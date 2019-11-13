 Фракція "Батьківщина" переходить в опозицію, - Тимошенко

"Наша команда заявляє про перехід партії "Батьківщина" в опозицію до політики знищення України, в опозицію до політики продовження епохи бідності", - сказала Тимошенко на брифінгу в середу в Києві, передає Цензор.НЕТ.

Вона підкреслила, що "Батьківщина" не підтримує розпродаж землі, приватизацію стратегічних об'єктів і залишається на боці народу".

"Наша команда з першого дня приходу нового президента до влади прийняла рішення підтримати президента, не переходити в опозицію... Але сьогодні президент України Володимир Зеленський перейшов усі червоні лінії. За його дорученням, вказівкою сьогодні проголосовано в першому читанні закон про розпродаж сільськогосподарської землі, про розпродаж України... Тому наша команда заявляє про перехід в опозицію", - сказала Тимошенко.

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"Ми не можемо як команда спостерігати за цим, перебуваючи в невизначеному стані, тому ми вирішили, що нинішнє голосування за розпродаж сільськогосподарської землі України - це саме та червона лінія, яку переступили всупереч прагненням українського народу. Ця "червона лінія" названа не нами, не "Батьківщиною". За останніми опитуваннями компанії "Рейтинг" 75% українців, якби було оголошено референдум щодо бажання українців, продавати чи не продавати сільськогосподарську землю, то 75% українців були б проти", - заявила політик.

За її словами, "Батьківщина" також має намір звернутися до Конституційного суду, щоб отримати роз'яснення про статтю 13 Конституції.

"Ми хочемо, щоб Конституційний суд роз'яснив нам, чи може такий закон бути прийнятий без референдуму", - пояснила Тимошенко.