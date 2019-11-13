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 Політика України
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Все про:військовополонені (343) допомога (922) політв'язні (1076) полонені (577) Офіс Президента (151) Свиридова Дарія (1)

 Держдопомога в'язням Кремля регулюватиметься окремим законом, - заступниця постпреда президента в АРК Свиридова

Законопроєкт про державну допомогу військовополоненим, політв'язням та іншим утримуваним у Російській Федерації та ОРДЛО громадянам України вже розроблено.

Про це повідомила перша заступниця постійного представника президента України в АР Крим Дарія Свиридова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Представництво президента в АРК спільно з правозахисними організаціями та Міністерством ветеранів розробили проєкт закону про захист і державну допомогу осіб, позбавлених волі в межах збройного конфлікту Росії з Україною.

"Ми працюємо над тим, щоб найближчим часом він був зареєстрований у ВР", - зазначила Свиридова.

Законопроєктом передбачено державну допомогу політв'язням і військовополоненим, а також полоненим на сході України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підготовлено проєкт моделі перехідного правосуддя для реінтеграції окупованих територій, - заступниця представника Президента в АР Крим Свиридова

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей з Путіним".

Всім звільненим24 українським морякам, які утримувалися в Російській Федерації, куплено квартири, і вони будуть проживати в одному будинку, решта з числа 35 також отримають житло.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159479
 
 
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Экстренность и напорисность продажи земель говорит о боязне коломойского потерять десятки миллиардов долга зеленского на выборы на фоне падения рейтинга зеленского. Если не проскочит, то чем дальше, тем сложнее будет распродать украину.слуги сатанинского черта зе начнут раздупляться от мира неведения и слепоты. Выбора 2 или продать мир путину или распродать земли или и то и другое. Весь этот констутиционный криминал должен быть зачищен и уничтожен. "реформа"=воровство высшего порядка отменен, все виновные и прихватизаторы и покупатели уничтожены.
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Щоб там не було, але зебілам мало грошей для себе. Їм на всіх інших плювати.
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А как вам это от Слуг урода - Законопроект от Зеленского: отмена помощи при рождении ребенка

На сайте Кабмина опубликован проект закона команды В.Зеленского, который предусматривает выплату социальной помощи при рождении ребенка не всем семьям, а лишь гражданам с низким уровнем дохода.
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