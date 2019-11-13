 Іноземці не зможуть купувати землю, доки Рада не ухвалить закон про референдум, - Сольський

Про це Сольський заявив у кулуарах парламенту, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Поки не буде цього закону про референдум, поки він не буде прийнятий у парламенті, поки він не буде проголосований, іноземці не зможуть бути учасниками підприємств, тим більше безпосередньо (купувати. - Ред.)", - сказав Сольський.
Він зазначив, що це також стосуватиметься іноземців, які зараз орендують землю.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про ринок землі в Україні.
в Законі про землю ( та Конституції) мають бути прописані юридично вивірені положення , а саме -
А) "! ... іноземні юридичні та фізичні особи не мають права купувати, землю с/г призначення та набувати її у власність будь-яким іншим способами ....
Б) "Земля с/г призначення не може бути об'єктом застави, чи спадку для іноземних фізичних та юридичних осіб"
В) "всі акти, укладені всупереч пп А і Б, вважаються не чинними з моменту їх укладення..."
Г) "іноземні юридичні та фізичні особи мають право користуватися землею с/г призначення лише за правом її оренди, терміном не більшим 40 років - за кожною окремою угодою,.."
Приходит мужик к венерологу:
- Доктор, я тут с одной шлюхой без презерватива сексом потрахался, и что-то у меня йух посинел...
- Показывайте йух.
Мужик достаёт, врач только увидел - и сразу:
- Ё-ё-ёпрст... М-да. Бывает... У меня две новости - хорошая и плохая.
- Давайте плохую сначала, чего уж...
- В общем, у вас развился некроз, так что йух придётся отпилить.
Мужик в полуобморочном состоянии:
- А... а... а какая же... хорошая?...
- Есть и хорошая! У меня сегодня день рождения!
венеролог говорить, що є гарна новина і йух не треба відпилювати.
Питає пацієнт: а що робити?
Венеролог: випийте таблетку і стрибайте, а потім він сам відпаде
Наприклад, пласкуватий анекдот:
Открьівает мужик холодильник, а там холодец трясется.
Мужик ему:
- Не бойся. Я за сьіром.
...цей анекдот був доповнений шедевральною фразою, що надала йому сюрреалістичної досконалості:
И тогда затрясся сьір.
То, что не за Порошенко, я понял.
Остаются три варианта:
- за Зеленского
-за Пушилина
-за *****
П.С. Перед тем как гавкать и садиться задницей в лужу со своими высерами, прочитай при ком и когда отменили Закон Украины "О референдуме"
а умные не продали свои права.
а самые умные ещё и прикупили права дебилов
Это не то же самое, что честный или порядочный.
У нас у власти не умные, иначе бы не сдавали себя, у нас у власти бандиты. Они не создавали бизнес умом.
Точно так же как не создавали капиталы те кто грабил в революцию 17го.
Умный и грабитель - разные вещи. А при БЕЗЗАКОНИИ прав тот кто сильнее.
Это не больно.
В данном случае, это история про дурака бандита, который во время рекета отжал много чего на этом и купил права.
я привык пользоваться академическими значениями слов.
Открой словарь - это не больно.
Умные всегда страдают из-за того, что дебилов больше.
Вот и сейчас дебилы выбрали клоуна, а умным тоже придётся страдать.
законы устанавливают люди, делегируя свои полномочия депутатам.
каким депутатам люди делегировали полномочия, такие законы и получили.
насильно никто ни за кого голосовать не заставлял.
Но депутатов скупили бандиты.
В ЕС должны а тут нет.)))
Ага. И остались даже без тех жалких копеек. Потмоу как после приобретения контрольного пакета акций и докапитализации предприятия за счет самого же предприятия и эмиссии акций результирующие акции данного индивида просели в разы и стали вообще никому не интересны. Все дивиденты сразу же отправляются большинством голосов акционеров (а у кого контрольный пакет? ) на инвестирование предприятия, реальные прибыли никто никогда не показывает. Вот такая картинка по акциям у нас. Интерес имеет только контрольный пакет. После его получения акции, полученные за ваучер просто обесцениваются. Вспомните в какой стране живете. Не, ну можно себя тешить мыслью что когда нибудь возможно лет через 100-200 цена на эти акции возрастет. Дурак думкою багатіє.
с какого будуна какое-то чувырло будет границы моей частной собственности откатывать ?
А во вторых с такого, в ЕС ограничения на Макс владения, чтобы одно рыло не скупили все. Можно и нужно сделать ограничения, которое не затронет обычных селян. И это не 200000 гектаров.
И с такого, что это гос безопасность существование страны и людей, в ЕС это понимают и к о попало не может владеть землёй в неограниченном количестве и делать с ней все что угодно.
Марс мы не осваиваем земля принадлежит всем. Особенно сейчас ребята на востоке перестанут защищать землю и тогда увидим кому достанется "ваша" земля, поскольку если вы сдаете их, то им не за что воевать. Умирают за землю
Ещё раз причем здесь, я чётко написала почему должны быть ограничения и почему нельзя вводить рынок. Хотя похоже вы ботяра очередной, таким хоть плюй в глаза, они продадут всех и душу.
2) Зачем олигархам земля ???? Яблоки что-ли выращивать ??? Да она им не нужна.
Понимаю ещё предприятия или заводы.
Что-то построить эти питары не могут. Даже телефон спаять с чужих запчастей не способны. Только грабить.Вырезать это все дерьмо начиная со слуг дурака до самого главного бенефициара.
Весь вопрос в одни руки в 200000 гектаров имеют право? Где в ЕС есть такое, твари продажный, а рейдерство а суды!!!
Главные претензии к этому закону не только иностранцы, УКРАИНЦЫ ПРОТИВ ПРОДАЖИ.
Думаю, что это уже наверное действует, неофициально, но нам об этом замалчивают, пока не организуют распродажу суверенитета.
по мне просто зелина россссса закипела ))))
натхнення з яким слуги народу борються за право українців позбутися своєї землі дійсно вражає.
потураєв взагалі монстр, його манера виступати викликає асоціації з гітлером.
путя прокредитует )))) вы за это голосовали, зебильчики
))))))))))))))
...
Это только инструмент для манипуляций и перекладывания ответственности.
Гарантирую что при проведении например данного референдума там не будет прямого вопроса о продаже земли иностранцам. А будет шо нибудь на кшталт " Вы за то что бы украинская земля была самой высокоурожайной о дорогой в мире?" И догадайтесь какой будет ответ и какой вывод власть сделает из этого ответа.