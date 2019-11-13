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 Політика України
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 Не існує такого документа, як "формула Штайнмаєра", - Турчинов

Екссекретар РНБО Олександр Турчинов повідомив, що не існує такого документа, як "формула Штайнмаєра".

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Це фейк, який Росія, починаючи з 2016 року, намагалася використовувати для просування своїх інтересів, зокрема, легалізації окупаційних адміністрацій на Донбасі.

Тобто ніколи не було офіційного документа, підписаного Штайнмаєром (колишнім главою МЗС Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. - Ред.), який можна було б підтягти під цю назву", - зазначив Турчинов.

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За його словами, до вересня 2019 року "жодні подібні ініціативи не опрацьовувалися і не підтримувалися українською стороною".

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159471
 
   
 Топ коментарі
 
Ща это чучело расскажет, шо формула таки СУЩЕСТВУЕТ!!!!!!
Не существует такого документа, как "формула Штайнмайера", - Турчинов - Цензор.НЕТ 5769
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Лишнехромосомный, хочешь унитаз приватизировать?

Не существует такого документа, как "формула Штайнмайера", - Турчинов - Цензор.НЕТ 1694
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най посцють і до діла. їм же не за те платять Не існує такого документа, як "формула Штайнмаєра", - Турчинов - Цензор.НЕТ 3610
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тупеньке ти, в самому скрині сказано що питання піднімалося, і жодних даних що україна на то згодна. назва статті не відповідає за зміст
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Во-вторых, президент Украины Петр Порошенко официально заявил, что критерии, по которым будут определять легитимность проведения выборов в отдельных районах Донбасса, предусматривает так называемая "формула Штайнмайера".

26 октября 2016, 08:00

https://www.segodnya.ua/politics/formula-shtaynmayera-s-tremya-neizvestnymi-vybory-osobyy-status-donbassa-i-kontrol-granicy-763758.html

Но и здесь, как всегда, дьявол кроется в деталях. Реализовать политический блок Минских соглашений и будущей дорожной карты планируется по так называемой "формуле Штайнмайера". "Были отдельно обсуждены вопросы подготовки к выборам, договорились провести на уровне экспертов и рабочих групп работу по подготовке концепции избирательного законодательства, имплементации "формулы Штайнмайера", куда войдут позиции, которые мы видим составляющими при признании выборов состоявшимися", - заявил Петр Порошенко сразу после ужина в Берлине.
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А когда Турчинов бьіл при власти "существовала".
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да что там лукавить, многие здесь знают, что звучали слова такие в 2016, но далеко не так как сейчас пытаются зеботоксы втюхать.
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Лишнехромосомный, хочешь унитаз приватизировать?


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це твоя епархия. я на такие изыски не претендую Не существует такого документа, как "формула Штайнмайера", - Турчинов - Цензор.НЕТ 2744
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Зелемойский не может врать потому, что Порошенко вор и мародёр, на Мальдивах отдыхал и полу пиджака заправил в брюки...
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Я тебя, наверное, огорчу, но это все правда, не зависимо от того, может ли Зе врать или нет))
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Ща это чучело расскажет, шо формула таки СУЩЕСТВУЕТ!!!!!!
Не существует такого документа, как "формула Штайнмайера", - Турчинов - Цензор.НЕТ 5769
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А чого він має вигляд старенької бабці?
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Хлестал бы ты водяру ведрами...как эта сивуха..и ты имел бы такой вид...
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Набагато молодший за мене, йому лише 50 рочків. Може його треба на передок?
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Главное очень захотеть, а там и в любую формулу можно поверить. Никто ведь не говорит, что действия минских договоренностей кончились в 2016м., году. Никому это не нужно, а нужно продать Родину, так и не такое придумают...
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Кто то выполнил Будапештский меморандум? Шибко помогли Украине в войне с агрессором? А вы давай, давай, отводи войска, и побыстрее. Да и о чем говорить? Это уже политика руководства нашего государства...
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А Порошенко в 2016-м заявлял, что есть. Не существует такого документа, как "формула Штайнмайера", - Турчинов - Цензор.НЕТ 752
Кому верить?
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А у них семь пятниц на неделе. Там разумом не пахнет, там рошеном смердит
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отвод украинских войск с украинской земли согласно"штанмаера" куйлом смердит... Не існує такого документа, як "формула Штайнмаєра", - Турчинов - Цензор.НЕТ 5493
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І хто ж той "академік", що запустив цей пасквіль у простір, після якого таке загострення між українцями.
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не в том дело - имеется секта дякулы - свидетели шикарного воровства 9% Не існує такого документа, як "формула Штайнмаєра", - Турчинов - Цензор.НЕТ 2270 Не існує такого документа, як "формула Штайнмаєра", - Турчинов - Цензор.НЕТ 2270 Не існує такого документа, як "формула Штайнмаєра", - Турчинов - Цензор.НЕТ 2270 Не існує такого документа, як "формула Штайнмаєра", - Турчинов - Цензор.НЕТ 2270 Не існує такого документа, як "формула Штайнмаєра", - Турчинов - Цензор.НЕТ 2270
ну хочется им к корыту и к псу - и слава пе великому ))
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Епать-пердеть... Тебя, похоже, кацапьі по указке Зе и заказу Бабломойши на расстрел поведут - а тьі все равно будешь блажить про "барьігу" как заглючивший аудиоплеер.
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Пастор вернись! зебилоиды продают страну оптом и в розницу
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Вся справа в тому, що йде також інформаційна війна.
А МИР це не - "просто перестати стріляти"

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Рома Безсмертний чітко пояснив звідки взялась "формула ШтаниМаєра". Текст вирізаний з документу, який був підготовлений Німеччиною і Францією ще в 2015 році. Той документ мав більше 5 сторінок А-4. З нього "видерли" лише маленький кусочок, заради одного слова "ВИБОРИ". Тому не потрібно так реагувати прахоботам і зєлєботам. З самого початку Мінські угоди були не вигідні Україні, тому потрібно шукати інші шляхи по звільненню Криму і Донбасу
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Порошенко рассказал, о чем договорились в Берлине
[Порошенко рассказал, о чем договорились в Берлине | Украинская правда]: Посмотри! https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/10/20/7124194/
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Непонятно почему депутаты других фракций,общ.активисты не поднимают такой простой вопрос-а ЧТО действительно ОБЯЗАНА делать Украина по итогам закрытых минских встречь ?Должны показаться полные тексты обязателдьств,подписавшие их лица и юристы сначало должны дать заключение НА ЗАКОННОСТЬ подписания и соответствие конституции подписанного.
А то получается,что нам говорят "мы вот должны это сделать,потому что там существуют какие-то "штаны майера",которые мы должны одеть на себя..!".ДОЛДЖНЫ ЛИ и ЧТО ???
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А його й зараз не існує. Ну, а про "нєподдєрживалісь", то це таке - три роки товкли з усіх трибун "нє поддєрживая". Не існує такого документа, як "формула Штайнмаєра", - Турчинов - Цензор.НЕТ 7358
Не існує такого документа, як "формула Штайнмаєра", - Турчинов - Цензор.НЕТ 1091
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"формула Штайнмайера".Придётся вызывать Штайнмайера в прокуратуру.
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