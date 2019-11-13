 Не існує такого документа, як "формула Штайнмаєра", - Турчинов

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"Це фейк, який Росія, починаючи з 2016 року, намагалася використовувати для просування своїх інтересів, зокрема, легалізації окупаційних адміністрацій на Донбасі.
Тобто ніколи не було офіційного документа, підписаного Штайнмаєром (колишнім главою МЗС Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. - Ред.), який можна було б підтягти під цю назву", - зазначив Турчинов.
За його словами, до вересня 2019 року "жодні подібні ініціативи не опрацьовувалися і не підтримувалися українською стороною".
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".
26 октября 2016, 08:00
https://www.segodnya.ua/politics/formula-shtaynmayera-s-tremya-neizvestnymi-vybory-osobyy-status-donbassa-i-kontrol-granicy-763758.html
Но и здесь, как всегда, дьявол кроется в деталях. Реализовать политический блок Минских соглашений и будущей дорожной карты планируется по так называемой "формуле Штайнмайера". "Были отдельно обсуждены вопросы подготовки к выборам, договорились провести на уровне экспертов и рабочих групп работу по подготовке концепции избирательного законодательства, имплементации "формулы Штайнмайера", куда войдут позиции, которые мы видим составляющими при признании выборов состоявшимися", - заявил Петр Порошенко сразу после ужина в Берлине.
Кому верить?
ну хочется им к корыту и к псу - и слава пе великому ))
А МИР це не - "просто перестати стріляти"
https://www.economics-prorok.com/2019/10/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%83%d0%bb%d1%83-%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%bc%d0%b0%d0%b9%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bb-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be.html#more-84863
🤑
[Порошенко рассказал, о чем договорились в Берлине | Украинская правда]: Посмотри! https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/10/20/7124194/
А то получается,что нам говорят "мы вот должны это сделать,потому что там существуют какие-то "штаны майера",которые мы должны одеть на себя..!".ДОЛДЖНЫ ЛИ и ЧТО ???
- Нет.
- А он есть!