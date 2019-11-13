 Порошенко зустрівся зі спецрадником президента Єврокомісії Броком: "Підтверджено, що санкції проти Росії мають зберігатися до виконання Мінська". ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".
"Були обговорені виклики, які стоять перед Україною на нинішньому етапі, передусім у контексті протидії триваючій російській гібридній агресії.
Сторони привітали вагому перемогу України над Росією у Міжнародному суді ООН щодо визнання юрисдикції суду в справі про порушення Росією конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та заборону всіх форм расової дискримінації. Це чергове свідчення, що РФ є агресором і несе відповідальність за скоєні злочини.
Підтверджено, що санкції ЄС мають залишатися до повного виконання Росією Мінських домовленостей та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України", - говориться в повідомленні.
Окрему увагу надано питанню протидії завершенню будівництва "Північного потоку 2" як загрози для енергетичної безпеки як України, так і ЄС.
Висловлено серйозну стурбованість у зв’язку з останніми проявами тиску на свободу слова та засобів масової інформації в Україні.
Скоординовано шляхи зміцнення відносин партнерства між партією "Європейська Солідарність" та політичною родиною Європейської народної партії, зокрема напередодні Конгресу ЄНП у Загребі.
кум убежал учить английский
жена кума неожиданно приболела и,судя по всему, доже уедет учить английский
советник бирюков, рассказывавший о пользе коррупции,исчез с горизонта свинарчук,пашинский и д..д... не помню как его под следствием
он не никто, он глава ОПГ
До Донбасса, чисто за Крым, санкции были чисто косметические.
https://youtu.be/sbdxSGMwK_M
13 ноября 2019
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что Украина может вернуться к плотному сотрудничеству с Россией и разместить российские танки на своей западной границе около Кракова и Варшавы.
www.dialog.ua/ukraine/194531_1573646673
Это предложение в Москве создать новый Варшавский Договор на украинской земле. Такой себе «отсель грозит мы будем шведам». Даже прайс озвучено. 100 млрд и антиамериканский пир на двоих будет к вашим услугам.
. replyua.net/news/177847-televeduschaya-kolomoyskiy-predlozhil-moskve-sozdat-novyy-varshavskiy-dogovor-na-ukrainskoy-zemle.html