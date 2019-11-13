 Рада продовжила засідання до ухвалення рішення про відкриття ринку землі

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 234 народні депутати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про ринок землі розглядатимемо "до перемоги", розраховуємо на 245 голосів, - Арахамія

Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада розглядає законопроєкти про ринок землі.

Першим на порядку денному внесено урядовий законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Нардепи з різних фракцій подали 10 альтернативних законопроєктів.

Згідно з пропозиціями Кабміну, набувати права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення зможуть громадяни України, юридичні особи, утворені згідно із законодавством України, територіальні громади та держава. Законопроєкти розглянуть у першому читанні.