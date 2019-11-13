EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  313  4
Матеріали за темою:
Все про:законопроект (851) поправки (27) ринок землі (19) Сольський Микола (4)

 Комітет вже має понад 112 актуальних поправок до законопроєкту про ринок землі, - Сольський

Голова аграрного комітету Верховної Ради Микола Сольський заявив, що комітет має вже понад 112 поправок до законопроєкту про відкриття ринку землі.

Про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"У нас у комітеті є вже понад 112 поправок, більшість з яких є актуальними. Є ключові правки - це ті, які озвучував президент - що іноземці можуть (купувати землю. - Ред.) тільки після референдуму. Крім цих дуже багато цікавих поправок, які, я думаю, більшість комітету підтримає", - сказав він.

"Крім того, що ми даємо можливість фермерам викупити в постійне користування, буде обговорюватися можливість викупу ними з розстрочкою на 5 років за ціною НВО без аукціону земель, які у них у договорах оренди", - додав Сольський.

Він розповів, що також до другого читання планують розглянути низку поправок щодо контролю подвійного громадянства, контролю за концентрацією і питання обмежень у кількості гектарів землі в одних руках.

Читайте також: До другого читання законопроєкту про землю потрібно додати поправку про референдум і збалансувати площу продажу землі в одні руки, - Арахамія

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про ринок землі в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159475
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Нужно засыпать комитет поправками по рынку земли чтобы они их 2-3 года только читали , хотя "зеленая нечесть" столько у власти не продержится... Комитет уже имеет более 112 актуальных поправок к законопроекту о рынке земли, - Сольский - Цензор.НЕТ 2989
 показати весь коментар
 
 
Идиоты, возьмите польский закон о земле- 4 страницы. ЧЕТЫРЕ!!!
 показати весь коментар
 
 
зомбоканалы и журнашлюхи за деньги коломойского променяли земли за зеленского,
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору