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 Політика України
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Все про:діти (1715) Крим (7717) Офіс Президента (151) Ташева (1)

 В Україні хочуть створити фонд для обдарованих дітей з окупованого Криму, - заступниця представника президента в АРК Ташева

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим ініціює створення фонду для підтримки обдарованих дітей, які проживають на території окупованого півострова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це під час брифінгу повідомила заступниця постійного представника Президента України в АРК Таміла Ташева.

"Для нас важлива співпраця з людьми, які проживають на півострові, і людьми, які переїхали з Криму. Ми будемо говорити про створення фонду як для обдарованих дітей, так і для культурних і освітніх ініціатив із Криму", - зазначила вона.

За словами Ташевої, вже проведено низку консультацій з представниками органів влади України та міжнародними донорами зі створення такого фонду.

"Будь-яка талановита дитина, яка проживає на окупованій території, зможе звернутися по стипендію на навчання та отримати якісну освіту в Україні", - підкреслила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Представництва Президента в АРК буде два офіси: стратегічний у Києві і тактичний у Херсоні, - Кориневич

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159450
 
 
 Топ коментарі
 
Вообще уже бошкой двинулись?
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А вот действует ли такой фонд для детей Украины? А то нам министр рассказывает про закрытие школ а на детей крысчан у нас оказывается деньги есть, ладно еще если вопрос о детях татар или этничных украинцев которые реально там как в тюрьме, но на хрена нам дети ватопитеков ? Тут и своих таких девать некуда еще тем деньги роздавть. Пусть в рашке вчечатляют своей одаренностью
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богатая страна Украина. Особенно на идиотов
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Абзац, закрывать свои школы чтоб дети не учились или в интернатах сидели а этим бабло раздавать. Видно пришли команда последователей « Ці руки нічого не крадуть»
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Всьо пучком! В Кримі "одарьонниє і умнічкі" самі здогадуєтесь хто...
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за що грош платять цьому представнику? за біснуваті ідеї?
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А вот действует ли такой фонд для детей Украины? А то нам министр рассказывает про закрытие школ а на детей крысчан у нас оказывается деньги есть, ладно еще если вопрос о детях татар или этничных украинцев которые реально там как в тюрьме, но на хрена нам дети ватопитеков ? Тут и своих таких девать некуда еще тем деньги роздавть. Пусть в рашке вчечатляют своей одаренностью
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богатая страна Украина. Особенно на идиотов
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А для талановитих дітей Новоотсоссії?
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Ой ржу не могу......
И шо.... как раз детки фсб-ов и зел человечков и понаехавших под это подпадают!!!!
Классс.... В рашке проблемы с качественным образованием, и тут укр диб-лы ей в помощ!!!!
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Уже давно эти представительства органов Крыма доят бюджет и предпринимателей!!!!!
Может пора их упразднить, или отправить в неоплачиваемый отпуск , пока Крым не вернется?!!
Сколько налогов сэкономим!!!! Все равно дурью маются!!
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Где фонд для детей Украины ? Крысяне должны сидеть в крысиной норе !!!!
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