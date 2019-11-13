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 Політика України
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Все про:Коломойський (638) Приватбанк (341)

 Від планів щодо "Приватбанку" не відмовлюся. Для таких, як Порошенко, потрібно повернути смертну кару, - Коломойський

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що для таких, як п'ятий президент Петро Порошенко, потрібно повернути смертну кару.

Про це він заявив в інтерв'ю The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

Так, видання зазначає, що, за словами Коломойського, він, як і раніше, має намір повернути собі право власності на "Приватбанк" або отримати компенсацію за нього. Він також сказав, що такі, як п'ятий президент України Петро Порошенко, відповідальні за націоналізацію банку, мають бути покарані, "і для них має бути повернута смертна кара".

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При цьому, коментуючи заяву Зеленського про те, що "Приватбанк" залишиться у власності держави, він натякнув, що президент знає правду.

"Він знає, що їх не вкрали", - зазначив олігарх, кажучи про гроші банку, в виведенні яких Коломойського і його партнера обвинувачують, і що вони обидва заперечують. "Він просто каже те, що всі хочуть чути".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159446
 
 
 Топ коментарі
 
Сегодня, Беня, в твоих планах должна быть долгосрочная отсидка в украинской тюрьме.
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это тебя мудака нужно было еще в роддоме об пол размазать. мразь
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Он бухой, что ли? Ну не может вменяемый человек такую пургу публично молоть.
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Як випадково це інтерв'ю з'явилося перед приїздом представників МВФ в Україну. Він зробить усе, щоб грошей не дали, щоб запропонувати альтернативу в вигляді, як він сказав, 100 млрд від запорєбріка.
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А еще пару месяцев назад Беня, никаких претензитй к Пороху не имел.... Від планів щодо "Приватбанку" не відмовлюся. Для таких, як Порошенко, потрібно повернути смертну кару, - Коломойський - Цензор.НЕТ 6194
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Шестой апелляционный административный суд 19 декабря рассмотрит апелляционную жалобу государства на решение Окружного админсуда от 18 апреля об отмене национализации Приватбанка
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Таня Бойко‏ @Kharkov_2019 2 ч.2 часа назад

Від планів щодо "Приватбанку" не відмовлюся. Для таких, як Порошенко, потрібно повернути смертну кару, - Коломойський - Цензор.НЕТ 3233

Зелебіли, вітаю.
Ви зробили це. Партнер вашого Зеліка, "пан" Ігор купив рішення в суді і ви винні йому 7,5 млрд грн. Він не віддає гроші. Це перший етап. Він не повинен. Тепер наступні позови очікуйте.
Вас обікрали по десятому колу.
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