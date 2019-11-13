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 Політика України
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Все про:ВР (6056) голосування (335) земля (418) Арахамія (118)

 Законопроєкт про ринок землі розглядатимемо "до перемоги", розраховуємо на 245 голосів, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що парламент розглядатиме законопроєкт про відкриття ринку землі, поки не ухвалить рішення.

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми зараз будемо голосувати ще за продовження робочого дня, якщо голоси будуть, я впевнений, що вони будуть, то ми голосуватимемо до перемоги", - розповів він.

Арахамія зазначив, що зараз є 8 членів фракції "Слуга народу", які виступають проти голосування, однак не назвав їхніх прізвищ.

Він також розповів, що розраховує лише на голоси своєї фракції.

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"Голоси зараз є. Але ви бачите - все змінюється, це парламентська динаміка. Якщо зараз голосувати - мій прогноз 245 голосів", - Арахамія.

Він зазначив, що голосування щодо землі має відбутися сьогодні, оскільки це обіцяють давно, а завтра почнеться розгляд бюджету-2020.

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Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада розглядає законопроєкти про ринок землі.

Першим на порядку денному внесено урядовий законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Нардепи з різних фракцій подали 10 альтернативних законопроєктів.

Згідно з пропозиціями Кабміну, набувати права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення зможуть громадяни України, юридичні особи, утворені згідно із законодавством України, територіальні громади та держава. Законопроєкти розглянуть у першому читанні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159438
 
 
 Топ коментарі
 
Эта Арахамская сука не говорит, что будем обговаривать гнилой законопрект, менять его, усовершенствовать, а напирает на то, что говно будем голосовать до упора, пока оно не станет законом и пока его не продавим. Это вот и есть турбополитика зеленой плесени и против нее нужно выходить на Майдан. У украинцев выбивают землю из под ног и Путин и Зеленые нечисти.Они работают вместе.
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Вот еще один успешный земельный реформатор
Президент Зимбабве

Законопроект о рынке земли будем рассматривать "до победы", рассчитываем на 245 голосов, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1031Законопроект о рынке земли будем рассматривать "до победы", рассчитываем на 245 голосов, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2681
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Землёй народа Украины распоряжаются --"щири" украинцы :
Арахамия( ? грузин), Зеленский( ? еврей), Коломойский( ? еврей)......
Ихние предки за эту землю не гибли. Какое моральное право
у них её сдавать ?.
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Эта Арахамская **** не говорит, что будем обговаривать гнилой законопрект, менять его, усовершенствовать, а напирает на то, что говно будем голосовать до упора, пока оно не станет законом и пока его не продавим. Это вот и есть турбополитика зеленой плесени и против нее нужно выходить на Майдан. У украинцев выбивают землю из под ног и Путин и Зеленые нечисти.Они работают вместе.
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Ринок землі забере в українців сенс воювати за цю землю! Хто буде воювати за землю коломойських-пінчуків-ахметових? Земля це свята річ, її так часто і густо поливали кров'ю, що вона не може бути у приватній власності!
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не мытьем так катаньем! да ара-хамия
пальцы в сиденья - нехай голосуют как вам надо!
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Вот еще один успешный земельный реформатор
Президент Зимбабве

Законопроект о рынке земли будем рассматривать "до победы", рассчитываем на 245 голосов, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1031Законопроект о рынке земли будем рассматривать "до победы", рассчитываем на 245 голосов, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2681
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походу, "Слуга Урода Каломойского", специально провоцирует население на гражданскую войну, что бы под шумок "кацапы" ввели свои воиска и кизячков..
походу, целью является именно раскол в обществе, а рейтинг партии "Слуга урода" это уже мусорный рейтинг и востановлению не подлежит..
Зеленский и "Слуга урода" это ФСБшный проект.. их нужно сносить!
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Если примите то можете с ВР не выходить - потому что будете задавлены тракторами фермеров. Законопроект о рынке земли будем рассматривать "до победы", рассчитываем на 245 голосов, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8660
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То Донбасс подсунет дерьмо, то Кривбасс.
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День продажи Украины пропагандист приближал как мог: пять лет -до победы слуг народа Коломойского- перепечатывал сайты ДНР и РФ по 16 часов в сутки.
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Это не слуги народа,а слуги транснацинальных компаний,это мрак за кого народ проголосовал.
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пусть голосуют.после изгнание зеленЫх мразей.
все 'законы' будут омтменены одним пакетом.
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Задача поставлена куйлом через беню. Ребята быстренько-быстренько по всем фронтам, в турбо-режимах, не покладая рук, претворяют.

5 лет держались и боролись, чтобы за несколько месяцев все слить и сдаться врагу.

КВНщики здорово посмеялись на тех, что раньше с них смеялся.

Запомниет моё слово - ротенберги и их подставные юр. лица будут будущими владельцами украинской земли, а значит - Украины.
Благодаря 73% дятлов-избирателей, вы сделали себя.
Слава Украине....
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Завтра київський адміністративний ресурс зп наказом хамій і зеленських виганяє працівників держустанов на мітинг за приватизацію землі.
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Сильної Коломойський притиснув! А самого Коломойського тисне час. Як у казці про Попелюшку - "рівно опівночі чари розвіються і карета стане гарбузом..."(с). У Коломойського до півночі вочевидь залишились лічені хвилини.
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Шмаркля гундосная вместе с Коломойским решили продать украинскую землю китайцам и арабам.Была украинской земля - теперь будет китайской землею.
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та вони самі її куплять - можливість вкрасти - відразу усе гівіно провласне за.
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Если бы сами хотели - 200тыс. га в одни руки не предлагали бы в законе, как и допуск иностранных компаний. А вам известно,что у китайских компаний по этому вопросу практически неограниченный денежный ресурс? Они могут так взвинтить цену на землю,что только сами и смогут ее купить.
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Думаєш, у китайців глузду нема, й вони будуть робити безглуздо?
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Землёй народа Украины распоряжаются --"щири" украинцы :
Арахамия( ? грузин), Зеленский( ? еврей), Коломойский( ? еврей)......
Ихние предки за эту землю не гибли. Какое моральное право
у них её сдавать ?.
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Арахамия грузин-ты спрроси у грузин.они Тебе скажут кто он...
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а какого ж рожна народ Украины их выбрал?
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В отставку президента с ВР. Перевыборы.
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вот оно чьто, зеленое быдло не с русней воюет до победы, а за землю.
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іншими словами "доки не продавимо - ніхто нікуди не йде...!"
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Прет как танк..такое впечатление, что кому-то пообещали решение!
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я не спец в вопросе землевладения, но что то мне говорит что после принятия любого закона о земле т.н. фермеры или более крупные латифундисты должны будут либо уйти с занимаемой ими земли (арендованной правдами и неправдами у бабуль и дедов, оставшихся в живых на сегодня за копейки или вообще самозахваченной) либо заплатить за нее рыночную цену? за это война? я не говорю уже о самозахватах прибрежных территорий шуфричами, коломойскими, бойками и тд... за которые прийдется отвечать наконец то и за это война? и ведь не зря хитрожопый владелец Алибабы прилетал в Киев на днях - запах земли почуял, а там где китаец ступил на землю там другим делать уже нечего....
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Кто заказывает музыку, тот и танцует....

Народу - шыш... , как при кучмовской прихватизации предприятий.... Олигархи станут еще более олигархистей.... Беня еще более бенистей и коломойшманистей... возможно забудет про приватбанк...
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Вы извините! Но вопрос земли должны те чьи предки гжили и боролись за земли Украины! Поэтому Арахмии, Коломойские, Саакашвили, и прочие инородцы и россияне неё должны! Я гне против других наций, но это наша земля!!!
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Вы имеете ввиду скифов, половцев, сарматов, хазар и татар?
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Ну если до победы, то чем вы отличаетесь от Единой России? От диктатуры?
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Вцепились в землю как клещи !!!!!! ЗЕЛЕТВАРИ !!!!
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Я перестал с**е задавать вопрос - :"Они все там **@нутые?"
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коломойша їх пахан вже вирішив продати Україну москалям ,але спочатку треба задешево скупити землю,ось чого в цих слуг урода така срачка
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...Хламідії - рід патогенних бактерій, які є облігатними внутрішньоклітинними паразитами. Хламідіозні інфекції - найпоширеніші бактеріальні захворювання, що передаються статевим шляхом, і є головною причиною інфекційної сліпоти в усьому світі...
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хламідії на замітку ...Конституція України Стаття 5. Україна є республікою.Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.Ніхто не може узурпувати державну владу.Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.це так ...для початку ...дивись й далі почитає ...глиста недороблена
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Хто зараз зможе купувати землю? Ті, хто має гроші. А хто у нас найбагатші? Євреї. Власне, як і завжди. Хто зараз при владі? Ну, власне, як і завжди - якщо не перші, то "сірі кардинали". Просто усі не можуть і не хотять це сказати відкрито, бо здійметься вселенський гвалт. Щоправда, не факт, що українські гниди будуть кращими власниками, ніж євреї. Звідси висновок - не продавати. От просто - не продавати. Вже один раз "приватизували" народне господарство. Взагалі, чи хтось памятає, що існує "Капітал" Маркса? Як там: хто володіє засобами виробництва. Ні, нам втюхали інше: хто володіє інформацією. Ну, зараз нею не володіють тільки... хоча стривайте - а якою інформацією ми володіємо? Лапшею на вухах? Де хоча б одна дійсно відкрита акціонерна компанія, в яку можливо було б вкласти власні кровно зароблені? Памятаєте з "ФІорест Гамп": вклав в акції яблуневої компанії, і тепер горя не знає. Де цей наш гаражний Apple? З землею буде теж саме.
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стаття 5 Конституції України каже що навіть 245 хламідіозників не вправі вирішувати за Народ
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