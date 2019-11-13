 Розслідування у декларуванні недостовірних відомостей ексглавою НАЗК Корчак завершено, - НАБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
"Детективи Національного бюро за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили колишній посадовиці Національного агентства з питань запобігання корупції про завершення досудового розслідування за фактом недекларування статків на понад 544 тис. грн", - йдеться в повідомленні.
Слідство встановило, що колишня член НАЗК не внесла до декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік відомості про авто, яке перебувало у її постійному користуванні. Це авто у 2016 році придбала мати її чоловіка за 544,39 тис. грн, однак станом на 31 грудня 2016 року це майно перебувало в постійному користуванні експосадовиці НАЗК та її чоловіка. Отже, за законом, цей факт мав бути відображений у декларації за 2016 рік, чого експосадовиця не зробила.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що детективи НАБУ повідомили про підозру в недекларування статків на більш ніж 0,5 млн грн ексчлену Національного агентства з питань запобігання корупції.
Нарядная истерика в парламенте по поводу Вятровича, которую блистательно исполнил Макс Бужанский, ээээ... беллетрист и просто человек выпуклых достоинств, наглядно продемонстрировала основную ошибку всех временщиков - странную привязанность к такому зыбкому и нестабильному понятию, как "навсегда".
Вот они пришли во власть, такие зеленые и бодрые, как огурцы в утренней росе, и решили, что теперь-то уж навсегда избавились от этих несносных кастрюлеголовых біндер. А там глядишь - и снова историю перепишем, как надо, с дедами, победобесием и душкой-дедушкой Сталиным вместо Бандеры и Шухевича.
А вот х#й вам на комірець, мизерабли, гегеге
Ничто в этом нескучном мире не бывает навсегда, ни ваша победа, ни наше поражение.
Пройдет какое-то количество времени (надеюсь, что небольшое), кто-то там наверху хлопнет в ладоши и крикнет: "А теперь поменялись!"
Ну и все»