 Був "тихий саботаж" моїх рішень у СБУ, накази виконувалися, але повільно, - Баканов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "Главкому".
"Система не сприйняла мене дружно. Звичайно був спротив, саботаж. Але я ставлюся до цього спокійно, тому що будь-який новий керівник на будь-якому підприємстві стикається з тими самими проблемами, з якими зіткнувся я", - заявив він.
Баканов пояснив, що саботаж був "тихим", тому що співробітники СБУ не можуть відкрито порушувати накази командира.
"Мої рішення виконуються, але повільно. Служба безпеки України є військовою структурою, тут нема ніяких дискусій, люди звикли виконувати накази. Разом з тим, звісно, накази можна виконувати негайно, а можна - з плином часу. У перші тижні накази виконувалися "трішечки згодом", - зазначив він.
ну да профи конечно
Там ФБРовцы по нему уже истосковались.
Да и Лазаренке одному скучно, не с кем поперестукиваться.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/money/eks-premer-lazarenko-zhivet-v-kalifornii-v-dome-za-18-mln-i-dobivaetsya-ubezhishcha-v-ssha-140121.html
им бы далее бизнес кошмарить и рашке все сливать
...Дайте 5-10 років і кров забудуть. Росія все одно сильніша, відносини потрібно покращувати, - Коломойський...
...Росія радо прийме нас у новий Варшавський договір. Ми візьмемо 100 млрд доларів у росіян, - Коломойський...
Зебіл може лише срати на Україну. Беня нині (коли йому ще нічого не обломилось) - також.
Есть понятие исполнительская дисциплина, контроль (просто контроль своих указаний в рабочей тетради, доп. -секретерь, календарь). Кстати - это наука, данное чмо могло бы курсы пройти в акаМеДии на Краснозвездном).
Далее, оперативная работа - не языком ..... маланить и по кабакам вештаться (причем, выезд за границу секретоносителя, ой как сложен)).
and sorry not much time to write - taking care of business first )))
Бакланов такой молодой (каких-то 45 годков), а уже лейтенант (Коломбо нервно курит в сторонке). К тому же ещё и в армии не служил. Ну соткудова дурню знать, шо на то шоб ему-лейтенанту начали подчиняться генералы, им надо адаптироваться - их ступор должен отпустить. Генералу надо перебороть укоренившийся в нём безусловный рефлекс - называть лейтенанта долбодятлом только за то, шо он ему-генералу посмел на глаза показаться, хуже того - посмел голосок подать.