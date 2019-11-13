 В Україні хочуть створити фонд для обдарованих дітей з окупованого Криму, - заступниця представника президента в АРК Ташева

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це під час брифінгу повідомила заступниця постійного представника Президента України в АРК Таміла Ташева.

"Для нас важлива співпраця з людьми, які проживають на півострові, і людьми, які переїхали з Криму. Ми будемо говорити про створення фонду як для обдарованих дітей, так і для культурних і освітніх ініціатив із Криму", - зазначила вона.

За словами Ташевої, вже проведено низку консультацій з представниками органів влади України та міжнародними донорами зі створення такого фонду.

"Будь-яка талановита дитина, яка проживає на окупованій території, зможе звернутися по стипендію на навчання та отримати якісну освіту в Україні", - підкреслила вона.

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