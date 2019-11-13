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 Політика України, Суспільство
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Все про:Крим (7717) офіс (28) представництво (40) Кориневич Антон (16)

 У Представництва Президента в АРК буде два офіси: стратегічний у Києві і тактичний у Херсоні, - Кориневич

Представництво Президента України в АР Крим відкриє в Києві стратегічний офіс для винесення кримського питання на загальнодержавний рівень, а офіс у Херсоні залишиться тактичним центром для допомоги громадянам тимчасово окупованого півострова.

Про це заявив постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич на брифінгу в середу, 13 листопада, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"17 жовтня Президент України підписав новий указ про Представництво Президента України в АР Крим, яким значно посилені спроможності нашого органу. Згідно з цим указом стратегічний центр Представництва буде розташовуватися в місті Києві, а тактичний центр, безумовно, залишиться у місті Херсоні. Таким чином, ми працюватимемо у двох містах, щоб залишати можливість ефективно допомагати нашим громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території, але разом з тим, щоб мати зв'язки з центральними органами виконавчої влади і щоб бути, умовно кажучи, в центрі подій і виносити кримське питання на загальнодержавний порядок денний", - сказав Кориневич.

Він додав, що нині у Представництві працюють близько 20 співробітників, майже всі вони ще перебувають у Херсоні, але команда буде розділена.

"У нас є гранична чисельність ставок - 35, з них частина команди перебуватиме в Херсоні, частина - в Києві. Тож ми якраз зараз займатимемося побудовою спроможності київського офісу", - зазначив постпред Президента.

Коментуючи важливість відкриття офісу Представництва у столиці, Кориневич зауважив, що розміщений у Херсоні офіс має небагато важелів впливу на реальну ситуацію щодо Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання кримськотатарської автономії потрібно винести на більш широкий дискурс, - постпред президента в АРК Кориневич

"Питання Криму навіть у межах України, не говорячи вже про міжнародний рівень, не буде вирішуватися в обласному центрі за всієї поваги до цього чудового міста. Але херсонський офіс необхідний, щоб цей тактичний підрозділ надавав необхідні послуги кримчанам - сприяв в отриманні документів, у вступі до українських вишів, наданні житла чи захисті прав тих, хто реально перемістився з тимчасово окупованих територій через КПВВ і потребує допомоги. З цим Представництво усі ці роки справлялося і воно продовжуватиме це робити", - запевнив постпред Президента.

Він акцентував, що відкриття офісу в Києві, де розміщуються Верховна Рада, Офіс Президента, Кабінет Міністрів та інші центральні органи виконавчої влади, а також представництва міжнародних організацій та посольства іноземних держав, дасть можливість ставити питання Криму на загальнодержавний і міжнародний порядок денний.

"Перебуваючи в іншому місті, ми втрачаємо в оперативності. Тож ми вважаємо, що такий шлях є правильним", - наголосив Кориневич.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо вартості переїзду, він запевнив, що коштів на це піде "дуже мало".

"Насправді цей переїзд ми забезпечимо через відповідні органи, які нам нададуть приміщення, - це буде безкоштовно. Ми лише матимемо незначне збільшення фінансування, тому що наша гранична чисельність ставок зростає із 28 до 35-ти. Тобто насправді держбюджет не витратить майже нічого на цей переїзд", - резюмував Кориневич.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159448
 
 
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Нафіг він взагалі треба? Поки території нема - її адміністрація непотрібна.
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Доки "реального" (в Сімферополі) не буде, всі ці "стратего-тактичні" - до дупи!
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З одним - Крим не повернули, то з двома - напевне, а з трьома - 101%.
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еще надо пару управляющих с офисами в киеве... одного на планету венера а другого на марс...
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два офиса мало, нужно как минимум три. третий можно разместить к примеру в Ватикане или Брюсселе. Иначе мыролюбность не та получается. И реформы не реформируются.
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будет как шапкокрад через Харьков бежать, к своему другу хернесу заскочит на дорожку.
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И сколько, интересно денег поглощает это правительство в изгнании?
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И что же он такое стратегически-тактическое решает. КПД его действия. Он хотя бы на рабочее место ходит? И где оно?
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