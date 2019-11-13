 Підготовлено проєкт моделі перехідного правосуддя для реінтеграції окупованих територій, - заступниця представника Президента в АР Крим Свиридова

Про це повідомила перша заступниця постійного представника Президента України в АР Крим Дарія Свиридова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Під час брифінгу в Офісі Президента вона зазначила, що серед стратегічних завдань Представництва Президента України в АР Крим – розробка концепції національної моделі перехідного правосуддя як шляху подолання наслідків збройного конфлікту та переходу до миру.

За її словами, ці завдання Представництво виконує, зокрема, в рамках Комісії з питань правової реформи, що була створена при Президентові. Два представники Представництва є членами групи з реінтеграції тимчасово окупованих територій при цій Комісії.

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"Сьогодні ми вже маємо напрацьовану концепцію – національну модель перехідного правосуддя, яка розроблена спільно з великою кількістю експертів, із залученням правозахисних та громадських організацій, які безпосередньо були ініціаторами такої роботи вже декілька років тому спільно з Офісом уповноваженого Верховної Ради з прав людини, а також іншими органами влади. Сьогодні така "дорожня карта", фактично драфт такої "дорожньої карти", вже розроблений, опрацьовується нами в рамках Комісії й найближчим часом буде презентований громадськості та експертній спільноті", – повідомила Свиридова.