 До другого читання законопроєкту про землю потрібно додати поправку про референдум і збалансувати площу продажу землі в одні руки, - Арахамія

Про це він розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Між першим і другим читанням треба додати правку про референдум щодо питання про іноземців, яке всіх турбує. По-друге, збалансувати цю норму щодо максимальної кількості гектарів, які може одна людина купувати... І, по-третє, питання кадастру і антирейдерства. Дуже багато людей бояться, тому що зараз в аграрному секторі справді дуже багато кейсів, коли були рейдерські спроби", - сказав Арахамія.
Він зазначив, що зараз уряд активно бореться з чорними реєстраторами і їхня кількість вже суттєво зменшилася.
Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада розглядає законопроєкти про ринок землі.
Перед рідними загиблих стидно шопистец !
"Кто у нас гарантирует нерушимость права собственности обычного физ.лица ? У тебя в любой момент могут отнять все, что ты имеешь, и всегда окажется что причастны к отъему также наши силовые структуры и прочие: менты, прокуроры, адвокаты, судьи, нотариусы, чиновники минюста... Если ты не можешь вернуть переписанную квартиру, что уж говорить о земле ? Это будет массовая легализация по фальшивым документам и никто не будет это расследовать, ибо все в теме. Отсутствие правового государства это значит, что сохранить собственность можно только силой , кровью."
Тепер усі в ...ОПІ.
Нас українців часто питають чого та гостро стоїть питання в Україні щодо обрізаної нацменшини
Ми відповідаємо , що так стоїть питання не тільки в Україні, а й у інших европейських країнах.
Але тільки в Україні обрізані прагнуть володіти землею і її надрами - розпродавати її.
Господа їх для цього і поставили.
У них тепер дорога одна...............на йух. І усі ті хто голосував "За".
але з юридичними особами інша справа. там можливостей для якихось схем чи питань щодо власників чи як зараз модно казати бенефіціарів. коротше широке поле для різного роду діяльності.
юридичним особам а по суті агрохолдингам залишити лише право оренди було б найкращім варіантом але я так розуміє є бажання заробити на продажі землі державної.
мабуть ви дуже сміливі якщо так поспішаєте і не боїтесь помилитись.
В любом случае , сколько Арахамия не брехав , мол будут во втором чтении типа поправки на обмеження кількості , на некий клоунадский РЫГфхерендум ... уже рекетирам дано указания снимать с андиасолей их рабочии паяльники и расчехлять утюги и ждать команду на выбивание из пайщиков их подписей на дарственную !
72% Украины выставляется на продажу -
запомним эту траурную дату :
Необходимо незамедлительно объединяться против зеленой чумы (с кем только можно, даже в том числе и с Медведчуком) и создавать штаб действий. Люди голосовали за клоуна, но он оказался зеленой чумой.
Держава не має права вимагати від людей викупати свою землю у держави, бо земля і так їм належить по Конституції.