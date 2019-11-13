 Гончарук про підтримку у ВР ринку землі: "День, який увійде в історію України"

Про це він написав у телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"13 листопада - день, який увійде в історію України. Народні депутати проголосували за лібералізацію українського ринку землі. Закінчується епоха, де народу - мораторій, а "своїм людям" - все", - зазначив прем'єр.
"Нарешті ми можемо здійснити перехід від феодалізму до реальних ринкових відносин, як повноцінна, розвинена країна. Українці мають право вільно розпоряджатися своїм майном!" - додав він.
У Конституції України інші правові засади на землю і її надра..
"Сексі ліга" збуджує Україну.
Сексі нехай готує отвори , народ збуджений - буде гроати усі отвори усім зебобікам.