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 Політика України, За кордоном
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Все про:Байден (175) США (5806) Трамп (2229)

 Як президент США я маю розслідувати дії Байдена в Україні та інших країнах, - Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає своїм обов'язком розслідувати вплив ексвіцепрезидента США Джо Байдена на відставку генерального прокурора України Віктора Шокіна в 2016 році.

У своєму twitter-акаунті він вчергове наголосив, що зі стенограми розмови з президентом України Володимиром Зеленським випливає відсутність тиску щодо розслідування проти Джо Байдена, передає Цензор.НЕТ.

"Як президент я маю розібратися з корупцією і діями Байдена, пов'язаними зі звільненням прокурора, і з тим, що його син отримував мільйони доларів від української енергетичної компанії і ще мільйони виводить з Китаю, а тепер і повідомлення з інших компаній і країн, які також дають йому великі гроші", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Цей дзвінок справді мутний", - ексдержсекретарка США Райс про телефонну розмову Зеленського і Трампа

Трамп наполягає, що обидва Байдени мають надати свідчення про свої дії.

Як президент США я маю розслідувати дії Байдена в Україні та інших країнах, - Трамп 01

Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів із Конгресу про причини такого рішення.

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Читайте також: Рішення про затримку військової допомоги США Україні прийняв в.о. глави адміністрації Трампа Малвені

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159462
 
 
 Топ коментарі
 
А что в США през занимается расследованием?
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А что в США през занимается расследованием?
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Доня, ты микроскоп для начала приобрети - наверняка сгодится.
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Цікаво, а Трамп що, закінчував російський юридичний вуз? Тільки кацапня не розуміє, що означає "дія кримінального судочинства у просторі"... Він збирається розслідувати діяльність свого громадянина, направлену проти громадянина України, на території України? І яким Законом, при цьому, він буде керуватись?(Враховуючи, що навіть системи права США і України кардинально різняться між собою?). Як, і на якій підставі він буде вчинять слідчі дії на території іншої держави?
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А от хочет и все тут. Джулиани сажать не хочет а Байдена хочет
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"Хотеть", конечно, можно... Вот только пусть не забывает одно умное высказывание: "Легче подавить первое желание, чем утолить то, что следует за ним...". Кремль уже, в этом, убедился...
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В этом году Трамп отпразднует свое шестидесятое четырнадцатилетие
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Шокина только за противное рыло нужно расстрелять. Петины кадры все уроды.
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В США главный "борец" с коррупцией Трамп , а в Украине главные "борцы" за "мир во всем мире" ,за "низкие тарифы", "за землю крестьянам а заводы рабочим", за "увеличение пенсий и зарплат в сто раз", " за демократию и свободу СМИ" - ОПЗЖопа. ( с Рабиновичем, плачем Королевской, Шуфричем, Медведчуком, Левочкиным, Бойко ит.д.) Еперный театр , с труппами одного пошиба. Ладно уж наш провинциальный цирк, но как США до такого докатился..
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цей рижий на всю голову індивід до кінця каденції не дотягне. гонору без міри і ніц поваги до людей.
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