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 Політика України
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Все про:Коломойський (638) МВФ (606) Росія (20596) Арахамія (118)

 До будь-яких спроб казати, що нам щось треба від Росії, ставлюся вкрай негативно, - Арахамія про заяву Коломойського

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відреагував на заяву олігарха Ігоря Коломойського про те, що гроші потрібно брати з Росії, а не МВФ.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він заявив у кулуарах парламенту.

"Я взагалі дуже негативно ставлюся до будь-яких спроб казати, що нам щось треба від Росії. Я не підтримую такі гасла", - сказав Арахамія

Нагадаємо, раніше Коломойський заявив, що фінансування з Росії може замінити кредити від МВФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дайте 5-10 років і кров забудуть. Росія все одно сильніша, відносини потрібно покращувати, - Коломойський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159444
 
 
 Топ коментарі
 
Коломойський Арахамію з його заявами бачів у дупі.
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Беня очень не хочет в тюрьму.
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Русский, почему ты не в бане?)
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Коломойський Арахамію з його заявами бачів у дупі.
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Фото символічне.
Арахноморф: "Ну... Это... Ав-тяф-тяф! Ав... Ав..."
Падломойша: "У-сю-сю-сю-сю, лол"

К любым попыткам говорить, что нам что-то надо от России отношусь крайне негативно, - Арахамия о заявлении Коломойского - Цензор.НЕТ 217
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Ніт, це хазяїн дозволив - "ладно, можешь тявкнуть на публику, для блезиру..."
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Транзит газа не надо. Так и запишем...
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коломойский взагалі готовий продати Україну і українців.
зараз нас купують росіяни... і він продасть.
байдуже кому, аби йому добре жилось.
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Зачем вас покупать??У вас ничего не осталось. Все разграблено и распродано.
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«Дык» -это то, что тебе Ахмед вводит вечерами, а на Цензоре банят сами участники, если модер не против, конечна. Так что вопрос был не к тебе, кацап.
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Форумчане спамлять, банить модер, перший раз чую що можна забанинити самому.
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Банить модер при наявності певної кількості спамів, але модер може забанити і без спамів, а може і не забанити. Цей кацап висить на Цензорі з тиждень і не спамлять його хіба що ліниві. Чому він не в бані? Можливо, хтось із кимсь ділиться?
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Свобода слова і демократія стосується людей.
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а чому тоді ми живемо в рази краще росіян? і не треба розповідати про цифри ввп, вони не мають жодного стосунку до реального рівня життя. всі, хто був на росії чудово бачили, в якому лайні вони живуть. зараз не треба і їздити туди, щоб побачити - все можна подивитись в гугл стріт вью. в жодному, самому паганенькому куточку України не живуть в таких жахливих умовах, як звичайні росіяни десь в Якутську чи Воркуті. такого аду, як там - я ніде не бачив
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Так чего тогда украинцы, которые живут лучше россиян, ездят работать в РФ, а не наоборот???Из жалости поднимаете ВВП агрессору??Почему в том же 2018 гражданство РФ получили 82 тысячи украинцев??Захотели пожить в аду??И почему гражданство Украины в том же 2018 году получили 988 человек( не только россиян, а вообще ).
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Ну по перше це нашщадки переселенців з ваших ******, по друге добре що їдуть, IQ зростає в обох країнах одночасно.
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Так мы не против, вы нам таких как Светлана Пихта, а мы вам Бабченко , Муждабаева и т.д.
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їдуть працювати в певні галузі, туди, де москалі нічого не знають і не вміють.
за громадянство... це ганьба брати ваш аусвайс.
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Видмио москали очень неумелы на стройках, особенно в замешивании бетона.Такова статистика по гражданству и статистика аполитична.
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сомнительная статистика..наверное рос стат?
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У вас есть несомнительная?? Так это уже пик прошел в 2016 более 100 тысяч получили(это только украинцев по гражданству)
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Русские едят, живут и ездят на ВВП! Тольку бухают бояру.
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мабуть. вам простіше "лапу" без солі доїдати аніж працювати.
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Українці самі цього хочуть,ну не може одна людина так в нас вирішувати
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придурок комнатный что ты можешь знать о украинцах..а эти идиоты продажные доведут до реальной гражданской войны..пусть израиль свой продает арабам но не как не Украину..
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да. вони всім тепер розповідають, що обравши зелю, українці відмовились від боротьби і готові підписами мир на умовах росіски.
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та типовий же зебіл, навіть розумніший за тебе, 73/43%-ного!
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Ой, да ладна вам, поцы)))) мы вам верим! Мазалтоф!
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А Россия из благотворительности будет нам давать дешевые 100 млрд.? "Дешевый" газ мы уже получали. По горло сыты дармовщиной.
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Аот Россіі от України нада.
«15:24, 13 ноября 2019
В России назвали самые продвинутые технологии Украины.
Приобретение Китаем у Украины технологий производства авиационных и вертолетных двигателей существенно продвинет КНР на пути создания собственных тяжелых транспортных самолетов, вертолетов и стратегических крылатых ракет, пишет обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.
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Вау! А как ты прокси на лету поменял? ) не сразу меняется?)
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что такое Арохамия в маштабах Коломойского..... последний теперь по важнее Медведчука для расеи будет.......
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Кто такой этот Арахамия? Откуда он взялся? Хотя, в стране, где больше всего доверяют киношному герою удивляться нечему.
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а что еще нужно еврею кроме денег, продать Украину за 100 млдр.. отличная сделка для еврея..еще немного таких заявлений и слуга урода реально окажется в очень сложном положении..с одной стороны возможно это торг с западом, а с другой стороны все эти утверждения что 10 лет и забудется кровь..еще немного таких высеров от главного жида и кровь польется только еврейская..
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Какой еще торг с Западом??? РФ не даст Украине даже 10 млрд, не то что 100. И это прекрасно понимают на Западе.
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У нас есть ресурсы:газ, нефть, металлы+рынок 150млн человек. Западу нужны, а вот Украине не нужны, которая стремится стать Западом)))
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Нема у вас цього, це є у шайки при владі, чому середній москаль живе гірше за українця, чому бюджет Вологди нижчий за бюджет Чернівців, є в них....
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У вас не має головного - мізків. Тому тікати потрібно від вас, від вашого язіка. вашої культури, газу і т.п. як можно подалі. Краще з розумним загубити, ніж із дураком знайти.
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РФ за слияние даст и 200 если попросим..вопрос только кому надо такое, они уже с учетом санкций потеряли больше 300 млрд.
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Какое еще слияние?? В Украину надо потом еще триллион вложить, чтоб в божеский вид привести. Вся инфраструтура 30 летней давности почти не обслуживалась, латали только по мелочи и все.
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долб@** ты ватный ты лучше посчитай сколько надо в твою парашу залить чтоб нормальный из нее клаззет получился..а про Украину лучше рта не открывай все твои познания о ней явно из телевизора высосаны..по факту ты о украине нечего не знаешь
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? у тебе із головою проблеми? У мене в області усі заводи нові, японські, корейські, німецькі, звідки ти цю х.рню узяв? хоча звідки... звісно, що з телеку кацапського... так там нас взагалі вже не має, вимерли без вашого газу. Воно звісно регіон не до регіону, але тотальна більшість ваших регіонів у порівнянні із моїм Закарпаттям, це 30 річної давнини відстой.
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Воно трохи недолуге, у нього на стройках бетон вручну мішають, я таке бачив тільки комусь треба сходинку полагодити або три метри паркану залити.
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Це стартова ціна, звісно, що якщо налом, дрібними і не міченими купюрами, то Бєня візьме значно менше
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а по-моему, одно так точно надо - оте****сь от нас... страна огромная!
(дамы, пардон)
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Беня не хочет сидеть в американской тюрьме? Потому решил продать Украину раше за 100млрд ?
ЦУКИ, слуги, вас всех повесят на столбах. Даже гиляк искать не будут
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Так, ми усе не могли здогадатись навіщо Зеленій Шмарклі зустріч із ******. Тепер питань не має. Вимоги ***** відомі, ось і ціна за здачу України озвучена в голос.

Щодо Бєні, думаю що цей маланєц заявив про це в голос, бо боїться, що команда Шмарклі кидане його і домовиться із ****** за здачу країни без його долі. Це така заява - я теж у темі і маю бути в долі!
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Все логічно, зеко-***** віддає все росії безкоштовно, тому "очень негативно отношусь к любым попыткам говорить, что нам что-то надо от России"
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Я вообще очень негативно отношусь к любым попыткам говорить, что нам что-то надо от России. Я не поддерживаю такие лозунги", - сказал Арахамия Источник: https://censor.net.ua/n3159444

Але виконувати що скаже Бабуся доведеться...
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Хто ти, а хто Бєня? Він завтра візьме якогось поца невідомого і буде у нас новий Арахамію... ніхто - не звідки...
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Ой-вей! ))) ви б бачили як вони сваряться!))) на людях. Я це бачу кожного дня))))
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