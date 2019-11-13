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 Політика України
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Все про:СБУ (4887) Баканов Іван (74)

 Був "тихий саботаж" моїх рішень у СБУ, накази виконувалися, але повільно, - Баканов

Глава Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що перші тижні після його призначення на посаду відчув спротив системи у відомстві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "Главкому".

"Система не сприйняла мене дружно. Звичайно був спротив, саботаж. Але я ставлюся до цього спокійно, тому що будь-який новий керівник на будь-якому підприємстві стикається з тими самими проблемами, з якими зіткнувся я", - заявив він.

Баканов пояснив, що саботаж був "тихим", тому що співробітники СБУ не можуть відкрито порушувати накази командира.

"Мої рішення виконуються, але повільно. Служба безпеки України є військовою структурою, тут нема ніяких дискусій, люди звикли виконувати накази. Разом з тим, звісно, накази можна виконувати негайно, а можна - з плином часу. У перші тижні накази виконувалися "трішечки згодом", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У Бухарєва з Бакановим постійно були сутички", - Арахамія

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159485
 
 
 Топ коментарі
 
Иди чертей ловить....приказчик хренов...
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ПНХ, козел зелёный, баклан.
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СБУшники они разные . есть такие которые и в АТО бывали и на ту сторону за разными Цемахами ходили . а тут приходит какой то левый Бакланов и начинает командовать . понятно ни кто сразу не кинулся приказы выполнять Був "тихий саботаж" моїх рішень у СБУ, накази виконувалися, але повільно, - Баканов - Цензор.НЕТ 8895
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Иди чертей ловить....приказчик хренов...
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Не спеши выполнять приказ сразу, потому что сразу может поступить команда отбой (с).
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СБУ, даю приказ - реформируйся, раз-два! Почему не реформируешься? Это саботаж!
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С таким иплом ни то что твои приказы исполнять не будут а скажи спасибо что по нему тебе не настучали Був "тихий саботаж" моїх рішень у СБУ, накази виконувалися, але повільно, - Баканов - Цензор.НЕТ 2869
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СБУшники они разные . есть такие которые и в АТО бывали и на ту сторону за разными Цемахами ходили . а тут приходит какой то левый Бакланов и начинает командовать . понятно ни кто сразу не кинулся приказы выполнять Був "тихий саботаж" моїх рішень у СБУ, накази виконувалися, але повільно, - Баканов - Цензор.НЕТ 8895
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Петики, скоро вами СБУ займётся. А если докажут, что деньги для вас - от х.йла?
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Большинство петиков тупые. Таким платить могут только из рашки.
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це все, що ти змогло, а по суті нічогоне можеш заперечити?
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Серед зебілів є хтось з IQ вище ніж в хробака? Скоро, скоро, вже півроку скоро.
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так серед 73/43%зебілів - і ви, вонойчики+грицики! Да, ви всі - хробаки.
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зебобик, бери сразу выше - твой хозяин Беня тебя в московитское болото хочет затянуть, так шо не СБУ, а фсб.
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"Петики" не продают Украину в отличие от всяких зелемойских .
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Толик, безсмертных не бывает. Особенно если вы из Параши.
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Ой, ну да... підтримую. Ганяти його не переганяти...
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Ты и на лейтенанта заработал по блату. Так что не скули.
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Натуральный неадекват. В СБУ какие-никакие, но работают всю жизнь профессионалы, а ты кто? Как еще по-другому тебя должны воспринимать в СБУ, шоумен?
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а ну да профи - сначала на кгб счас на фсб пашут ))
ну да профи конечно
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А шоумен в СБУ - типа один Дартаньян в белом. Самому не смешно?
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ну не в соевом гавнорошене - и то спасибо ))
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а де твій наказ арештувати крадія коломойського, що роками обкрадав державу? Де твій наказ на арешт цього самого бородатої бабушки, коли він закликає зрадити Україну та здатися рософашистам за 100 млрд. баксів? де твій наказ на арешт цієї жидівської(не юдейської) морди за те, що йоому повертають продажні суди вкрадені в українського народа активи???? відмазують від сплати його мільярдних боргів перед державою???? ЧМО ти зєлєбєніне!!! Де накази на арешти українофобів та зрадників, що вповернулися в державу і вільно собі жирують в Україні, паскудять та закликають до здачі держави х*йлу, строчать доноси на активістів! патріотів! військових, що проливали кров за Україну????
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" арештувати крадія коломойського," и ближайшим рейсом отправить в США.
Там ФБРовцы по нему уже истосковались.
Да и Лазаренке одному скучно, не с кем поперестукиваться.
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вже відсидів Лазаренко...свій строк.Далі цитата:"Экс-премьер-министр Украины Павел Лазаренко, отсидевший девять лет в тюрьме США за отмывание денег и вымогательство, не имеет дохода и живет на зарплату своей жены, которая в 2004 была его переводчиком на суде, сообщает New York Times.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/money/eks-premer-lazarenko-zhivet-v-kalifornii-v-dome-za-18-mln-i-dobivaetsya-ubezhishcha-v-ssha-140121.html
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Этому поцу не стит вообще напрягать то, чего у него в принципе нет, а именно мозг. После высказываний его патрона, - бородатой бабушки из Швейцарии (или Израиля?), более ищвестного, как некоего КАЛРбени, йолка для них неизбежна. Впрочем Ростов не резиновый, народ у нас уже натренированный, да и Штат Делавер зовет.
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О! Зэбик баканов-ловитель чертей , очки надел! Под интеллигэнта косит... Був "тихий саботаж" моїх рішень у СБУ, накази виконувалися, але повільно, - Баканов - Цензор.НЕТ 1304 А щаз как шляпу наденет! Був "тихий саботаж" моїх рішень у СБУ, накази виконувалися, але повільно, - Баканов - Цензор.НЕТ 2223
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засилье порохнявых грицаков с трудом поддается
им бы далее бизнес кошмарить и рашке все сливать Був "тихий саботаж" моїх рішень у СБУ, накази виконувалися, але повільно, - Баканов - Цензор.НЕТ 7211 Був "тихий саботаж" моїх рішень у СБУ, накази виконувалися, але повільно, - Баканов - Цензор.НЕТ 7211
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Да знаем, знаем, что ваш Шеф пейсатый сказал...
...Дайте 5-10 років і кров забудуть. Росія все одно сильніша, відносини потрібно покращувати, - Коломойський...

...Росія радо прийме нас у новий Варшавський договір. Ми візьмемо 100 млрд доларів у росіян, - Коломойський...
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нє.
Зебіл може лише срати на Україну. Беня нині (коли йому ще нічого не обломилось) - також.
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главное что вам сказал ваш пейсатый бох-порохобох - скидавайтесь холопы на новую виллу? ))
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Почему Портнов на воле и Мертвечук,Луценко сабботировал так почему вы делаете тоже самое кто вам не дает ваша власть ведь?,почему Фединой открыто производство а Зеленскому который расстреливал раду ничего и Портнову за угрозы што патриоты будут исчезать не открыто
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Если он навалял Богдану, то я ему лайк поставлю. Все остальное меня не волнует.
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мало наваляти. Хоча би - посадити. А там - буде кому наваляти.
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Таких как он не садят. Кто то из прошлых политиков вообще сидит?
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Пішов ти нафуй, літьоха. Разом зі своїм пріпіздєнтом. Лякати воно буде.
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по Дерибасовской нужно прогуливаться постепенно, а не в зетурборежиме.
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Привет Пятнадцатый.
Есть понятие исполнительская дисциплина, контроль (просто контроль своих указаний в рабочей тетради, доп. -секретерь, календарь). Кстати - это наука, данное чмо могло бы курсы пройти в акаМеДии на Краснозвездном).
Далее, оперативная работа - не языком ..... маланить и по кабакам вештаться (причем, выезд за границу секретоносителя, ой как сложен)). Був "тихий саботаж" моїх рішень у СБУ, накази виконувалися, але повільно, - Баканов - Цензор.НЕТ 5826
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привет, фатномыч

and sorry not much time to write - taking care of business first )))
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Баканов - это черт. Полный НУЛЬ в вопросах контрразведки и безопасности - поэтому его никто из оперативников не воспринимает всерьез. К тому же он ватник.
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"Не вмієш срати - не мучай сраку"©
Бакланов такой молодой (каких-то 45 годков), а уже лейтенант (Коломбо нервно курит в сторонке). К тому же ещё и в армии не служил. Ну соткудова дурню знать, шо на то шоб ему-лейтенанту начали подчиняться генералы, им надо адаптироваться - их ступор должен отпустить. Генералу надо перебороть укоренившийся в нём безусловный рефлекс - называть лейтенанта долбодятлом только за то, шо он ему-генералу посмел на глаза показаться, хуже того - посмел голосок подать.
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Как говорит старая армейская мудрость, - Не спеши выполнять приказ, Он может быть отменен! Був "тихий саботаж" моїх рішень у СБУ, накази виконувалися, але повільно, - Баканов - Цензор.НЕТ 2468 Був "тихий саботаж" моїх рішень у СБУ, накази виконувалися, але повільно, - Баканов - Цензор.НЕТ 2468 Був "тихий саботаж" моїх рішень у СБУ, накази виконувалися, але повільно, - Баканов - Цензор.НЕТ 2468
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