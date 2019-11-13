 Ми не маємо йти шляхом РФ і використовувати історію для досягнення результатів, - Бородянський

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, що треба припинити інструменталізувати історію. Тобто треба перестати використовувати історію як інструмент для досягнення якихось спеціальних результатів або чогось спеціального. Це дуже багато років робить Росія. Але ж ми не Росія. Україна – не Росія", - сказав Бородянський.
За його словами, у війні з Росією українці мають вигравати не кількістю, а вмінням.
"Українці ж дуже відрізняються в поведінці, в розумінні, в діях від нашого сусіда. І наші дії мають бути асиметричним. Там потужність більша. Тому асиметричність забезпечує нам перемогу", - додав Бородянський.
Повний текст інтерв'ю з Володимиром Бородянським читайте тут.
ОДИН, ви кассаби в 1941 вивезли до себе на Урал при евакуації, і ті українскі заводи після війни не повернули а зоставили собі.
Потім Україна побудувала ДРУГИЙ гігантський військово-промислових потенціал.
Звраз у такому вигляді він не потрібний.
Але ж ви русскіє, ВДРУГЕ, ХАПОНУЛИ СОБІ В РАШКУ, промислові підприємства Донбассу у 2014-2016 роках.
Так от, чому ваші шістки, не хочуть, щоб українці знали ТАКУ історію.
Щоб знати ось таке?
«15:24, 13 ноября 2019
В России назвали самые продвинутые технологии Украины.
Приобретение Китаем у Украины технологий производства авиационных и вертолетных двигателей существенно продвинет КНР на пути создания собственных тяжелых транспортных самолетов, вертолетов и стратегических крылатых ракет, пишет обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.»