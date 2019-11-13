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 Політика України
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Все про:земля (418) опозиція (188) Тимошенко (3146) земельна реформа (85) Батьківщина (351)

 Фракція "Батьківщина" переходить в опозицію, - Тимошенко

Фракція "Батьківщина" заявила про перехід в опозицію до влади, заявляє її лідер Юлія Тимошенко.

"Наша команда заявляє про перехід партії "Батьківщина" в опозицію до політики знищення України, в опозицію до політики продовження епохи бідності", - сказала Тимошенко на брифінгу в середу в Києві, передає Цензор.НЕТ.

Вона підкреслила, що "Батьківщина" не підтримує розпродаж землі, приватизацію стратегічних об'єктів і залишається на боці народу".

"Наша команда з першого дня приходу нового президента до влади прийняла рішення підтримати президента, не переходити в опозицію... Але сьогодні президент України Володимир Зеленський перейшов усі червоні лінії. За його дорученням, вказівкою сьогодні проголосовано в першому читанні закон про розпродаж сільськогосподарської землі, про розпродаж України... Тому наша команда заявляє про перехід в опозицію", - сказала Тимошенко.

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"Ми не можемо як команда спостерігати за цим, перебуваючи в невизначеному стані, тому ми вирішили, що нинішнє голосування за розпродаж сільськогосподарської землі України - це саме та червона лінія, яку переступили всупереч прагненням українського народу. Ця "червона лінія" названа не нами, не "Батьківщиною". За останніми опитуваннями компанії "Рейтинг" 75% українців, якби було оголошено референдум щодо бажання українців, продавати чи не продавати сільськогосподарську землю, то 75% українців були б проти", - заявила політик.

За її словами, "Батьківщина" також має намір звернутися до Конституційного суду, щоб отримати роз'яснення про статтю 13 Конституції.

"Ми хочемо, щоб Конституційний суд роз'яснив нам, чи може такий закон бути прийнятий без референдуму", - пояснила Тимошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159494
 
   
 Топ коментарі
 
Ну что, дотолерастили наконец? А раньше непонятно было, кто такой ЗЕлупа и тот кагал, который за ним стоит?
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Юля молодец, уже очевидно, что команду Зеленского ожидает быстрый и очень громкий конец. Пытаться что-то изменить в стране, имея в команде одних дебилов и дилетантов в условиях тотального саботажа непосаженой на нары соевой мрази на всех уровнях госуправления, просто невозможно.
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У меня есть три пая по 2 га и я не собираюсь их продавать, но я должен иметь право их продать в любое время,это мое личное право.
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Этот закон не вводит продажу ваших паев. Вашу землю потом продадут вместе с крепостными тем еврейским не-лохам.
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Вы читали этот закон? Вы ориентируетесь в земельнрыночных отношениях?
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Сообщи свой адрес, и к тебе придут! обменять твою землю на смартфон, или иномарку на импортных номерах. Фракція "Батьківщина" переходить в опозицію, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 896 6га- 3 смартфона!
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Це вам так здається Віталій, з нашими судами виявиться що ваші паї давно не ваші.
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Ну у нас в сёлах не так просто как с квартирами,наши селяне так просто её не отдадут а продать могут.
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Любимейшая позиция бабы Воны, это оппозиция: и как бы при власти с мандатом, и типа против власти.
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В продаже земли нет ничего плохого, но вместе с продажей нужно устанавливать довольно существенные налоги, чтоб этой землейсне спекулировали и она не пустовала зря (без дела и давала доходы от своего прямого назначения)!
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Это в Украине не пройдёт, существенные налоги Фракція "Батьківщина" переходить в опозицію, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7792 , только существенный откат и смехотворные налоги.
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давно пора!
нужно эту зеленую падаль гнать на ростов!
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туда очередь, сначала педро, потом жопоблок, потом бабка юлька это так, для почина..
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Мне больше всего смешно что зраднюки ну те что против продажи земли и просто порохоботы не имеют и клаптыка земли....спроси их почему против, вывернут мог на изнанку но внятно не ответят!
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як не мають ? Фракція "Батьківщина" переходить в опозицію, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5512

найбагатші на землю власне соратники Порошенко Бахматюк і Косюк...
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Это напоминает Комитеты бедноты-Комбеды,которые в 20-е 30-е годы верховодили на селе
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Гы-гы-гы.
Команды существовали 4 месяца в 1918 году.
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Баба Юля решила сварить новую Ширку ? Как назовем? Заодно проверь состояние инвалидной коляски,может опять пригодиться.Фракція "Батьківщина" переходить в опозицію, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2709
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Земельный махинатор Андрей Веревский: как стать латифундистом в стране где земля не товар
https://antikor.com.ua/articles/264505-zemeljnyj_mahinator_andrej_verevskij_kak_statj_latifundistom_v_strane_gde_zemlja_ne_tovar

Великий комбинатор

Если вернуться опять к истокам, то начал свою самостоятельную агродеятельность Андрей Веревский в 2000 году с попавшего в долговую яму завода «Соняшник». Банк «Аваль» потребовал срочного возврата задолженности 5 млн гривен. Бизнесмен предложил хозяевам предприятия свои услуги в погашении долга, но взамен потребовал 40% акций завода. Не чувствуя подвоха, те согласились. Потом выяснилось, что через подставных лиц Веревский уже имел 11% акций. Погасив долг перед «Аваль», он автоматически стал обладателем контрольного пакета акций компании. Обман вскоре вскрылся. Будь факт обладания частью активов заранее известным, владельцы никогда бы не стали связываться с коммерсантом и терять контроль над «Соняшником». Веревский обманул их еще раз. На словах согласившись вернуть часть акций, он одновременно заложил их в «Укрсоцбанк» по заниженной стоимости. Банкиры, заинтересованные в коммерчески выгодном приобретении, заблокировали передаваемый собственникам завода пакет. Незадачливые коммерсанты так никогда и не смогли ими распоряжаться по своему усмотрению
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/264505-zemeljnyj_mahinator_andrej_verevskij_kak_statj_latifundistom_v_strane_gde_zemlja_ne_tovar
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в итоге будут обедняться все проукраинские партии.против зелЕной падали.
зеЛю и беНю надо гнать на ростов.дело времени
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Новая Ширка: ЕсБЮТ, ЗаЖОП ЕсБЮТ,...
Вариантов много. А вообще-Де жавю какое тоФракція "Батьківщина" переходить в опозицію, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9820
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Вот так! Правильно мы сделали что не голосовали за Юльку и никогда не будем! Нафталином и на задворки истории.
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Бугага... Сидят возле параши и дрыгаются.
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Почему Минские откладывались? -Потому что закон о продаже земли не рассматривался!
Теперь всё порешается. Сколько нужно вернуть Украине гривневой массы, за землю Донбаса?
И заключить от нескольких лиц право на территорию кусками по 210тысяч га. Там уже давно рубль в ходу, гривня в мешках плесневеет. Так закончат конфликт путём уплаты за территорию.
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Есть шанс очередную ширку слепить)) Она это любит. А потом на вторую отсидку.)
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Юлия ВОЛОДИМИРОВНА - скатертью дорога .У нее рейтинг упал ниже плинтуса 5% ,а как его еще поднять если не кричать КАРАУЛ ГРАБЯТ ,авось опять на волну и в дамки...Но дураков уже НЕМА
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