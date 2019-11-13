 Фракція "Батьківщина" переходить в опозицію, - Тимошенко

"Наша команда заявляє про перехід партії "Батьківщина" в опозицію до політики знищення України, в опозицію до політики продовження епохи бідності", - сказала Тимошенко на брифінгу в середу в Києві, передає Цензор.НЕТ.
Вона підкреслила, що "Батьківщина" не підтримує розпродаж землі, приватизацію стратегічних об'єктів і залишається на боці народу".
"Наша команда з першого дня приходу нового президента до влади прийняла рішення підтримати президента, не переходити в опозицію... Але сьогодні президент України Володимир Зеленський перейшов усі червоні лінії. За його дорученням, вказівкою сьогодні проголосовано в першому читанні закон про розпродаж сільськогосподарської землі, про розпродаж України... Тому наша команда заявляє про перехід в опозицію", - сказала Тимошенко.
"Ми не можемо як команда спостерігати за цим, перебуваючи в невизначеному стані, тому ми вирішили, що нинішнє голосування за розпродаж сільськогосподарської землі України - це саме та червона лінія, яку переступили всупереч прагненням українського народу. Ця "червона лінія" названа не нами, не "Батьківщиною". За останніми опитуваннями компанії "Рейтинг" 75% українців, якби було оголошено референдум щодо бажання українців, продавати чи не продавати сільськогосподарську землю, то 75% українців були б проти", - заявила політик.
За її словами, "Батьківщина" також має намір звернутися до Конституційного суду, щоб отримати роз'яснення про статтю 13 Конституції.
"Ми хочемо, щоб Конституційний суд роз'яснив нам, чи може такий закон бути прийнятий без референдуму", - пояснила Тимошенко.
нужно эту зеленую падаль гнать на ростов!
найбагатші на землю власне соратники Порошенко Бахматюк і Косюк...
Команды существовали 4 месяца в 1918 году.
https://antikor.com.ua/articles/264505-zemeljnyj_mahinator_andrej_verevskij_kak_statj_latifundistom_v_strane_gde_zemlja_ne_tovar
Великий комбинатор
Если вернуться опять к истокам, то начал свою самостоятельную агродеятельность Андрей Веревский в 2000 году с попавшего в долговую яму завода «Соняшник». Банк «Аваль» потребовал срочного возврата задолженности 5 млн гривен. Бизнесмен предложил хозяевам предприятия свои услуги в погашении долга, но взамен потребовал 40% акций завода. Не чувствуя подвоха, те согласились. Потом выяснилось, что через подставных лиц Веревский уже имел 11% акций. Погасив долг перед «Аваль», он автоматически стал обладателем контрольного пакета акций компании. Обман вскоре вскрылся. Будь факт обладания частью активов заранее известным, владельцы никогда бы не стали связываться с коммерсантом и терять контроль над «Соняшником». Веревский обманул их еще раз. На словах согласившись вернуть часть акций, он одновременно заложил их в «Укрсоцбанк» по заниженной стоимости. Банкиры, заинтересованные в коммерчески выгодном приобретении, заблокировали передаваемый собственникам завода пакет. Незадачливые коммерсанты так никогда и не смогли ими распоряжаться по своему усмотрению
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/264505-zemeljnyj_mahinator_andrej_verevskij_kak_statj_latifundistom_v_strane_gde_zemlja_ne_tovar
зеЛю и беНю надо гнать на ростов.дело времени
Вариантов много. А вообще-Де жавю какое то
Теперь всё порешается. Сколько нужно вернуть Украине гривневой массы, за землю Донбаса?
И заключить от нескольких лиц право на территорию кусками по 210тысяч га. Там уже давно рубль в ходу, гривня в мешках плесневеет. Так закончат конфликт путём уплаты за территорию.