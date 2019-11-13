 Підготовлено проєкт моделі перехідного правосуддя для реінтеграції окупованих територій, - заступниця представника Президента в АР Крим Свиридова

Про це повідомила перша заступниця постійного представника Президента України в АР Крим Дарія Свиридова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Під час брифінгу в Офісі Президента вона зазначила, що серед стратегічних завдань Представництва Президента України в АР Крим – розробка концепції національної моделі перехідного правосуддя як шляху подолання наслідків збройного конфлікту та переходу до миру.
За її словами, ці завдання Представництво виконує, зокрема, в рамках Комісії з питань правової реформи, що була створена при Президентові. Два представники Представництва є членами групи з реінтеграції тимчасово окупованих територій при цій Комісії.
"Сьогодні ми вже маємо напрацьовану концепцію – національну модель перехідного правосуддя, яка розроблена спільно з великою кількістю експертів, із залученням правозахисних та громадських організацій, які безпосередньо були ініціаторами такої роботи вже декілька років тому спільно з Офісом уповноваженого Верховної Ради з прав людини, а також іншими органами влади. Сьогодні така "дорожня карта", фактично драфт такої "дорожньої карти", вже розроблений, опрацьовується нами в рамках Комісії й найближчим часом буде презентований громадськості та експертній спільноті", – повідомила Свиридова.
Дурак и преступник конституции ЗЕ-ДУРАК от "земля и надра принадлежат народу", теперь останется колючка от земли народу. Дальше будут законы за "нарушение" режима колючки 300го капитализма, если будут нарушаться кредиторы увеличат наказание пока не подчинят полностью. Потому эту хунту нужно снести и завести простого менее приспособленца, не должному никому с олигархов.
Прокляните его так, чтобы дети сдохли на месте.Он даже мат запрещает, чтобы его дурачки дэтки не смотрели на это. А то что гнилая тварь вешает на всех колючку с разграблением на сотни миллиардов, то это хорошо.
Что за херню я только что прочитал?
Пример Приднестровья, Карабаха, Абхазия, Осетия и турецкий Кипр вам в пример!