади
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Гюрза не выдерживает 3-х бальный шторм и спроектирован только для рек !!! и цена которую мы за него предлагали африканцам - чуть больше 2 лямов долл. - а петя продал флоту за 10 лямов !!! вопросы еще есть порохобот!!!
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не ври придурок . цена Гюрзы 171,685 млн. грн. (6,238 млн. долл.) США передадуть ВМС України ще 3 патрульні катери класу "Айленд" - Цензор.НЕТ 8763
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хорошо пусть будет так - и сколько мы переплатили за них?! можешь не отвечать
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переплатили? вооруженный бронекатер за 6 млн. долларов это переплатили? представляю как Порошенко "нажился" на этой сделке века! при том, что просто подготовить и пригнать старый Айленд стоит 5 млн. дол.
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ну почему же я отвечу . узбеки платили за них по 9 миллионов за штуку . к слову это была цена за более простую Гюрзу . у нас же навороченная и соответственно более дорогая версия Гюрза М . за 6 с копейками
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крім того, Гюрза М - це саме морська модифікація.
Попри певну схожість з «річковими» катерами проекту 58150 «Гюрза», катери проекту 58155 «Гюрза-М» мають й низку істотних відмінностей: у них інші габарити, власні конструктивні рішення, силова установка, системи озброєння, модулі, тощо. Таким чином, «Гюрза-М» - морський катер, повністю пристосований для дій на морі[5].
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спроектирован для рек, а затем перепроектирован для прибрежной морской зоны, построен по обновленному проекту. да, при большой волне ему выходить в море не рекомендуется, но это ж и не для Бискайсокго залива или Северного моря корабль, а для Азова и Черного! у всего есть свое целевое назначение. ты же не будешь гвоздь забивать кувалдой?
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О !! Бискайский залив . это чудное место США передадуть ВМС України ще 3 патрульні катери класу "Айленд" - Цензор.НЕТ 5350 трое суток невыключающегося шторма . точнее не так ШТОРМА !!!! Тихий океан отдыхает в сравнении с этим райским уголком США передадуть ВМС України ще 3 патрульні катери класу "Айленд" - Цензор.НЕТ 5350
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ну ка подробнее . кто и когда из африканцев их заказывал

я то знаю что их кроме нас юзают только узбеки . хотя может я не в курсе и Узбекистан это страна в Африке ? США передадуть ВМС України ще 3 патрульні катери класу "Айленд" - Цензор.НЕТ 3838
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их проектировали на Николаевском заводе для продажи африканцам, пЭтя забрал у них всю документацию и стал клепать их на кузне т.к. почуял запах денег...
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а вот и нет . их проектировал «Исследовательско-проектный центр кораблестроения» под руководством главного конструктора С. В. Кривко. . а на кузню передали потому как собственной производственной базы не имели США передадуть ВМС України ще 3 патрульні катери класу "Айленд" - Цензор.НЕТ 8
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Тормоз, открой поисковик, "Азовское море, глубины", и посмотри! У нас в Днепровских водохранилищах глубины больше встречаются!... Где вас, таких идиотов, набирают? В каком ПТУ?...
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Чюнга-чанга --- на Днепровских водоемах шторма в 3 балла почти нет...
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Ты "дурак от рождения", или "по должности"? Посмотри ТТХ "Гюрзы" (её осадку), и прикинь глубины Азова... На насчёт "штормов" - я в районе мыса Казантип рыбу ловил, с "дюральки" "Крым", с навесным мотором... Не утонул...
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ты Игорь дурачек или прикидываешься ?
но хорошо прикинем . цена новенькой Гюрзы 6 миллионов баксов . это все . с вооружением .
изрядно поюзаные Айленды нам передают бесплатно . но ремонт и доставку в Украину оплачиваем мы . это 10 лимонов . по пять за штуку . но . они фактически безоружны . нам их нужно вооружить . что будут ставить пока не решили но в любом случае там будет не один миллион

что имеем в сухом остатке . тридцатилетние катера . которые с вооружением подрастут до 8-9 миллионов за штуку . преимущество которых перед Гюрзой только в мореходности

пишу Игорек не для тебя . ты вряд ли это поймешь но может кто другой прочитает
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зато вы ЗЕлупы все такие великоразумные США передадуть ВМС України ще 3 патрульні катери класу "Айленд" - Цензор.НЕТ 3646
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... да ты почитай как я куесошу Зе кАмАнду а потом открывай свой паганый рот дебил...
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Как-то слышал африканскую поговорку, от одного "интернационалиста", воевавшего в Анголе: "Если лев вступил в драку с гиенами, над тушей антилопы, не думай, что он хочет за неё отомстить...". Твои дела с "ЗЕ-********" - это твои дела... Они нормальных людей, не касаются...
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Ти конкретно дебіл. Айленти вчетверо більше мікрокатерів рошенка і можуть нести протикорабельні ракети та становити реальну силу. Це як порівняти танк та уазік
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ты конкретный дол...** . ракеты они нести не могут . разве что их сложат кучей на палубе . ты тупорылый наверно думаешь что установку ПКР можно прибить гвоздями к палубе и катер автоматически станет ракетным ? США передадуть ВМС України ще 3 патрульні катери класу "Айленд" - Цензор.НЕТ 1306 а про радио электронное вооружение ты не слыхал ? а то что навигационная РЛС и специализированная для целеуказания это две большие разницы ты знаешь ? а скорость 29 узлов это по твоему самое то для ракетного катера ?

поучи матчасть олень а потом будешь пятак совать США передадуть ВМС України ще 3 патрульні катери класу "Айленд" - Цензор.НЕТ 2750
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А він і сам не знає... Так у методичці написано...
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Тому що барига рокамт не брав ДАРОМ Айленди, щоб корита свої по ціні авіаносців Україні продавати.
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кузня на рыбальском это соевая свинонаковальня?
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американцам конечно спасибо . а сами шо ? что нибудь крупнее Гюрзы и Кентавра строить будем ? США передадут ВМС Украины еще 3 патрульных катера класса "Айленд" - Цензор.НЕТ 5340
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ну раніше були шанси, що почнем, а тепер вже навряд
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а какие у нас судостроительные заводы остались в рабочем состоянии?!
я хочу напомнить, в приблизительно в 2005 году все судостроительные госпредприятия, передали менеджементу Новинского (на тот момент еще гражданина Рашки) и и за 10 лет его менеджмент очень "успешно" убил все наши знаменитые судостроительные заводы (ЧСЗ, НСЗ и еще что-то (названия счас не помню)..
в итоге ,на 2014 год, в Украине осталась "Лен Кузня" (Порошенко) и Херсонский завод (Новинского)..
более того, правительство Януковича - Азирова передало проект "корвета" в строительство Новинскому..
И никого катастрофическое положение дел в судостроении не интерсовало!.. зато все начали ругать и плеваться на Пороха, когда только его завод взялся строить военные катера..
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Нам сейчас, в акватории Азовского моря, учитывая перепады его глубин( особенно, западной части, включая Сиваш), нужны, в первую очередь, суда на воздушной подушке... Как десантные, так и патрульные... Учитывая, что проблем со строительством газотурбинных авиадвигателей у Украины нет ("Мотор-Січ"), то уж "коробки", думаю, спроектировать и построить - не проблема...
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проблема . суда воздушной подушке это не так просто как кажется . а завод который их производил остался в Крыму
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Я знаю... В Керчи, кажется, или в Феодосии... Однако, в корабле главное - двигатель и система управления... И то, и другое у нас выпускается... Тут вопрос, в первую очередь, в патрульных судах... У нас подобных, при СССР, не выпускали вообще. Делали только десантные, да "мелкоту",для пограничников - беларусы, сейчас, на "Зубрёнках", катаются по Днепру, зимой. Но там нет вооружения серьёзного... И грузоподъёмность маленькая...
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" в корабле главное - двигатель и система управления" как бы не совсем . даже при проектировании обычных водоизмещающих кораблей допускают такие ошибки что мама дорогая . а спроектировать корабль не традиционной схемы па воздушной подушке или подводных крыльях это архисложная задача . там годы НИОКР нужны

вон норвежцы свои Скьольды сколько лет проектировали
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Так ведь можно и техдокументацию уже готового проекта купить, "обкатанного", подходящего по ТТХ. У нас ведь, ПОКА, нету санкционного давления и запретов подобного рода... "Айленды" вон, перевооружают, двигатели на БТР ставят разных производителей... Взять подходящий проект, подогнать под наши двигатели, наше вооружение... Я понимаю, что это - адова работа, переналадка производства - сложная процедура... Но ведь делать-то, всё равно, нужно... Кто не работает - тот не имеет... А нам, рано или поздно, всё равно подобные суда нужны, при такой протяжённости береговой линии и дельтах Дуная, Днестра, Южного Буга, Днепра, а также их лиманах и Сиваше...
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так особо то и нет готовых проектов . у амеров только десантные . британцы че то там напроектировали но больше ударяются в гражданские . москали отпадают по понятным причинам

у норвежцев скеговые Скьольды . это большие ракетные катера ( сами викинги их считают корветами ) думаю они даже за проект денег заломят США передадуть ВМС України ще 3 патрульні катери класу "Айленд" - Цензор.НЕТ 7965

шо то маленькое есть у иранцев США передадуть ВМС України ще 3 патрульні катери класу "Айленд" - Цензор.НЕТ 3523 но это не наш вариант

по китайцам не скажу . не помню
вот собственно и все
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Скоростной катер на воздушной подушке Griffon Hoverwork 8000TD - доминирующее судно на рынке катеров на воздушной подушке. Судно на воздушной подушке способно развивать скорость свыше 93 км/час. Катер на воздушной подушке отвечает всем международным требованиям безопасности. Надувная подушка поглощает ударную волну по этому, во время путешествия команда может чувствовать себя в безопасности. Катер на воздушной подушке 8000 TD может перевозить как пассажиров, так и различный груз. Катер оснащен очень мощным двигателем и может развивать скорость равную 45-ти узлам при полной загрузке. Благодаря такому набору характеристик, данное судно является лидером на рынке в своем сегменте. Катера этого типа идеально подходят для патрулирования мелководных районов. Индийская береговая охрана (Indian Coast Guard - ICG) осенью 2014 года приняла поставку 12-го (заключительного) катера на воздушной подушке типа 8000TD. Контракт был заключен с британской компанией Griffon Hoverwork в 2011 году на общую сумму 32 млн ф.ст. (51,1 млн долл США). Шесть аналогичных катеров были переданы в 2000-2001 годах. Таким образом, общее количество таких судов составило 18 единиц, строительство велось по лицензии на верфи в Калькутте (первые два в Великобритании, остальные 16 в Индии). ХАРАКТЕРИСТИКИ Полное водоизмещение, т 25 Длина, м 21,30 Ширина, м 11,00 Высота, м 5,52 Грузоподъемность, т 4,0 Вместимость, чел. 54-82 Мин. Экипаж, чел. 2 Тип двигателя: 2 x IVECO Мощность двигателя: 630кВт 840л.с. Максимальная скорость, узл. 45 Расход топлива, л/ч 230 Приблизительный полет препятствий: 1,25м Рекомендуемая высота волны: 1,8 м Продолжительность работы: 5 часов ВООРУЖЕНИЕ дистанционно управляемый пулемет
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Так совпало, что во время президентства Порошенко американские катеры были не особо нужны и их получение всячески затягивалось, а принадлежащая президенту "Кузня" получала дорогие контракты.
Как только Порошенко убрали - и зарубежные катера появились, и Кузню продали.
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сейчас холодно на улице ,а ты шапочку не одеваешь.. вот у тебе ветер все мысли перемешал в нелепую кучу.. что по времени, что по последовательности событий у тебя в голове бардак!
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Порошенко за свої гроші одягав і озброював усю Українську армію!! Ми в курсі.
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И минометы по 500 тыс гр -- такое не забываеться США передадуть ВМС України ще 3 патрульні катери класу "Айленд" - Цензор.НЕТ 4886
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Після заяви Коломийського про «дружбу» з Московією, потрібно зупиняти програму військової допомоги Україні. Є дуже великий ризик того ще це озброєння дістанеться одному із головних ворогів Америки.
🤔
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