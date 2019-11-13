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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Порошенко (9887) санкції (2419) Брок Елмар (19) Європейська Солідарність (153)

 Порошенко зустрівся зі спецрадником президента Єврокомісії Броком: "Підтверджено, що санкції проти Росії мають зберігатися до виконання Мінська". ФОТО

Лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий Президент України Петро Порошенко зустрівся зі Спеціальним радником Президента Європейської Комісії Елмаром Броком.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

Порошенко зустрівся зі спецрадником президента Єврокомісії Броком: Підтверджено, що санкції проти Росії мають зберігатися до виконання Мінська 01

"Були обговорені виклики, які стоять перед Україною на нинішньому етапі, передусім у контексті протидії триваючій російській гібридній агресії.

Сторони привітали вагому перемогу України над Росією у Міжнародному суді ООН щодо визнання юрисдикції суду в справі про порушення Росією конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та заборону всіх форм расової дискримінації. Це чергове свідчення, що РФ є агресором і несе відповідальність за скоєні злочини.

Підтверджено, що санкції ЄС мають залишатися до повного виконання Росією Мінських домовленостей та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України", - говориться в повідомленні.

Порошенко зустрівся зі спецрадником президента Єврокомісії Броком: Підтверджено, що санкції проти Росії мають зберігатися до виконання Мінська 02

Окрему увагу надано питанню протидії завершенню будівництва "Північного потоку 2" як загрози для енергетичної безпеки як України, так і ЄС.

Висловлено серйозну стурбованість у зв’язку з останніми проявами тиску на свободу слова та засобів масової інформації в Україні.

Читайте також: ЄС не зніме санкції з РФ до повного виконання Мінських домовленостей, - радник президента ЄК з питань України Брок

Скоординовано шляхи зміцнення відносин партнерства між партією "Європейська Солідарність" та політичною родиною Європейської народної партії, зокрема напередодні Конгресу ЄНП у Загребі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159487
 
   
 Топ коментарі
 
Сразу набежала ботоферма зеленой плесени им. Моники Янелох. И с двух рук начали в Пороха дерьмом кидаться))
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Наверняка обнял того насильно. А что тому остается ,как не обнять в ответ )) Пиарщик сраный. - Дедушка ! Ты уже никто ! ))
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пока наше дурко жалуется на усталость и жрет печеньки из чужих тарелочек, озабоченные нардепы шлюх вызывают, кто-то мудя чешет в зале, ой да много чего важного, блин, происходит, кто-то реально работает. Зебилье, это Порох. Порошенко встретился со спецсоветником президента Еврокомиссии Броком: "Подтверждено, что санкции против России должны сохраняться до выполнения Минска" - Цензор.НЕТ 9136
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Наверняка обнял того насильно. А что тому остается ,как не обнять в ответ )) Пиарщик сраный. - Дедушка ! Ты уже никто ! ))
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бизнес переписывается на сына
кум убежал учить английский
жена кума неожиданно приболела и,судя по всему, доже уедет учить английский
советник бирюков, рассказывавший о пользе коррупции,исчез с горизонта свинарчук,пашинский и д..д... не помню как его под следствием
он не никто, он глава ОПГ
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забыл упомянуть дарование юное Вовка и лучшего банкира галактики. как партизаны горемычные, скрывающиеся за кордоном
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Опять всплыло. Сколько цензор берет чтоб оно пиарилось ?
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джинса, сэр!
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пЭтя !!! не до выполнения Минска , а до деоккупации Крыма - санкции давали именно за Крым Порошенко встретился со спецсоветником президента Еврокомиссии Броком: "Подтверждено, что санкции против России должны сохраняться до выполнения Минска" - Цензор.НЕТ 1249
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За Крым санкции чисто косметические...
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еще не было Донбасса а санкции за Крым уже были!!!
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ещё раз:
До Донбасса, чисто за Крым, санкции были чисто косметические.
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Вот именно что за Донбасс санкции чисто косметические - подсунули нам Минск и петляйте..
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пока наше дурко жалуется на усталость и жрет печеньки из чужих тарелочек, озабоченные нардепы шлюх вызывают, кто-то мудя чешет в зале, ой да много чего важного, блин, происходит, кто-то реально работает. Зебилье, это Порох. Порошенко встретился со спецсоветником президента Еврокомиссии Броком: "Подтверждено, что санкции против России должны сохраняться до выполнения Минска" - Цензор.НЕТ 9136
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оно никаким заработком не брезгует, всеяден как свинья
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Зачем отдавать Дебальцево, если шмаркля этот вопрос и не поднимает?
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Шмаркля - это не президент, оно никто, куколка Коломойского, который сегодня заявил, что хочет Украину затянуть в мокшанский мир. А я о еврогейцах, которые от Украины настойчиво, истерически требуют уступок дамбаским тварям, а от тварей не хотят ничего, хотят чтобы мы им пенсии уплачивали.
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Сразу набежала ботоферма зеленой плесени им. Моники Янелох. И с двух рук начали в Пороха дерьмом кидаться))
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"Подтверждено, что санкции ЕС должны оставаться до полного выполнения Россией Минских договоренностей" - ти ба, перед Броком воно не ганяло зраду, що мінські договорняки - то зрада, і не стверджувало, що їх винайшов Зеля, і треба терміново від них відмовитися. Істерика від Пеці та його ботви - лише для внутрішнього споживача.
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Коломойский призвал разместить российские танки в Украине: "НАТО будет мочиться в штаны"
13 ноября 2019
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что Украина может вернуться к плотному сотрудничеству с Россией и разместить российские танки на своей западной границе около Кракова и Варшавы.
www.dialog.ua/ukraine/194531_1573646673
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Кому шо, а пэцэботу чергову "утку" треба запостить)))
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Исчо хорошо "Искандеры" в Карпатах поставить.Пусть Эвропа озаботится
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Беня сказал , а "пэцэбот" виноват. Оригинально
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Когда Игорь Коломойский в интервью New York Times заявляет, что «российские танки будут стоять у Кракова и Варшавы» и поэтому «НАТО испачкает себе штаны и купит памперсы», он же не об Альянсе говорит.
Это предложение в Москве создать новый Варшавский Договор на украинской земле. Такой себе «отсель грозит мы будем шведам». Даже прайс озвучено. 100 млрд и антиамериканский пир на двоих будет к вашим услугам.
. replyua.net/news/177847-televeduschaya-kolomoyskiy-predlozhil-moskve-sozdat-novyy-varshavskiy-dogovor-na-ukrainskoy-zemle.html
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