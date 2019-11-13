 Питання про заборону купівлі української землі іноземцями має бути вирішене без референдумів. - нардеп Шахов

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрновини", про це нардеп заявив з трибуни парламенту.
За його словами, іноземці не мають бути допущені до ринку української землі.
"Ми виступаємо проти поспішного відкриття ринку землі та проти надання права на купівлю української землі іноземцям у будь-якій формі – чи то особисто, чи то у вигляді підприємства, зареєстрованого в Україні. Це питання має бути вирішено без жодних референдумів", – наголосив Шахов.
За його словами, депутати в політичному сенсі є дітьми з сірниками.
"Сьогодні я бачу в цьому залі - в політичному сенсі - дітей, яким дали сірники, які хочуть спалити нашу землю. Будьте дорослими! З холодною головою приймайте рішення", - закликав Шахов депутатів.
За його словами, "ні - продажу землі" сказали люди в різних регіонах країни. Він зазначив, референдум щодо землі слід проводити лише за готовності держави та громадян.
Також він нагадав, що згідно з соцопитуваннями, дві третини українців підтримують ідею винесення питання скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі на всеукраїнський референдум.
"При цьому 68,3% тих, хто взяв би участь у референдумі, проголосували б за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення", – наголосив Шахов, зауваживши, що його команда підтримує вимоги протестувальників проти поспішного відкриття ринку землі.
Истраиль самая террористическая организация в мире - убила больше всего людей и разграбила больше всего земель в мире под видом имитации антисемитизма и имитации гитлером голокоста для восстановления исраила.Что говорить если такое существо, которое понимает только силу как кацапы и их ***** боится этих террористов - жидов они не трогают. Первые террористы мира парашка, котороая понимает только силу может боятся только еще более кровожадных террористов в мире - исраиль.
Жиды убили петлюру в париже за то что его подчиненные уничтожали таких как коломойский и зеленский, у которых нету предела разворовывания. А то что коломойские и зеленские разворовывают украину под ноль, то это по жидофеншую. Что говорит что исраиль самая террористическая организация в мире, которой боятся все в мире и которым можно все - распродавать украину с молотка вместе с населением.
Или жиды развороруют украину или вы жидов. История с той же испанией показывает третьего не дано.Там тоже жиды захватили втихаря власть и хотели все уничтожить пока их не вычислили и не перебили.
По феншую исраиль бы должен быть уничтожить и коломойского и зеленского как они это любят шастать по украине по беспределу и убивать угодным им людей. Но они этого не сделают, потому что сама модель израиля это относиться к другим людям как к рабам и гоям и терроризм их основа существования.
Потому израиль не имеет права на существование.
А) "! ... іноземні юридичні та фізичні особи не мають права купувати, землю с/г призначення та набувати її у власність будь-яким іншим способами ....
Б) "Земля с/г призначення не може бути об'єктом застави, чи спадку для іноземних фізичних та юридичних осіб"
В) "всі акти, укладені всупереч пп А і Б, вважаються не чинними з моменту їх укладення..."
Г) "іноземні юридичні та фізичні особи мають право користуватися землею с/г призначення лише за правом її оренди, терміном не більшим 40 років - за кожною окремою угодою,.."
ЗЕ с розумковым спешат - у **** включен счетчик?
Він з "Волі народу". тобто риг.
Статья 13. Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и иные природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа. От имени Украинского народа права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах, определенных настоящей Конституцией.
Конституция не предусматривает владение Землей иностранными компаниями и гражданами
разрешайте покупать иностранцам только потом пускай иностранцы не орут что у них забирают Украинскую Землю
Дурак и преступник конституции ЗЕ-ДУРАК от "земля и надра принадлежат народу", теперь останется колючка от земли народу. Дальше будут законы за "нарушение" режима колючки 300го капитализма, если будут нарушаться кредиторы увеличат наказание пока не подчинят полностью. Потому эту хунту нужно снести и завести простого менее приспособленца, не должному никому с олигархов.
Прокляните его так, чтобы дети сдохли на месте.Он даже мат запрещает, чтобы его дурачки дэтки не смотрели на это. А то что гнилая тварь вешает на всех колючку с разграблением на сотни миллиардов, то это хорошо.
Коли на земельний ринок не допустять іноземців, то землю за безцінок скуплять наші олігархи. Самі вони її обробляти не будуть, це дорого і складно, а тимчасово здадуть агрохолдингам у оренду.
Через п'ять років, коли ринок землі буде відкритий і для іноземців, земля різко подорожчає. Олігархи перепродадуть свою землю іноземцям і зароблять 200-500% гешефту. Непогана, оборудка. А наївні социки смоктатимуть лапу. Бо скупий платить двічі, дурень - тричі, а лох - завжди.
Більше дивіться олігархічний телевізор, там вам розкажуть про злих іноземців, що хочуть зробити вас рабами. Або завезти в Україну німецьких і голландських гастарбайтерів, і відібрати у пересічних роботу.
Я сам кілька років працював на "страшних іноземців" в агрохолдингу з англійским капіталом. Не було там ніякого рабства. Сільских мужичків відучали від алкоголізма та злодійства, навчали працювати на новеньких Джон-Дірах та платили таку зарплату, про яку раніше вони могли лише мріяти. Крім того компанія вкладала гроші в село, ремонтувала місцеву школу, клуб, влаштовувала свята.
Ви, социки та комуняки, знатні звіздуни. Лякаєте темних людей рабством, тим часом справжнє рабство було в ваших колгоспах. От там дійсно працювали білі негри за нікчемні трудодні.
Больше такого шанса не будет.
Модель навязанной германией(в обмен на мерседесы и запчасти) в 1991 году модели демократии ущерная, основой которой является проедание и разграбление по нуля и минуса на сотни лет(как в китае до 1990года), пока не совратятся имперцы и не погонят в рабство. Как курды у украины нет силы сопротивляться как одно целое и антиимперско-соседское. Модель ведет к рабству.И к миске риса как в китае по праздникам на чужих скупленных за колючкой землях.Украинским стать(по типу кулаков в сср) вам это никто ДАРОМ не даст(сегодня более 7 млрд черных и китайцев, управляемых кредиторами типа блэкстоун, которых нужно кормить)-будете ходить возле колючки-"часная территория-тюрма или смерть если доведет голод как в 33м за нарушение или что-то типа того, чтобы не ходили" Как не дают выбрать нормального правителя.Все заинтересованные стороны нормальных уничтожают еще на заре их политического будущего.
Модель зеленского сделана такой что ему едут мозги от напряжения и он через ущербность и отсталость ничего сделать не может и не сможет. Это заложено в его фигуре - деградация, даже если он будет что-то там типа стараться. Специально был выбран такой тупой и ни в чем не разбирающейся для продолжения разграбления.
Потому эту дурилку нужно менять с конфискацией жизней до десятого колена.
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Розрита могила. Тарас Шевченко будто бы сегодня написал.
Ватаны лугандонские!
Да у их в Воле народа - урод на уроде....
https://uk.wikipedia.org/wiki/Воля_народу_(депутатська_група)