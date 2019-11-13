 Не існує такого документа, як "формула Штайнмаєра", - Турчинов

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Це фейк, який Росія, починаючи з 2016 року, намагалася використовувати для просування своїх інтересів, зокрема, легалізації окупаційних адміністрацій на Донбасі.

Тобто ніколи не було офіційного документа, підписаного Штайнмаєром (колишнім главою МЗС Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. - Ред.), який можна було б підтягти під цю назву", - зазначив Турчинов.

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За його словами, до вересня 2019 року "жодні подібні ініціативи не опрацьовувалися і не підтримувалися українською стороною".

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".