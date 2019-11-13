 До будь-яких спроб казати, що нам щось треба від Росії, ставлюся вкрай негативно, - Арахамія про заяву Коломойського

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він заявив у кулуарах парламенту.
"Я взагалі дуже негативно ставлюся до будь-яких спроб казати, що нам щось треба від Росії. Я не підтримую такі гасла", - сказав Арахамія
Нагадаємо, раніше Коломойський заявив, що фінансування з Росії може замінити кредити від МВФ.
Арахноморф: "Ну... Это... Ав-тяф-тяф! Ав... Ав..."
Падломойша: "У-сю-сю-сю-сю, лол"
зараз нас купують росіяни... і він продасть.
байдуже кому, аби йому добре жилось.
за громадянство... це ганьба брати ваш аусвайс.
«15:24, 13 ноября 2019
В России назвали самые продвинутые технологии Украины.
Приобретение Китаем у Украины технологий производства авиационных и вертолетных двигателей существенно продвинет КНР на пути создания собственных тяжелых транспортных самолетов, вертолетов и стратегических крылатых ракет, пишет обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.
(дамы, пардон)
ЦУКИ, слуги, вас всех повесят на столбах. Даже гиляк искать не будут
Щодо Бєні, думаю що цей маланєц заявив про це в голос, бо боїться, що команда Шмарклі кидане його і домовиться із ****** за здачу країни без його долі. Це така заява - я теж у темі і маю бути в долі!
Але виконувати що скаже Бабуся доведеться...