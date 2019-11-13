 Порошенко зустрівся зі спецрадником президента Єврокомісії Броком: "Підтверджено, що санкції проти Росії мають зберігатися до виконання Мінська". ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

"Були обговорені виклики, які стоять перед Україною на нинішньому етапі, передусім у контексті протидії триваючій російській гібридній агресії.

Сторони привітали вагому перемогу України над Росією у Міжнародному суді ООН щодо визнання юрисдикції суду в справі про порушення Росією конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та заборону всіх форм расової дискримінації. Це чергове свідчення, що РФ є агресором і несе відповідальність за скоєні злочини.

Підтверджено, що санкції ЄС мають залишатися до повного виконання Росією Мінських домовленостей та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України", - говориться в повідомленні.

Окрему увагу надано питанню протидії завершенню будівництва "Північного потоку 2" як загрози для енергетичної безпеки як України, так і ЄС.

Висловлено серйозну стурбованість у зв’язку з останніми проявами тиску на свободу слова та засобів масової інформації в Україні.

Читайте також: ЄС не зніме санкції з РФ до повного виконання Мінських домовленостей, - радник президента ЄК з питань України Брок

Скоординовано шляхи зміцнення відносин партнерства між партією "Європейська Солідарність" та політичною родиною Європейської народної партії, зокрема напередодні Конгресу ЄНП у Загребі.