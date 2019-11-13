 Ми не маємо йти шляхом РФ і використовувати історію для досягнення результатів, - Бородянський

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що треба припинити інструменталізувати історію. Тобто треба перестати використовувати історію як інструмент для досягнення якихось спеціальних результатів або чогось спеціального. Це дуже багато років робить Росія. Але ж ми не Росія. Україна – не Росія", - сказав Бородянський.

За його словами, у війні з Росією українці мають вигравати не кількістю, а вмінням.

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"Українці ж дуже відрізняються в поведінці, в розумінні, в діях від нашого сусіда. І наші дії мають бути асиметричним. Там потужність більша. Тому асиметричність забезпечує нам перемогу", - додав Бородянський.

Повний текст інтерв'ю з Володимиром Бородянським читайте тут.