 США передадуть ВМС України ще 3 патрульні катери класу "Айленд"

Про це в Одесі заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Джозеф Пеннінгтон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.
"Катери "Старобільськ" і "Слов'янськ" - це лише невелика частина допомоги у сфері безпеки, яку США вже надали Україні з 2014 року. В рамках нашої підтримки України, я також радий повідомити, що на додаток до цих 2 патрульних катерів класу "Айленд", які передаємо сьогодні, Сполучені Штати Америки нададуть ще 3 додаткові катери цього ж класу. Це катери Берегової охорони США, які в подальшому збільшать військово-морські можливості ВМС України.
США допомагатимуть у сфері безпеки для підтримки України в умовах російської агресії. І не тільки надаючи підготовку і техніку, а й залучаючи радників з питань оборонної реформи для розвитку професійних Збройних Сил. Сполучені Штати як стратегічний партнер України, пишаються тим, що надають обладнання і техніку, а також консультують, щоб підтримати в захисті суверенітету і територіальної цілісності. Як і в реалізації своїх прагнень до членства в НАТО. Ми стоятимемо поруч з Україною на кожному кроці цього шляху", - сказав дипломат.
Всього в 1985-1992 роках для Берегової охорони США побудували 49 катерів класу Island. 37 з них продовжують службу, інші кораблі США вже передавали Пакистану, Грузії і Коста-Ріці. Два такі катери, USCGC Cushing (WPB-1321) і USCGC Drummond (WPB-1323), побудовані 1988 році, отримала Україна.
У вересні 2018 року відбулася церемонія передачі катерів нашій країні, на них було піднято українські прапори. Катери передаються на безоплатній основі.
У вересні 2019 року в США відбулася церемонія випуску 32 українських моряків, які пройшли багатомісячне навчання і підготовку для служби на цих кораблях.
22 жовтня 2019 року прибулі зі США катери пришвартувалися до військового причалу Практичної Гавані в Одеському порту. Після проходження ходових випробувань, 13 листопада 2019 року патрульні катери класу Island - "Слов'янськ" і "Старобільськ" прийняті до складу ВМС України.
13 ноября 2019
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что Украина может вернуться к плотному сотрудничеству с Россией и разместить российские танки на своей западной границе около Кракова и Варшавы.
www.dialog.ua/ukraine/194531_1573646673
плохо работаете, товагищи Амеры!..
але навіть не в тому справа - справа в тому, що проект був модифікований під прибережну морську зону і катери цілком нормально справляються, ще жоден не потонув. і взагалі - коли ви кажете "Пєтя всучив", а хтось іще робить у нас в Україні подібні кораблі? у Нібулона трохи інша спеціалізація. То як завжди виходить, що насправді найбільше для розбудови української армії, флоту зробив Порошенко, але навіть тут говорять - "всучив". так хай тепер хтось інший "всучує" не втридорога. вже ж не Петро у влади
Попри певну схожість з «річковими» катерами проекту 58150 «Гюрза», катери проекту 58155 «Гюрза-М» мають й низку істотних відмінностей: у них інші габарити, власні конструктивні рішення, силова установка, системи озброєння, модулі, тощо. Таким чином, «Гюрза-М» - морський катер, повністю пристосований для дій на морі[5].
я то знаю что их кроме нас юзают только узбеки . хотя может я не в курсе и Узбекистан это страна в Африке ?
но хорошо прикинем . цена новенькой Гюрзы 6 миллионов баксов . это все . с вооружением .
изрядно поюзаные Айленды нам передают бесплатно . но ремонт и доставку в Украину оплачиваем мы . это 10 лимонов . по пять за штуку . но . они фактически безоружны . нам их нужно вооружить . что будут ставить пока не решили но в любом случае там будет не один миллион
что имеем в сухом остатке . тридцатилетние катера . которые с вооружением подрастут до 8-9 миллионов за штуку . преимущество которых перед Гюрзой только в мореходности
пишу Игорек не для тебя . ты вряд ли это поймешь но может кто другой прочитает
поучи матчасть олень а потом будешь пятак совать
я хочу напомнить, в приблизительно в 2005 году все судостроительные госпредприятия, передали менеджементу Новинского (на тот момент еще гражданина Рашки) и и за 10 лет его менеджмент очень "успешно" убил все наши знаменитые судостроительные заводы (ЧСЗ, НСЗ и еще что-то (названия счас не помню)..
в итоге ,на 2014 год, в Украине осталась "Лен Кузня" (Порошенко) и Херсонский завод (Новинского)..
более того, правительство Януковича - Азирова передало проект "корвета" в строительство Новинскому..
И никого катастрофическое положение дел в судостроении не интерсовало!.. зато все начали ругать и плеваться на Пороха, когда только его завод взялся строить военные катера..
вон норвежцы свои Скьольды сколько лет проектировали
у норвежцев скеговые Скьольды . это большие ракетные катера ( сами викинги их считают корветами ) думаю они даже за проект денег заломят
шо то маленькое есть у иранцев но это не наш вариант
по китайцам не скажу . не помню
вот собственно и все
Как только Порошенко убрали - и зарубежные катера появились, и Кузню продали.
🤔