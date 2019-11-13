 Рада продовжила засідання до ухвалення рішення про відкриття ринку землі

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"За" проголосували 234 народні депутати.
Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада розглядає законопроєкти про ринок землі.
Першим на порядку денному внесено урядовий законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Нардепи з різних фракцій подали 10 альтернативних законопроєктів.
Згідно з пропозиціями Кабміну, набувати права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення зможуть громадяни України, юридичні особи, утворені згідно із законодавством України, територіальні громади та держава. Законопроєкти розглянуть у першому читанні.
Думаю, что "Зеленую Нечисть" люди будут помнить еще дольше если они продавят закон о земле.
и Вы совершенно правы... не об аграриях и фермерах суета эта
Любой здравомыслящий человек скажет, что перед открытием рынка земли надо провести:
1. полную инвентаризацию
2. создать единый реестр
3. провести реструктуризацию типов земель
4. провести экспертизу и классификацию земель
5. упорядочить и переоформить по новому реестру и классификации все существующие договора аренды земель
...
и только ЗАТЕМ уже открывать этот самый "рынок земли".
а без таких предварительных шагов, открытие "рынка земли", просто окончательный ДЕРИБАН земли и УЗАКОНИВАНИЕ разворовывания.
где подгорает? кто прищемил яйки в двери.... и кому???
ибо от незнания, в спешке,по подсказке, из-под палки.... можно такого напринимать
Как же без этого аргумента.