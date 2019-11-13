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 Політика України, Суспільство
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Все про:призов (170) військовий обов'язок (6) Арахамія (118)

 Скоротимо призов на військову службу на 20%, потім ще на 20%, таким покроковим шляхом дійдемо до 100%, - Арахамія

Депутатська фракція "Слуга народу" працює над законодавчою ініціативою про скасування призову на військову службу, яке може реалізовуватися покроково.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в кулуарах парламенту заявив голова фракції СН Давид Арахамія.

"У нас є загальне бачення скасувати призов узагалі, коли виникне така можливість і фінансова, і, за спроможністю, по людях. Реалізувати це можна буде так: спочатку скоротити призов на 20% і замінити його на контрактну армію. Потім побачити, що у нас все нормально, що ми контролюємо процес, тоді скоротити ще на 20%. Тобто, таким покроковим шляхом дійти можна до 100%", - пояснив Арахамія.

Водночас на запитання, на якому рівні наразі робота над цією законодавчою ініціативою, політик сказав, що "зараз це на стадії концепту і розрахунків".

Також, за його словами, примусове проходження військової служби впливає на загальну мотивацію, а тому і на якість.

Також читайте: Позиція держави і моя персональна мета - скасувати призов, - Загороднюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159465
 
   
 Топ коментарі
 
Кацапы готовят к войне даже детей... А может уже война закончилась?
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В країнах Балтії і Швеції відновлено призов, Польща збільшила чисельність ЗС удвічі, США виділило 20 млрд.дол на військову логістику у Європі. Де, вашу ковіньку, йде війна? Сократим призыв на военную службу на 20%, потом еще на 20%, таким пошаговым путем дойдем до 100%, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2692
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Беня сказал, ...у них с кацапами мир...
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В реальной жизни, черти в роде тебя, держат свои языки за зубами и очень вежливо выражают свою точку зрения. Ты же, в реальной жизни никто и звать никак, все что можешь это перечить кому то в сети, называя любого оппонента здесь, сявкой. А сам то? чем ты лучше меня по твоему трепу? Ничем. Вот по этому раз не знаешь броду, не лезь в воду. просто завали грызло и иди куда шел. Бон вояж!
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"Чєрті"?Не може бути.Невже сам пісюаніст?Хоча лексіка у вас,задротів,однакова.І тобі "нехай щастить".
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Давид "Комсомолець" Арахамія - дебіл
Хто за - лайк
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Правильно! Армия должна быть контрактной, профессиональной, а не с 18-ними пацанами воюющими и гибнущими пачками не понятно за что, как было в Афгане.
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