 США передадуть ВМС України ще 3 патрульні катери класу "Айленд"

Про це в Одесі заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Джозеф Пеннінгтон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

"Катери "Старобільськ" і "Слов'янськ" - це лише невелика частина допомоги у сфері безпеки, яку США вже надали Україні з 2014 року. В рамках нашої підтримки України, я також радий повідомити, що на додаток до цих 2 патрульних катерів класу "Айленд", які передаємо сьогодні, Сполучені Штати Америки нададуть ще 3 додаткові катери цього ж класу. Це катери Берегової охорони США, які в подальшому збільшать військово-морські можливості ВМС України.

США допомагатимуть у сфері безпеки для підтримки України в умовах російської агресії. І не тільки надаючи підготовку і техніку, а й залучаючи радників з питань оборонної реформи для розвитку професійних Збройних Сил. Сполучені Штати як стратегічний партнер України, пишаються тим, що надають обладнання і техніку, а також консультують, щоб підтримати в захисті суверенітету і територіальної цілісності. Як і в реалізації своїх прагнень до членства в НАТО. Ми стоятимемо поруч з Україною на кожному кроці цього шляху", - сказав дипломат.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Патрульні катери Island пройшли ходові випробування в Одесі і готові до озброєння. ФОТОрепортаж

Всього в 1985-1992 роках для Берегової охорони США побудували 49 катерів класу Island. 37 з них продовжують службу, інші кораблі США вже передавали Пакистану, Грузії і Коста-Ріці. Два такі катери, USCGC Cushing (WPB-1321) і USCGC Drummond (WPB-1323), побудовані 1988 році, отримала Україна.

У вересні 2018 року відбулася церемонія передачі катерів нашій країні, на них було піднято українські прапори. Катери передаються на безоплатній основі.

У вересні 2019 року в США відбулася церемонія випуску 32 українських моряків, які пройшли багатомісячне навчання і підготовку для служби на цих кораблях.

22 жовтня 2019 року прибулі зі США катери пришвартувалися до військового причалу Практичної Гавані в Одеському порту. Після проходження ходових випробувань, 13 листопада 2019 року патрульні катери класу Island - "Слов'янськ" і "Старобільськ" прийняті до складу ВМС України.