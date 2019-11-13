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 Політика України
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Все про:ВР (6056) голосування (335) земля (418)

 Рада продовжила засідання до ухвалення рішення про відкриття ринку землі

Верховна Рада продовжила свою роботу до ухвалення законопроєкту №2178 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" в першому читанні.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 234 народні депутати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про ринок землі розглядатимемо "до перемоги", розраховуємо на 245 голосів, - Арахамія

Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада розглядає законопроєкти про ринок землі.

Першим на порядку денному внесено урядовий законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Нардепи з різних фракцій подали 10 альтернативних законопроєктів.

Згідно з пропозиціями Кабміну, набувати права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення зможуть громадяни України, юридичні особи, утворені згідно із законодавством України, територіальні громади та держава. Законопроєкти розглянуть у першому читанні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159442
 
 
 Топ коментарі
 
Теперь еще кацапы через Медведчука и других подставных лиц скупят Украину. Дожились,довыбирались!
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Хотят распродать страну! Почему не выносят на референдум этот вопрос?
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Только и9иот или вор-аферист будет вот так "открывать" рынок земли, как его открывают сейчас.
Любой здравомыслящий человек скажет, что перед открытием рынка земли надо провести:
1. полную инвентаризацию
2. создать единый реестр
3. провести реструктуризацию типов земель
4. провести экспертизу и классификацию земель
5. упорядочить и переоформить по новому реестру и классификации все существующие договора аренды земель
...
и только ЗАТЕМ уже открывать этот самый "рынок земли".
а без таких предварительных шагов, открытие "рынка земли", просто окончательный ДЕРИБАН земли и УЗАКОНИВАНИЕ разворовывания.
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Теперь еще кацапы через Медведчука и других подставных лиц скупят Украину. Дожились,довыбирались!
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Зеленському хочеться швидких реформ та швидких перемог, тому він формує ринок землі, але швидкими можуть бути тільки проблеми!
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зежаба хочет швідко нагреть бабоса бене и свалить в москву на гастроли
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Это точно. Уж кто кто, а украинцы ему не нужны.
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всем порохоботам надо запретить продавать квартиры..это тоже украинская земля!
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сільськогосподарська земля це стратегічний ресурс, продавати його в приватну власність не можна!
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проспись! она и так уже частная давно! только какая-то гадина у которой нет земли почему -то лезет в чужую собственность своим рылом с указаниями продавать или нет.
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Ринок землі дозволить відібрати власність на землю у селян і переоформити всю землю на олігархів!
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покажи пункт в законе который позволит отбирать. лучше молчи и иди в свою церковь кланяйся нарисованым мордам
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пиз*дуй отсюда , зеленый членограй в ростов
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Пункт в законі називається корумпований суд, чорні реєстратори та нотаріуси, які оформлять Вашу землю на іншу особу і 10 разів перепродадуть "чесному" покупцю від якого забрати Вашу землю Ви не зможете за 1000 років! В Дніпропетровській області вбили кількох власників агровиропідприємства, які не хотіли продавати свою компанію місцевим бандитам, навіть тещу вбитого втопили в басейні, бо в неї був запис розмови з бандитами де вони погрожували розправою власникам агровиробництва! Потім після вбивства це підприємство було переоформлене заднім числом! Пункт в законі тобі показати? Пункт в законі це ключі держреєстраторів, видані неіснуючим особам, які живуть в ДНР та ЛНР і нібито виконують функції держреєстраторів в Україні - таких людей десятки! Поки є такі чорні реєстратори та корумповані суди цивілізованого ринку землі не буде! Будуть красти землю в селян рішенням судів в Донецькій області, а потім селяни будуть влаштовувати збройні бунти! Нам це потрібно під час війни?
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Согласен,как говорил Вирасюк "Когда у меня спрашивают можно ли накачаться за три месяца,я отвечаю,за три месяца только грыжу можно заработать!"
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Я бы подпись подредактировал: Те,кому в глаза попало,ЗЕ! меня голоcовало!
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Согласен , зибилы молчат .Насрали и молчат .
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Эта Рада своим решением доведет страну до гражданской войны и Майдана и будут сидеть, ублюдки, пока не начнут собираться люди.Этих рептилоидов нужно выкидывать из власти пока не поздно.
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у кого нет земли- не лезьте своим рылом к тем у кого она есть ,и не указывайте что им с ней делать!
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У меня, напрыклад, нет земли, потому что меня угораздило родиться не в сели. Так шо делать?
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молчать в тряпочку и не завидовать тем у кого есть.
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идиоты- это те кто лезет своим уродским рылом в чужую собственность
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Мсье, вы слышали о равных правах граждан Украины, да и вообще о Конституции? Откуда? У вас то и флага нет
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идиоты еще и не знают что у них нет права распоряжаться чужой собственностью
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и поэтому медведчук против рынка земли? логика у ПЕТЮхов- это что-то)))
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****, там зараз у верховній раді багато представників аграріїв - чому вони не вчинять скандал і не зірвуть засідання?
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Твари паршивые зеленые. А как же посоветоваться с народом на референдуме?
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Референдум обещают только по поводу продажи иностранцам.
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Вони будуть ініціювати лише ті референдуми, які гарантовано виграють. А так будуть давити зеленою мачюсою парламенту.
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2500 лет мир помнит, как тупой распродажей земли Рим помножил на ноль свою Империю..

Думаю, что "Зеленую Нечисть" люди будут помнить еще дольше если они продавят закон о земле.
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Хотят распродать страну! Почему не выносят на референдум этот вопрос?
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первое Ваше предложение уже ответ на Ваш вопрос (стоящий вторым)
и Вы совершенно правы... не об аграриях и фермерах суета эта
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Только и9иот или вор-аферист будет вот так "открывать" рынок земли, как его открывают сейчас.
Любой здравомыслящий человек скажет, что перед открытием рынка земли надо провести:
1. полную инвентаризацию
2. создать единый реестр
3. провести реструктуризацию типов земель
4. провести экспертизу и классификацию земель
5. упорядочить и переоформить по новому реестру и классификации все существующие договора аренды земель
...
и только ЗАТЕМ уже открывать этот самый "рынок земли".
а без таких предварительных шагов, открытие "рынка земли", просто окончательный ДЕРИБАН земли и УЗАКОНИВАНИЕ разворовывания.
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чего такая настораживающая спешка?
где подгорает? кто прищемил яйки в двери.... и кому???
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Какая то непонятная истерия-- мне кажется в таких вопросах спешить нельзя Рада продлила заседание до принятия решения об открытии рынка земли - Цензор.НЕТ 3042
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более того - опасно! (иногда даже преступно!!!)
ибо от незнания, в спешке,по подсказке, из-под палки.... можно такого напринимать
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Агенты Кремля Зажиття больше всех орут против принятие закона о земле а значит дело нужное.
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Теперь понимаеш весь смысл сказанаго Богдана поработаем до Нового года и всё,на фоне продаже земли отвода войск,формула Штайнмайера,сказаное Коломойским про стать с мордором братьями
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Ну,наконец то хоть кто то вспомнил в Раде,шо диды воевали,шоб кляти немЗы-фошиЗды не вывозили землю вагонами.
Как же без этого аргумента.
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У нас землю нельзя купить -продать, все государственное. А вам хорошо, денежки сами в руки идут.
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Вся антиукраїнська шобла проти ринку землі, робіть висновки...
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ВР Украины -- «Слишком много известных воров. Слишком мало известных героев».
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Не надо также забывать, что землю можно перевести из одного вида использования в другой, например под застройку, так у нас в городе раздали несколько сотен участков переведя в земли усадебной застройки из сельхозземель. И тогда получается, что скупив в хорошем месте гектары земли, затем переведя их в землю под застройку, можно взвинтить цену на несколько порядков. А вы желающие получить участок под застройку получите дулю, возьмёте кровно заработанные деньги и пойдете к олигарху покупать участок.
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Запретить в первую очередь продажу свободных земель Украины!
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