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 Політика України
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Все про:ВР (6056) Гончарук_Олексій (260) ринок землі (19)

 Гончарук про підтримку у ВР ринку землі: "День, який увійде в історію України"

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук подякував нардепам, які проголосували сьогодні в першому читанні за ринок землі в Україні.

Про це він написав у телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"13 листопада - день, який увійде в історію України. Народні депутати проголосували за лібералізацію українського ринку землі. Закінчується епоха, де народу - мораторій, а "своїм людям" - все", - зазначив прем'єр.

"Нарешті ми можемо здійснити перехід від феодалізму до реальних ринкових відносин, як повноцінна, розвинена країна. Українці мають право вільно розпоряджатися своїм майном!" - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання про заборону купівлі української землі іноземцями має бути вирішене без референдумів. - нардеп Шахов

Гончарук про підтримку у ВР ринку землі: День, який увійде в історію України 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159467
 
 
 Топ коментарі
 
День, описание которого войдёт в криминальные дела против зелёной шайки .
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Землю скупят жиды-мародёры, а потом варвары и дикари из Козляндии. Это всё по их сценарию.
А жиды удерут в Израиль.
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дебилы радуются что войдут в историю как дебилы
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Я хоть и голосовал за Зелю, но это поддерживаю. Я понимаю, многим совок тяжело выкинуть с головы, но надо. Плюс, как все пророссийские топят против о многом говорит. Та же королевская сама ржёт с того что несёт.. Вот то что сейчас - паи за копейки, которые добивают землю, это трагедия. Земля станет капиталом, который надо будет беречь.
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Вы ооочень далеки от того что сами постите. И мы не Израиль. 1) У нас много земли паями роздано, прикажите отобрать в гос собственность? 2) Продают не так уж и много. То что сейчас происходит - убивает землю, но вы продолжаете лбом биться и это отстаивать, а олигархат в восторге, что имеет такое стадо баранов.
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Для решения той проблемы которую вы описали совсем не обязательно продавать землю тем же олигархам!!! У крестьян денег на покупку нет!!!
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З сьогоднішнього дня, як побачив "слугу урода" то нагодуй його землею 👊
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А чому не було проведення референдуму з найголовнішого питання, зняття мораторію на продаж землі..
У Конституції України інші правові засади на землю і її надра..

"Сексі ліга" збуджує Україну.
Сексі нехай готує отвори , народ збуджений - буде гроати усі отвори усім зебобікам.
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Твари спешат продать Украину в угоду хозяину на радость и под всеобщее улюлюканье зебилов.
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Вітаю усіх з епохальним рішенням! І тих, хто підтримує, і тих, хто ні. Користь буде для усіх.
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Интересно, что вылетит первым из Кабмина - самокат или это самовлюбленное тело?
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