 Гончарук про підтримку у ВР ринку землі: "День, який увійде в історію України"

Про це він написав у телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"13 листопада - день, який увійде в історію України. Народні депутати проголосували за лібералізацію українського ринку землі. Закінчується епоха, де народу - мораторій, а "своїм людям" - все", - зазначив прем'єр.

"Нарешті ми можемо здійснити перехід від феодалізму до реальних ринкових відносин, як повноцінна, розвинена країна. Українці мають право вільно розпоряджатися своїм майном!" - додав він.

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