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 Економіка
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Все про:гральний бізнес (94) легалізація (55)

 Закон про гральний бізнес створює преференції для букмекерських контор, - експерт Хацкевич

Розроблений Кабінетом міністрів законопроєкт про легалізацію грального бізнесу не створює ніяких обмежень для поширення букмекерства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на круглому столі, проведеному Українським Інститутом Майбутнього в пресцентрі "Укрінформу", заявив експерт грального і лотерейного бізнесу Олександр Хацкевич.

Обговорюючи урядовий проєкт легалізації грального бізнесу, Хацкевич зазначив, що він застосовує принцип територіального обмеження тільки для ігрових автоматів і казино, але не стосується букмекерства.

"Якщо ми зараз подивимося на вулиці, ми можемо побачити, що всі букмекерські пункти розміщені в тих чи інших приміщеннях лотерей. У разі ухвалення закону в тій редакції, яка є, залишиться 800 букмекерських об'єктів, які не мають жодних обмежень щодо поширення своєї діяльності. Вони можуть бути розміщені в будь-якому місці, немає ніякого обмеження щодо їхньої площі", - зазначив експерт.

"З якогось дива цей законопроєкт виділяє окрему галузь грального бізнесу і робить їй такі преференції", - підкреслив Хацкевич.

Він прогнозує, що наслідком ухвалення законопроєкту в чинній редакції стане не легалізація грального бізнесу, а перехід значної його частини в тінь.

Згідно з опитуванням, проведеним соціологічною групою "Рейтинг", 60% українців не підтримують легалізацію грального бізнесу. 27% підтримують, але за умови створення спеціальних зон для грального бізнесу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про легалізацію грального бізнесу не вирішує проблему тіньового ринку азартних ігор, - експертка АМКУ Верцімаха

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159453
 
 
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букмекеры- это любимцы порохоботов! по выборам помню ))
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почитай местные новости во время выборов где про рейтинги. там порохоботы пищали что букмекеры порошенку рисуют победу
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хм... ударно Зелень взялась... и это мы еще их новый Трудовой кодекс не видели! Там все прописано под те транснациональные компании которые как раз сейчас собираются скупить земли и предприятия. Они нам тут в натуре сделают "Сингапур" - но только народ Украины в их "Сингапуре" будет дешевой рабсилой и обслугой ....
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В Сінгапурі заборонена продаж землі.
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я образно о том что нам обещали Зеленые твари...
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А що вони обіцяли, там же кожний щось своє белькотів, ви ж бачите що лебідь, щука та рак на фоні зешмарклів виглядають єдиним організмом.
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Букмекерские вообще стрёмные конторы. Они на своё усмотрение могут блокировать игроков, на выплачивать деньги. Если уж легализировать то должны быть прописаны правила защищающие игроков. Ну и лучше чтобы все азартные игры находились только в специальных зонах без каких либо исключений, и без онлайна.
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