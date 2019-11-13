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 Політика України
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Все про:НАБУ (2183) Корчак (145) електронне декларування (627) НАЗК (670)

 Розслідування у декларуванні недостовірних відомостей ексглавою НАЗК Корчак завершено, - НАБУ

Ексголові Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак повідомили про завершення досудового розслідування за фактом недекларування статків на більш ніж 544 тис. грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Детективи Національного бюро за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили колишній посадовиці Національного агентства з питань запобігання корупції про завершення досудового розслідування за фактом недекларування статків на понад 544 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що колишня член НАЗК не внесла до декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік відомості про авто, яке перебувало у її постійному користуванні. Це авто у 2016 році придбала мати її чоловіка за 544,39 тис. грн, однак станом на 31 грудня 2016 року це майно перебувало в постійному користуванні експосадовиці НАЗК та її чоловіка. Отже, за законом, цей факт мав бути відображений у декларації за 2016 рік, чого експосадовиця не зробила.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що детективи НАБУ повідомили про підозру в недекларування статків на більш ніж 0,5 млн грн ексчлену Національного агентства з питань запобігання корупції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Детектив перекинув мені документи через поріг, - Корчак про виклик до НАБУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159459
 
 
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Пабєда!Пабєда!😁 Зауважте, товариство, справа навіть не про присвоєння державного, чи суспільного майна, а про автомобіль, на якому їздила і який їй не належить. О! Ціла бригада сищиків довгий час розплутувала величезну аферу! О! І змушена була відкласти в бік, або просто не звертати уваги на справжні, кричущі злочини, які завдали збитків державі і громадянам. Зате яка димова завіса для зебілів! Посадки почалися!
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«Олена Монова
Нарядная истерика в парламенте по поводу Вятровича, которую блистательно исполнил Макс Бужанский, ээээ... беллетрист и просто человек выпуклых достоинств, наглядно продемонстрировала основную ошибку всех временщиков - странную привязанность к такому зыбкому и нестабильному понятию, как "навсегда".

Вот они пришли во власть, такие зеленые и бодрые, как огурцы в утренней росе, и решили, что теперь-то уж навсегда избавились от этих несносных кастрюлеголовых біндер. А там глядишь - и снова историю перепишем, как надо, с дедами, победобесием и душкой-дедушкой Сталиным вместо Бандеры и Шухевича.
А вот х#й вам на комірець, мизерабли, гегеге
Ничто в этом нескучном мире не бывает навсегда, ни ваша победа, ни наше поражение.
Пройдет какое-то количество времени (надеюсь, что небольшое), кто-то там наверху хлопнет в ладоши и крикнет: "А теперь поменялись!"
Ну и все»
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вот и закончит из себя корчить бессребренницу
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