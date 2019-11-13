 До будь-яких спроб казати, що нам щось треба від Росії, ставлюся вкрай негативно, - Арахамія про заяву Коломойського

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він заявив у кулуарах парламенту.

"Я взагалі дуже негативно ставлюся до будь-яких спроб казати, що нам щось треба від Росії. Я не підтримую такі гасла", - сказав Арахамія

Нагадаємо, раніше Коломойський заявив, що фінансування з Росії може замінити кредити від МВФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дайте 5-10 років і кров забудуть. Росія все одно сильніша, відносини потрібно покращувати, - Коломойський