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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:деокупація (335) Свиридова Дарія (1)

 Підготовлено проєкт моделі перехідного правосуддя для реінтеграції окупованих територій, - заступниця представника Президента в АР Крим Свиридова

Найближчим часом буде представлено проєкт концепції національної моделі перехідного правосуддя як "дорожньої карти" подолання наслідків конфлікту і збройної агресії проти України.

Про це повідомила перша заступниця постійного представника Президента України в АР Крим Дарія Свиридова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Під час брифінгу в Офісі Президента вона зазначила, що серед стратегічних завдань Представництва Президента України в АР Крим – розробка концепції національної моделі перехідного правосуддя як шляху подолання наслідків збройного конфлікту та переходу до миру.

За її словами, ці завдання Представництво виконує, зокрема, в рамках Комісії з питань правової реформи, що була створена при Президентові. Два представники Представництва є членами групи з реінтеграції тимчасово окупованих територій при цій Комісії.

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"Сьогодні ми вже маємо напрацьовану концепцію – національну модель перехідного правосуддя, яка розроблена спільно з великою кількістю експертів, із залученням правозахисних та громадських організацій, які безпосередньо були ініціаторами такої роботи вже декілька років тому спільно з Офісом уповноваженого Верховної Ради з прав людини, а також іншими органами влади. Сьогодні така "дорожня карта", фактично драфт такої "дорожньої карти", вже розроблений, опрацьовується нами в рамках Комісії й найближчим часом буде презентований громадськості та експертній спільноті", – повідомила Свиридова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159476
 
 
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преодоление последствий уже... а что агрессию уже преодолели
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все перед законами равны, но некоторые будут равнее.
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нам вже повідомили поци із зеленої команди - частина чиновників днири лишиться і при українській владі.
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Правосуддя є правосуддя, як закони можуть бути різними для різних регіонів?
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Покидать украину теперь будет еще спокойней и веселей. ДУРАК ЗЕЛЕНСКИЙ уменьшит вам угрызения совести. Будете покидать с мыслью да пропади эта страна сверху дурака и дураков пропадом. Страна превращается в страну как и он сам 73% народ дурака. Жиды распродали земли, теперь будет налогово-колючный гулаг от капиталистов 300%щиков.
Дурак и преступник конституции ЗЕ-ДУРАК от "земля и надра принадлежат народу", теперь останется колючка от земли народу. Дальше будут законы за "нарушение" режима колючки 300го капитализма, если будут нарушаться кредиторы увеличат наказание пока не подчинят полностью. Потому эту хунту нужно снести и завести простого менее приспособленца, не должному никому с олигархов.
Прокляните его так, чтобы дети сдохли на месте.Он даже мат запрещает, чтобы его дурачки дэтки не смотрели на это. А то что гнилая тварь вешает на всех колючку с разграблением на сотни миллиардов, то это хорошо.
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Абсурд продолжается, просирая территории строятся планы по их реинтегрированию. Остановить врага не могут, а мечтают опять о победной капитуляции.
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В ближайшее время будет представлен проект концепции национальной модели переходного правосудия как "дорожной карты" преодоления последствий конфликта и вооруженной агрессии против Украины.

Что за херню я только что прочитал?
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Переход от правосудия к правосудию через кривосудие?
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Разработайте модели..... в архив.... и в не оплачиваемый отпуск лет на 10-20.
Пример Приднестровья, Карабаха, Абхазия, Осетия и турецкий Кипр вам в пример!
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Для сєпарів перехідне правосуддя - це перехід з цього світу на той.
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