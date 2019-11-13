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 Політика України
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Все про:ВР (6056) земельна реформа (85) Арахамія (118)

 До другого читання законопроєкту про землю потрібно додати поправку про референдум і збалансувати площу продажу землі в одні руки, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав поправки, які необхідно внести в першу чергу до другого читання законопроєкту про відкриття ринку землі.

Про це він розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Між першим і другим читанням треба додати правку про референдум щодо питання про іноземців, яке всіх турбує. По-друге, збалансувати цю норму щодо максимальної кількості гектарів, які може одна людина купувати... І, по-третє, питання кадастру і антирейдерства. Дуже багато людей бояться, тому що зараз в аграрному секторі справді дуже багато кейсів, коли були рейдерські спроби", - сказав Арахамія.

Він зазначив, що зараз уряд активно бореться з чорними реєстраторами і їхня кількість вже суттєво зменшилася.

Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада розглядає законопроєкти про ринок землі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159455
 
   
 Топ коментарі
 
баран, на улице ноябрь!, а что у нас обычно происходит на йолку? второе чтение может быть в ростове
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Надо остановить это безумие .
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Ні чому життя не вчить. Не чіпайте землю, бо буде вам лихо. І дуже швидко.
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баран, на улице ноябрь!, а что у нас обычно происходит на йолку? второе чтение может быть в ростове
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Вже зрозуміло що закон про ринок землі не приймуть і це добре! Ринок землі в антиправовій країні з корумпованими суддями, чорними реєстраторами, кримінальними нотаріусами та бездіяльною поліцєю, прокуратурою та СБУ - це соціальний вибух! Почнуться селянські бунти, селяни почнуть палити поля агрохолдингів, бо зараз вони отримують якісь платежі за свої паї, а завтра всі ці паї оптом рішенням суду передадуть олігархам і все - селяни лишаться обманутими! Це щастя що селяни сьогодні не бунтують не зважаючи на своє жебрацьке становище, на відсутність грошей, державної підтримки, нормальних умов існування, відсутність якісного медичного забезпечення! А ринок землі та крадіжка землі агрохолдингами підніме селян на збройне повстання і вже ніяких врожаїв ніхто збирати не буде!
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Ничего вам не понятно. Закон пропихивают даже без поправок и только обещают какие-то поправки ко второму чтению. Это брехня. И про референдум брехня.В крайнем случае они его сфальсифицируют.Это же аферисты во главе с Коломойским. Они даже до сих пор не имеют представление о реестре земли и ее стоимости. Земля в Украине дешевейшая, в то время как на Западе в 10 раз дороже, а по качеству хуже. В общем идиотизм полнейший и наперсточничество. Приползли со сточной канавы с торричелевой пустотой в голове и давай законы писать. Жах.
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Зебилы этого и добиваются и тут путин на белом коне ,успокаивать народ.
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Його вже прийняли, дуринда, у СН білішість, яка може проголосувати що завгодно.
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баранів реально нічого не вчить, подобаються ті ж граблі та по новим рилам
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Ага, там тебе чекають аваківці, получиш по спині і сядеш не фіг робити.
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народ забебався вже майданить, люди гибнуть нізахер! ...тепер треба інше.
Перед рідними загиблих стидно шопистец !
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Ні чому життя не вчить. Не чіпайте землю, бо буде вам лихо. І дуже швидко.
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Там их Шеф уже 100 лярдов у пуйла взять пообещал, а эти все пыжатся чего то...
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Шо, обрезанные измором берут депутатов по продаже земли? Наверно будут ночевать в парламенте, бо Бене нужны гроши з
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Елена Боднар
"Кто у нас гарантирует нерушимость права собственности обычного физ.лица ? У тебя в любой момент могут отнять все, что ты имеешь, и всегда окажется что причастны к отъему также наши силовые структуры и прочие: менты, прокуроры, адвокаты, судьи, нотариусы, чиновники минюста... Если ты не можешь вернуть переписанную квартиру, что уж говорить о земле ? Это будет массовая легализация по фальшивым документам и никто не будет это расследовать, ибо все в теме. Отсутствие правового государства это значит, что сохранить собственность можно только силой , кровью."
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Херендуме, какого черта люди не связанные с сх землей должны голововать? Если слушать большинство, не профильную студентоту и пенсов то мы уже были бы в таежном союзе в составе Рашки.
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кого це всіх турбують іноземці? Турбують іноземці - Арахамія, Зеленський, Разумков - усі іноземці.
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и оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних степей, слуга пошел своею дорогой, народ пошел своей.
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та какой в задницу референдум? Референдум о величине пенсии еще проведите
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Тут не площадь земли нужно регулировать так как ето можно легко обойти разделив землю между родственниками. А нужно законодательно прописать чтобы крупные холдинги скупившие землю не уничтожали ее китайской химией и репаком. Хотя в нашем беззаконном и бандитском государстве все будет точно так же как и с заводами и Обленерго. Все скупят несколько олигофренов на ворованные у населения деньги и будут диктовать уже свои условия и цены на продукцию.
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Перед тим холдінги приймуть в ВР потрібні їм закони . І сасітє лапу 73% . Хоча решта теж це робитиме .
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кто не захочет продать землю того заставят и авакян им в помощь
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По состоянию на 1 января 2017 Площадь сельскохозяйственных земель составляет 42,7 млн. га, т.е примерно по одному гектару на каждого гражданина Украины.
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Хоча це перше читання, але вже видно "якість" закону. Не встигли прийняти, а вже поправки. Явно кудись поспішають.
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А разворованную землю когда возвращать собираетесь ? Или Украинцы покупать должны, а ворью землю на шару ?
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Не мешало бы пригласить специалистов по референдумам из Нидерландов и по Брэкзиту из Великобритании и будет всё, как надо...
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Арахамия, а не хочется сначала установить цену на землю, соответствующую её настоящей цене, а затем провести референдум об аренде земли и невозможности выведения ее с под контроля государства.
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надо каждому чуваку давать земли стока, скока он сможет унести
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Анекдот на цю тему. Українцю запропонували взяти стільки землі, скільки він зможе пройти-пробігти за 1 день. Він біг, потім йшов, нарешті впав зовсім знесилений. Але знайшов у собі сили, зняв свого капелюха і кинув подалі зі словами: "А це під моркву"
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Процес пошел. Все к лучшему. Только кризисы подталкивают искать поиск из ситуации.
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Це перемога . 73%; ви зробили це разом
Тепер усі в ...ОПІ.
Нас українців часто питають чого та гостро стоїть питання в Україні щодо обрізаної нацменшини
Ми відповідаємо , що так стоїть питання не тільки в Україні, а й у інших европейських країнах.
Але тільки в Україні обрізані прагнуть володіти землею і її надрами - розпродавати її.
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І зроблять ще раз, і тебе порохогниль питати не будуть.
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О ! Та ти зовсім йо.бнуте на всю голову . Лікуйся бо пілотка рожева буде голові . Як тоді шапку носитимеш на пілотці ?
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В більшості цивілізованих країнах .при НЕЗНАЧНОМУ порушені прав зі сторони уряду--виходять сотні тисяч,ато і міліон, протестуючих. В Україні СВОЇ права виходять захищати десятки тисяч. Народ встань з колін і не дай продати свою землю,борись за смайбутнє своє і своєї країни. своїх внуків і дітей.
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Продажа земли в условиях войны, оккупации и коррупции, это тоже самое, что принять КНДР в НАТО...
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Зебені вже своє завдання виконали!!!!!!!!!!!
Господа їх для цього і поставили.
У них тепер дорога одна...............на йух. І усі ті хто голосував "За".
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...227шт. зеленой плесени нажали кнопки За!!! До другого читання законопроєкту про землю потрібно додати поправку про референдум і збалансувати площу продажу землі в одні руки, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7246 ..это результат весеннего обострения. тех,кто задрав штаны и подолы, аж бегом бежал галаснуть по приколу за эту, ну очень "украинскую" биомассу...жрите теперь!!!не думаю , что ваши дети пойдут под пули, землю какого нибудь обрезанного или узкопленочного карабаса, защищать...страна феерических ДЛБ...
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А что мешало это включить в проект Закона к первому чтению? Почему такие важные законодательные инициативы не обсуждались экспертами, общественностью?
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То виглядатиме так...Зараз земля в оренді,обробляється фермерами...Ім поставлять умову - або викупляйте,або спєрдоляйте...Викупити у них грошей може не знайтись,в усякому випадку викуплять інші,так мимоходом,щоб десь діти бабло...Фермерів вигонять...Дуже боюсь,що тоді котрийсь з них піде на прийом до свого зеленого депутата і продирявить йому лоба з привезеного з фронту "форта"...
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Ніхто не забороняє і далі брати землю в оренду, в кого є гроші викупить, в кого немає буде орендувати.
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С нормой и правда загнули.. Это поделить Украину на герцогства, княжества, графства и боронства поменьше. Норму продажи нужно уменьшить раз в пять - десять как минимум. И то это с лихвой. Там кажется 5% страны в одни руки, т.е. поделить можно на 20 человек самую большую страну в Европе. Во загнули...
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я ще розумію контроль над фізичною особою власником землі щоб жив і працював на цій землі і то може бути проблемою можливе подвійне громадянство.

але з юридичними особами інша справа. там можливостей для якихось схем чи питань щодо власників чи як зараз модно казати бенефіціарів. коротше широке поле для різного роду діяльності.

юридичним особам а по суті агрохолдингам залишити лише право оренди було б найкращім варіантом але я так розуміє є бажання заробити на продажі землі державної.
мабуть ви дуже сміливі якщо так поспішаєте і не боїтесь помилитись.
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Думаю , что ноябрьские опросы покажут уже обвал рейтинга "Слуг МВФ" ...

В любом случае , сколько Арахамия не брехав , мол будут во втором чтении типа поправки на обмеження кількості , на некий клоунадский РЫГфхерендум ... уже рекетирам дано указания снимать с андиасолей их рабочии паяльники и расчехлять утюги и ждать команду на выбивание из пайщиков их подписей на дарственную !

72% Украины выставляется на продажу -
запомним эту траурную дату :


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референдум - забава для дебилов.. зебилы за такое готовы голосовать всеми четырьмя копытами, референдумы 2014 - тому подтверждение
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Прикрыться "референдумом" - ********** зебильные мансы! Вам это не поможет, клоуны
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Настане час і конатимуть на 227 + 1 палц 227 +1 мерзотників які продали Україну . Списки є в ВР . Йолка вже рядом . Плюс одна то для Шуфрича . Вже затесана .
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Рынка земли при власти ЗеБени вообще не должно быть. Обязательно обманут, а исправить в этом будет нельзя.
Необходимо незамедлительно объединяться против зеленой чумы (с кем только можно, даже в том числе и с Медведчуком) и создавать штаб действий. Люди голосовали за клоуна, но он оказался зеленой чумой.
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В интернете есть телефонный разговор Тимошенко и Коломойского, где Тимошенко пожелала Коломойскому спокойствия. Коломойский ответил, что он не успокоится пока не добьется своего. Вот интересно, что он задумал. Он хочет раздерибанить украинские земли и на этом остановиться или он еще что-то задумал, например уничтожить украинский народ? У него физиономия дьявола, я не исключаю и таких его замыслов.
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Ніхто не їде на ринок без товару. Які земельні ділянки будуть продавати україці, якщо на руках не має документів про володіння якимось клаптем землі. Отже, спочатку треба землю роздати, тобто дати безкоштовно документ кожному українцю про його земельній наділ. А згідно Конституції, частка землі України вже належить йому.
Держава не має права вимагати від людей викупати свою землю у держави, бо земля і так їм належить по Конституції.
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