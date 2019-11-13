 Комітет вже має понад 112 актуальних поправок до законопроєкту про ринок землі, - Сольський

Про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"У нас у комітеті є вже понад 112 поправок, більшість з яких є актуальними. Є ключові правки - це ті, які озвучував президент - що іноземці можуть (купувати землю. - Ред.) тільки після референдуму. Крім цих дуже багато цікавих поправок, які, я думаю, більшість комітету підтримає", - сказав він.

"Крім того, що ми даємо можливість фермерам викупити в постійне користування, буде обговорюватися можливість викупу ними з розстрочкою на 5 років за ціною НВО без аукціону земель, які у них у договорах оренди", - додав Сольський.

Він розповів, що також до другого читання планують розглянути низку поправок щодо контролю подвійного громадянства, контролю за концентрацією і питання обмежень у кількості гектарів землі в одних руках.

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Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про ринок землі в Україні.